Chanel, preparada para Turín y para ganar Eurovisión 2022

Con la mirada puesta en el PalaOlímpico de Turín, sede de la 66ª edición del Festival de Eurovisión 2022, Chanel ha protagonizado este miércoles un gran evento de despedida en los Cines Callao de Madrid. Allí, la cantante y bailarina ha compartido con la prensa sus sensaciones a pocos días de viajar a la ciudad transalpina; y ha protagonizado un concierto muy especial en el que ha recibido el apoyo y buena energía de los fans y de algunos de los artistas que le han precedido en el certamen, como Azúcar Moreno, Rosa López, Ruth Lorenzo y Blas Cantó.

Ganar Eurovisión 2022

El gran evento no solo ha congregado en la plaza de Callao a fans de Eurovisión, sino también a seguidores de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’ que, fiel seguidora del certamen europeo desde la victoria de Massiel en su primer capítulo, celebra su capítulo número 400. Una celebración que la ficción protagonizada por Imanol Arias y Ana Duato, no ha querido perderse. Y que han aprovechado, además, para desearle a Chanel toda la suerte del mundo en su aventura eurovisiva.

Callao, a ritmo de ‘Slo-Mo’

Una emocionada Chanel ha protagonizado una macro-fiesta de despedida en los Cines Callao de Madrid, que se ha convertido en el escenario perfecto para despedir a la representante española en Eurovisión y enviarle toda la buena energía para su actuación el 14 de mayo en la gran final.

Periodistas, fans y artistas se han reunido en un concierto en el que artistas eurovisivos de otras ediciones como Azúcar Moreno, Ruth Lorenzo y Rosa López, han interpretado sus grandes hits: ‘Bandido’, ‘Dancing in the rain’ y ‘Europe’s living a celebration’. Y Blas Cantó, nuestro representante en la última edición, ha acudido para cederle el testigo y desearle la mayor de las suertes: «Me inspiras mucho, eres increíble. Has hecho que brillemos de nuevo mucho más fuerte. Porque después de las nubes siempre sale el sol, y el sol eres tú», ha afirmado.

Chanel se unió a la celebración del 400 capítulo de ‘Cuéntame cómo pasó’ RTVE

Chanel, ready para Turín

A la rueda de prensa previa al concierto, presentada por la directora de Comunicación y Participación, María Eizaguirre, han acudido junto a Chanel Terrero, Eva Mora, jefa de la Delegación española en Eurovisión; Julia Varela, comentarista española del certamen; y Alejandro G. Palomo, el diseñador del vestuario que Chanel llevará en su actuación de la gran final el día 14 de mayo.

Chanel RTVE

Durante la rueda de prensa, Eva Mora ha querido destacar que en España “se ha recuperado la ilusión de Eurovisión” gracias al Benidorm Fest, y ha añadido que en RTVE “estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho, con mucho trabajo y mucha ilusión”. Sobre la actuación de Chanel ha subrayado que “las expectativas son altas, pero tenemos que ir con mucha prudencia y respeto porque el éxito ya lo hemos conseguido”.

Chanel, por su parte, se ha mostrado impaciente por viajar a Turín: “tengo ganas de coger el avión con mi equipo y actuar en la final el 14 de mayo”. Sobre la presión de representar a España ha comentado que “es una realidad que estoy representando a todo un país, pero no lo veo como un peso que me paraliza, sino que me da energía”. Y ha revelado que “para mi un triunfo es bajarme de ese escenario y estar satisfecha conmigo y con mi equipo”.

Juan Palomo el diseñador del vestido

Y Alejandro G. Palomo ha asegurado sentirse orgulloso y feliz de estar con Chanel y ha contado cómo está siendo el proceso de creación del vestuario: “intenso y a contrarreloj, con todo el equipo involucrado en este proyecto tan ilusionante”. Además, sobre la inspiración ha dicho que “queríamos hacer una mujer empoderada y con mucha fuerza. Me he inspirado en ella y en la fuerza que representa”.

RTVE

Comienza la aventura: agenda en Turín

La delegación española de Eurovisión, encabezada por Chanel, volará hacia Turín el próximo miércoles 4 de mayo para afrontar una edición que, como en 2021, contará con medidas COVID para preservar la salud de los participantes en Eurovisión 2022. Pruebas PCR, antígenos cada 72 horas, distancia de seguridad, mascarillas… son algunos de los protocolos establecidos por la organización de un certamen que contará, una edición más, con una tercera parte de la prensa acreditada habitualmente de manera presencial, 500; y un total de 1.500, incluidos los que estarán acreditados online para seguir los ensayos y ruedas de prensa de los artistas.

