Chanchullos en Pfizer

Me imagino que pocas personas de la disidencia habrán dejado de ver el vídeo en el que un periodista trampa (de Project Veritas) logra que «suelte la lengua» uno de los directivos de la farmacéutica Pfizer, la actual estrella del universo pandémico.

En el vídeo se puede comprobar cómo, entre risas, este personaje, el Dr. Jordon Trishton Walker, director de Investigación y Desarrollo para Operaciones Estratégicas y Planificación Científica de ARNm en Pfizer, constata que no estaría nada mal saber con anticipación las nuevas variantes del bicho… y que se lo están planteando.

Muestro una transcripción de un fragmento del vídeo:

«¿Sabes cómo sigue mutando el virus? Bueno, una de las cosas que estamos explorando es ¿por qué no lo mutamos nosotros mismos para centrarnos en poder crear y desarrollar preventivamente nuevas vacunas, verdad?

Entonces, tenemos que hacer eso. Sin embargo, si vamos a hacer eso, existe el riesgo de que, como se puede imaginar, nadie quiera tener una compañía farmacéutica que mute virus.

Entonces, pensamos, ¿queremos hacer esto? Entonces, ésa es una de las cosas que estamos considerando. Para el futuro, tal vez podamos crear nuevas versiones de las vacunas y cosas así».

A esta idea, en lugar de denominarla por su nombre, investigación sobre «ganancia de función» la llama «evolución dirigida» del virus del covid-19. Parece que modificando la forma de denominarla, ésta cambia en algo, se suaviza el concepto y lo que entraña: jugar a los virus para obtener variantes más contagiosas y mortíferas.

El periodista camuflado le pregunta: «Está bien. Entonces, ¿Pfizer finalmente está pensando en mutar COVID?». A lo que el

desdichado director responde: «Bueno, eso no es lo que le decimos al público. No. Por eso fue, fue un pensamiento que surgió en una reunión».

Cuando el periodista oculto le hacer ver que todo esto le suena a un proceso de «ganancia de función», el científico insiste en que no, que es una «evolución dirigida», y sigue con su discurso.

«Se supone que no debes hacer investigaciones de ganancia de función con los virus. Preferirían que no lo hiciéramos. Pero hacemos estas mutaciones estructurales seleccionadas para intentar ver si podemos hacerlos más potentes. Entonces, hay investigaciones en curso sobre eso».

En este momento de la conversación, este director de Pfizer afirma que este proceso está «en curso». Esto no concuerda con eso de que «se lo estaban planteando»… Ya no sabemos si este personaje se estaba «quedando» con su cita, haciéndose el importante para impresionar a su interlocutor, o si realmente el asunto está en marcha.

Y sigue abundando en detalles del proceso:

«Todavía están realizando experimentos con él pero parece que, por lo que he escuchado, lo están optimizando. Pero van lento, porque todo el mundo es muy cauteloso.

Como ya sabes, no quieren acelerarlo demasiado. Pero creo que también están tratando de hacerlo como algo exploratorio, porque obviamente no quieres anunciar que estás descubriendo futuras mutaciones…

Pero tienes que estar como muy controlado para asegurarte de que este virus que mutas no cree algo que, ya sabes, simplemente va a todas partes, que, sospecho es la forma en que el virus comenzó en Wuhan, para ser sincero. No tiene sentido que este virus haya aparecido de la nada. Es una mierda…

No le digas a nadie. Prométeme que no le dirás a nadie. La forma en que el experimento funcionaría es que ponemos el virus en monos y, sucesivamente, hacemos que se

sigan infectando entre sí, y recolectamos muestras en serie de ellos».

Y todo esto, claro, para beneficio de su empresa por las futuras ventas de esas vacunas que prestamente fabricarían para defender y salvar a la humanidad de semejante peligro.

Un clásico del típico Problema – Reacción – Solución. ¿Se ve claro?

En otro momento de la grabación pirata, este pobre diablo pillado con la lengua suelta, afirma cómo tienen en su bolsillo a las agencias reguladoras. Habla de las puertas giratorias entre la industria y los servidores del gobierno, allá en el sector que sea.

