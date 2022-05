Chanel, tercera en Eurovisión 2022, la mejor posición para España en 27 años

- Publicidad-

Chanel ha vuelto ‘loquita’ a Europa a ritmo de ‘SloMo’ y ha obtenido la tercera posición en Eurovisión 2022, el mejor puesto para España en el festival de los últimos 27 años. La española ha obtenido un total de 459 votos, 228 votos del televoto y 231 puntos de los jurados. Han votado a España 35 de los 40 países y ocho han dado la máxima puntuación a nuestro país. San Marino, Macedonia del Norte, Malta, Portugal, Armenia, Irlanda, Suecia y Australia.

Los 459 votos superan ampliamente el récord de votos que ostentaba desde 1973 Mocedades con 125 puntos. Es la segunda vez en la historia en la que España queda tercera, después de ‘Lady Lady’ de Bravo en el año 1984.

Un sueño cumplido en Eurovisión 2022

“Estoy llorando, pero de emoción. Muchísimas gracias, ha sido increíble. La gente, todo Lo hemos disfrutado un montón. Gracias por todo el apoyo”, ha dicho Chanel nada más bajarse del escenario, en el que ha derrochado también sus magníficas cualidades vocales y su versatilidad como artista.

Suecia recibe 180 puntos del televoto



España termina o 2ª o 3ª del certamen #Eurovision #EurovisionRTVE #Chanelazo pic.twitter.com/xEH3g9cSxr — Diario16 (@Diario_16) May 14, 2022

Al terminar en tercera posición, Chanel no ha podido sentirse más orgullosa: “Os lo hemos regalado, nos ha salido del corazón y es fruto de mucho trabajo, no solo de ahora, sino de muchísimos años. Es un sueño que hemos soñado día tras día y se ha cumplido. No podemos estar más felices y orgullosos”, han sido sus primeras palabras en los micrófonos de RTVE. “Gracias a todo el mundo por apoyarnos, nos ha llegado al 100%”, ha subrayado.

La jefa de la delegación española en Eurovisión, Eva Mora, ha compartido el sentimiento de orgullo por el logro de Chanel y ha agradecido el trabajo de todo el equipo de RTVE. Y la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha asegurado que “RTVE se ofrece a apoyar en todo a Ucrania en la organización del certamen” y ha anunciado que “en caso de que lo necesitaran, RTVE está dispuesta a albergar la próxima edición de Eurovisión”.

Chanel, récord histórico de puntos para España

Chanel, que ha salido al escenario en décima posición, justo por detrás de Italia, país anfitrión, ha recibido 228 votos del televoto y 231 puntos de los jurados de 35 de los 40 países: San Marino, Macedonia del Norte, Malta, Portugal, Armenia, Irlanda, Suecia y Australia han dado 12 votos, la máxima puntuación a nuestro país.

Turno para la representante de España 🇪🇸 @ChanelTerrero ha llegado arrasando a esta gran final de #Eurovision 2022 con todo el PalaOlimpico de Turin arriba bailando



¿Conseguirá enamorar a Europa?#Eurovision #EurovisionRTVE #Chanelazo #Eurovision2022 pic.twitter.com/PTQG5e4wQc — Diario16 (@Diario_16) May 14, 2022

También han votado a Chanel Bélgica y Reino Unido (10); Bulgaria, Suiza, Alemania, Montenegro (8); Noruega y República Checa (7); Chipre y Croacia (6); Holanda, Albania, Azerbayán, Grecia, Georgia, Lituania y Francia (5); Serbia y Dinamarca (4); Israel, Moldavia e Islandia (3); Austria (2); Polonia, Eslovenia y Rumania (1).

Por su parte, el jurado español ha otorgado puntos a Azerbaijan (12), Italia (10), Australia (8), Suecia (7), Serbia (6), Bélgica (5), Rumanía (4), Reino Unido (3), Grecia (2) y Suiza (1).

Ucrania ha ganado Eurovisión 2022

Ucrania ha ganado el certamen con 631 votos para Kalush Orchestra y su canción ‘Stefania’ y logra su séptima victoria en Eurovisión. En segunda posición el Reino Unido. Sam Ryder ha obtenido 466 puntos con ‘Space man’. El músico británico más seguido de Tik Tok, donde supera los 12 millones de followers, comenzó su éxito en plena pandemia de coronavirus y publicó durante el confinamiento su primera cover.



Ucrania recibe 439 puntos del televoto y se coloca líder y podríamos decir casi ganadora#Eurovision #EurovisionRTVE #Chanelazo pic.twitter.com/v5E6plqNDm — Diario16 (@Diario_16) May 14, 2022

Tres minutos en ‘SloMo’ que han conquistado Europa

Vestida con un mono negro de inspiración goyesca y chaquetilla de cuero con alrededor de 50.000 cristales de Swarovski incrustados creado por el diseñador cordobés Palomo Spain, a las 21:58 horas Chanel pisaba el escenario del Pala Olímpico de Turín para culminar su sueño y actuar ante 200 millones de espectadores de todo el mundo en el festival de Eurovisión 2022.

Acompañada de sus bailarines Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Perez, la artista española nacida en Cuba ha ejecutado a la perfección ‘SloMo’ y ha levando las ovaciones del público con cada movimiento de la coreografía creada por Kyle Hanagami.

En solo 3 minutos, Chanel conquistó este viernes al jurado -en el ensayo del jurado- y este sábado a los espectadores de toda Europa, con una versión de ‘SloMo’ con nuevos arreglos que incluyen un guiño a los referentes culturales de Chane; y una puesta en escena con el icónico dance break y la iluminación, creada por Bob Sinclar, y el efecto estroboscópico del estribillo que representa el slow-motion al que hace alusión la canción. En la parte final, Chanel ha sorprendido con un solo con progresión de notas ascendentes en agudo, que avalan su versatilidad y cualidades vocales; cascada de fuego y elementos pirotécnicos y un elemento muy español: un abanico.

‘SloMo es un tema de pop bailable con influencias latinas y urbanas, con un mensaje de empoderamiento y confianza en uno mismo y una coreografía hipnótica y potente en el escenario, compuesto por Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos y Arjen Thone,

Chanel regresa este domingo y actuará en las fiestas de San Isidro

Tras su extraordinaria actuación esta noche, Chanel quiere compartir su energía con todos los madrileños uniéndose este domingo a la celebración de las Fiestas de San Isidro, organizadas por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Nada más aterrizar en la capital procedente de Turín se acercará junto a su equipo de baile hasta la Plaza Mayor para recibir el calor de todos sus fans.

La actuación de Chanel se producirá sobre las 20:30 horas, después de la procesión del patrón de la Villa, en el escenario de la Plaza Mayor donde tendrá lugar LOS40 Classic, macroevento con música para todos los gustos que vuelve por todo lo alto a este emplazamiento tan emblemático de la ciudad, y que contará con Julia Varela y Tony Aguilar como presentadores. LOS40 Classic ofrecerá a las 18:00 horas un recorrido por algunos de los sonidos más representativos de la escena nacional en las últimas décadas.