Una vez en Turín, el jueves 5 de mayo Chanel Terrero realizará su primer ensayo en el PalaOlímpico, a las 17:35 horas, primeros 30 minutos de toma de contacto con el escenario. Y después, rueda de prensa para compartir sus primeras sensaciones con los medios acreditados, tanto insitu como online. El sábado 7 de mayo, segundo ensayo, a las 11:15 horas, con 20 minutos de nuevo para ajustar la puesta en escena, y rueda de prensa posterior. El domingo, el Reggia di Venaria Reale de la ciudad acogerá la Ceremonia de Inauguración del festival y la ‘Alfombrea Turquesa’, por la que desfilarán los 40 representantes de la 66ª edición del festival.

Serán las primeras citas imprescindibles de unos intensos días en Turín para Chanel, durante los que Chanel será entrevistada por medios de comunicación de todo el mundo, y participará en diferentes eventos con los fans que se acercarán a la ciudad para vivir en persona el gran evento del año.

RTVE: final y semifinales en La 1

Como cada año, RTVE se volcará en el Festival de Eurovisión y no se perderá detalle del paso de Chanel en Turín. Allí le esperan días de ensayos, directos, entrevistas, desfile por la ‘Alfombra Turquesa’… Todo ese viaje se podrá seguir en los diferentes informativos y magacines de RTVE, que incluirán información diaria y conexiones en directo con la ciudad italiana. Además, ‘España directo’ quiere poner en valorar la historia del festival a través de los cantantes que nos abanderaron en su día, a través de reportajes y directos que repasarán aquellos momentos únicos del pasado. Además, por su plató, pasarán en directo algunos de los representantes del festival como Karina, Micky, Azúcar Moreno, Serafín Zubiri, Soraya, Anabel Conde o Barei.

RTVE se convertirá en la mejor pantalla para seguir en directo el festival. Este año, La 1 emitirá las tres grandes citas eurovisivas: las semifinales de los días 10 y 12 de mayo, en la que participarán 17 y 18 países respectivamente, que buscarán su plaza para la final del 14 de mayo. Una gran final en la que participarán 25 países y que podrá seguirse también por TVE Internacional a las 21:00 horas. Tony Aguilar y Julia Varela formarán, por cuarto año consecutivo, el tándem de lujo para comentar el certamen. Nieves Álvarez será la portavoz de los puntos del jurado español. Además, La 2, contará en ‘La matemática del espejo’ con una invitada de excepción: Laura Pausini, una de las presentadoras de esta edición.

Y en RTVE Digital, cobertura 360º

La web de RTVE de Eurovisión sigue durante todo el año el viaje de la candidata española en el certamen y viajará también con Chanel hasta Turín para contar su día a día y los eventos más destacados de la agenda eurovisiva: ensayos, primeras reacciones, desfile por la ‘Alfombra Turquesa’, encuentros con otros representantes, ruedas de prensa… Además, emitirá en exclusiva clips de los Jury Rehearsal de la las semifinales y la final. Y, cada día desde el 4 de mayo, minuto a minuto de los ensayos generales. Por las noches, tras las intensas jornadas, RTVE Play publicará un vídeo-resumen con los mejores momentos del día.

Por su parte, ‘Eurodramas y Comedias’, el infoshow eurovisivo presentado por Fede Arias en el Twitch de Eurovisión RTVE, se emitirá los días 10, 12 y 14 de mayo durante las semifinales y la gran final del festival; y celebrará una entrega especial el domingo 8 de mayo para retransmitir en directo la Alfombra Turquesa con declaraciones de sus protagonistas.

En las redes sociales de RTVE –@eurovision_tve en Twitter, @eurovisiontve en Instagram, @eurovision en Facebook y @eurovision tve en TikTok-, los usuarios podrán seguir, minuto a minuto, la agenda diaria de Chanel y los bailarines, así como un resumen diario de los mejor de la jornada. Además, a través de TikTok, patrocinador del festival y la plataforma de entrenamiento líder, podrán descubrir contenidos exclusivos de la candidata española: primeros ensayos, sensaciones sobre el escenario, llegada a la zona de delegaciones… También habrá directos de TikTok para entrevistar a Chanel y el resto de candidato.

Eurovisión, también en cines

RTVE ha llegado a un acuerdo con las cadenas de cine CINESA y YELMO para que la final de Eurovisión 2022 se pueda ver en las principales salas de España, donde los eurofans podrán compartir en directo nuestra retransmisión.

Además, la ciudad de Benidorm, que celebró el Benidorm Fest, acogerá en la Plaza de la Hispanidad una Preparty el 14 de mayo para animar la final de Eurovisión, y será también la ciudad desde donde RTVE, con Nieves Álvarez, comunicará la votación del jurado español. En el evento, para 4.000 personas, actuarán los semifinalistas del Benidorm Fest Javiera Mena, Marta Sango y Unique. Además, el Ayuntamiento de Benidorm habilitará tres pantallas gigantes para poder seguir la final.