«Si los reguladores que revisan nuestros medicamentos saben que una vez que dejen de ser reguladores quieren trabajar para la empresa, no serán tan duros con la empresa en la que obtendrán su trabajo».

Project Veritas mostró otra grabación en la que su responsable, James O’Keefe, le hace ver al pobre desdichado que ha sido utilizado y que está todo grabado… y este hombre se viene abajo, despotricando, intentando amenazar con la policía y demás reacciones de supervivencia, incluidos ciertos forcejeos. ¿En qué estaría pensando?, ¿en el adiós a su carrera profesional?

Intentando justificar lo injustificable, negando la evidencia de lo que había dicho previamente, hace ver su dote de mentiroso al estar en una cita y querer impresionar a su interlocutor: «Soy literalmente un mentiroso … estaba tratando de impresionar a una persona en una cita, mintiendo».

¿Qué habrá de verdad y qué de mentira en las frases desinhibidas de este director de Investigación y Desarrollo para Operaciones Estratégicas y Planificación Científica de ARNm en Pfizer?

La respuesta de Pfizer a los dos días de salir a la luz pública el vídeo de Project Veritas parece un poco extraña. Lo digo porque no niega la mayor. No dice que su director haya mentido.

«En el desarrollo continuo de la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19, Pfizer no ha realizado investigaciones de ganancia de función o evolución dirigida».

Pero en otro fragmento del comunicado de la farmacéutica, al hacer referencia a su antiviral, afirma lo siguiente:

«Pfizer realiza trabajo in vitro (p. ej. en una placa de cultivo de laboratorio) para identificar posibles mutaciones de resistencia a uno de los dos componentes de PAXLOVID. Con un virus que evoluciona naturalmente es importante evaluar de forma rutinaria la actividad de un antiviral.

En un número limitado de casos, cuando un virus completo no contiene ninguna mutación de ganancia de función conocida, dicho virus puede diseñarse para permitir la evaluación de la actividad antiviral en las células».

Hace ver la farmacéutica que este tipo de procedimientos es absolutamente normal, añadiendo:

«Estos estudios son requeridos por los reguladores estadounidenses y globales para todos los productos antivirales y son realizados por muchas empresas e instituciones académicas en los EE.UU. y en todo el mundo».

De todas formas, resulta muy curioso que este tipo de «pilladas», que normalmente saldrían en todos los medios si la cuestión no fuera ésta del covid sino de otra estirpe, por ejemplo, de investigación comercial en cualquier sector de la industria, no haya aparecido por ningún lado.

Miento. Lo sacó Fox News. También el Daily Mail británico hizo referencia a un resumen del vídeo, pero el artículo fue retirado a los pocos minutos. Y Youtube, cómo no, bloqueó y retiró el vídeo a través de su ya conocida cantinela de «viola las normas de la comunidad sobre las vacunas contra covid-19». No podía ser menos.

He leído también el análisis sobre lo idóneo de que la empresa perjudicada sacara este comunicado el viernes a las 20h, cuando

ya no podía ser mostrada la noticia en los noticieros de la tarde, y también para darle tiempo a Wall Street para digerir y olvidar el tema cuando sonara la campana de apertura de la sesión el lunes por la mañana.

Bueno, la cancha está abierta para que cada cual le saque punta a cualquier cosa.

Para mí, lo importante es que este tipo de sucesos, cuando alguien se va de la lengua de forma tan espontánea, desinhibido, sin sospechar escuchas maliciosas ni duras consecuencias a lo que se exprese y suelta este tipo de cuestiones, es interesante valorarlo como algo cercano a la verdad.

Esto no es una prueba irrefutable de la manera de funcionar de las mentes de estos personajes inhumanos, verdaderos psicópatas que gobiernan los destinos del mundo. Pero sí es una muestra, para mí incuestionable, de la realidad en la que el mundo, embobado, está envuelto sin ser consciente de ello.

Y para que esto deje de ser habitual, las personas de a pie y, cómo no, los encargados de poner orden y las cosas en su sitio (autoridades diversas, jueces, etc.), todos, o sea «todos, todas y todes» debemos estar abiertos a contemplar la película como espectadores atentos para ver lo que sucede o, al menos, a no poner resistencias a la hora de constatar esta triste realidad.

Salud para ti y los tuyos.