China advierte ahora a EEUU con un probable conflicto militar por Taiwán

En nuestro anterior artículo China pide calma a EE.UU. sobre Ucrania escribimos sobre el posicionamiento del gigante asiático respecto al conflicto Rusia-Ucrania y quedó confirmado el apoyo incondicional de China a Rusia justamente al día siguiente que EEUU y la OTAN respondieron por escrito a los requerimientos de seguridad del gobierno ruso, de los cuales ya conocemos las reacciones del Kremlin.

Desde hace un par de días tenemos noticias de un probable conflicto militar por Taiwán, he aquí algunos titulares.

Financial Times: China advierte riesgo de conflicto militar con EEUU por Taiwán

New York Times: How the Computer Chip Shortage Could Incite a U.S. Conflict With China

CNN: El apoyo a la independencia de Taiwán podría desencadenar un conflicto militar de EE. UU. con China, dice el embajador chino

The Guardian: Embajador de China en EEUU advierte sobre posible conflicto militar por Taiwán

Daily Mail: La escasez de chips podría llevar a EE. UU. a un conflicto con China: el juego de guerra encuentra que la dependencia estadounidense de los semiconductores de Taiwán puede ser el punto álgido de una gran crisis

“El problema de Taiwán es el polvorín más grande entre China y Estados Unidos”, dijo Qin Gang el viernes a la emisora ​​pública estadounidense National Public Radio (NPR). “Si las autoridades taiwanesas, envalentonadas por Estados Unidos, siguen por el camino de la independencia, lo más probable es que China y Estados Unidos, los dos grandes países, se vean involucrados en el conflicto militar”.

Está claro que los servicios de inteligencia y contrainteligencia, todos los involucrados, estarán a la expectativa de cómo obtener información de dicha reunión, una partida de ajedrez o quizás un puzle. Sólo ellos lo saben.

«Creo que esta vez, por supuesto, se dedicará mucho tiempo a un intercambio de puntos de vista sobre temas internacionales, incluida la estabilidad estratégica en Europa, las garantías de seguridad para Rusia, la seguridad en Europa y el diálogo de Rusia con Estados Unidos, la OTAN, y los problemas regionales, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Algunos países occidentales anunciaron que no enviarían representantes gubernamentales a los Juegos debido al ataque contra los derechos humanos de China. Putin ha dicho que se opone a los boicots diplomáticos.

Recordemos que Rusia lleva estrechando lazos con China desde el año 2014, con la anexión de Crimea a Rusia. «La superioridad numérica no tiene consecuencias. En la batalla, la victoria irá al mejor táctico». Robert Lynn Asprin.