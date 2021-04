¿Podría el próximo éxito cinematográfico de Hollywood ser escrito por un ordenador? Científicos de la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad de Cádiz (UCA) han diseñado el primer sistema informático del mundo basado en técnicas de Inteligencia Artificial que ayuda a los guionistas de una película a escribir la historia que mejor puede funcionar en taquilla.

Para ello, los investigadores se han basado en los tropos, que son los recursos y convenciones narrativas que permiten al director de una película comunicar una situación que puede ser reconocida fácilmente por el espectador. Se trata de clichés comunes, previsibles e, incluso, necesarios de las tramas fílmicas a partir de las figuras retóricas.

Así, los tropos son elementos o ideas que se repiten en distintas películas o series, y por eso suele decirse que casi todas las historias ya han aparecido en la serie de televisión “Los Simpson”. Es por ello que este artículo se titula “The Simpsons did it: exploring the film trope space and its large scale structure”, y acaba de ser publicado en la prestigiosa revista “PLOS One”. Sus autores son Pablo García-Sánchez y Juan Julián Melero, del departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la UGR, y Antonio Vélez y Manuel Jesús Cobo, del departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Cádiz.

Ejemplos de tropos

“Algunos ejemplos de tropos serían el ineludible villano al que se enfrentan los héroes en las películas de Marvel; el detective que entrega su placa y su arma; el primer día en el infierno (presente en películas y series como ‘Celda 211’, o ‘Bajocero’); el viaje del héroe (que existe desde hace miles de años en obras como ‘La Odisea’ de Homero, pero también en películas como ‘Star Wars’, ‘El Señor de los Anillos’ o ‘Harry Potter’), o el secreto que estalla y trastoca la trama en un thriller psicológico”, explica el primer autor de este original estudio, Pablo García-Sánchez, investigador del departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la UGR.

En este trabajo, los investigadores han ideado una metodología para visualizar cómo se relacionan, entenderlos y, sobre todo, inferir qué combinaciones serían acertadas o no para los procesos creativos. En otras palabras: gracias a la inteligencia artificial, pueden predecir qué giros de guión pueden o no funcionar con el público.

Base de datos

Para ello, los investigadores utilizaron una base de datos denominada TVTropes, que incluye más de 25.000 tropos asociados a 10.766 películas. Esta plataforma está continuamente actualizada por los fans, por lo que era ideal para hacer un escaneo de sus relaciones con el sotfware libre TropeScraper, desarrollado en la UGR, para extraer la información. Además, los investigadores también han obtenido la puntuación de los usuarios y la popularidad (número de votos) de la web IMDb.

El análisis de redes de estos tropos (a la que los investigadores de la UGR y la UCA han denominado “troposfera”) se ha llevado a cabo mediante los algoritmos programados para descubrir cuál es la relación entre las películas que comparten tropos similares, para obtener de este modo comunidades de tropos y comunidades de películas. Así, es posible medir la popularidad de los tropos, si son transversales a todas las películas o si son muy específicos, si están en auge, o por el contrario, están en decadencia.