Chabaneix Abogados logra el cierre del caso por el que se acusaba de estafa a su cliente, un inversor de criptodivisas israelí

- Publicidad-

El bufete de abogados, Chabaneix Abogados Penalistas , expertos en Derecho Penal Económico, logra desvincular, a través de un informe técnico-informático, la relación surgida en las investigaciones policiales entre la cartera digital del afectado por estafa a manos de una red organizada y la del trader israelí, su cliente.

El particular afectado denunció ser víctima de un robo a través de Binance, plataforma de exchange de criptomonedas , lo que llevó a un Juzgado de Instrucción de Málaga a abrir una investigación criminal e intervenir al operador de intercambio de criptodivisas.

La indagación policial en la trama de carteras digitales llevó a la identificación de la wallet del cliente de Chabaneix Abogados. No obstante, los letrados defensores desvelaron que su cliente no había recibido fondos de ninguna operación vinculada con la estafa. La estratagema investigada por el robo no relacionaba ningún aspecto; ni fecha, ni importe, ni código informático (token), etc., entre las carteras del afectado y el acusado.

El Juzgado de Instrucción de Málaga aceptó los argumentos al comprobar que, en caso de existir alguna relación, habría sido completamente fortuita y sin mala fe procediendo así al sobreseimiento y archivo de actuaciones del caso.