Censura a Ramón Tamames

Como muchas personas la semana pasada hemos visto y oído a un nonagenario Ramón Tamames pasar de los sucesos de 1956 en la Universidad de Madrid a representar a la ultraderecha franquista en un Moción de Censura que más pareciera la suya.

La «Estructura Económica de España», su obra cumbre, la estudié en la Universidad de Zaragoza al igual que la «Guerra Civil. La era de Franco». En aquellos momentos eran libros de obligada lectura y estudio, escritos por un «comunista» español que poco a poco ha ido pasando del movimiento estudiantil antifranquistas al PCE de Santiago Carrillo, para salirse de él y fundar el FP(Federación progresista) y a los dos año ingresa en IU para pasar al CDS de Suárez, y ahora representar a la ultraderecha más montaraz la que sus abuelos lo metieron en la cárcel en el 56. A este cambio de partidos se llama transfuguismo o cambio de chaqueta.

Y le recuerdo que después de la Guerra Civil, miles de republicanos estuvieron en las cárceles años y años, al igual que en los 300 campos de concentración creados por Franco, otros miles(120.000) fueron fusilados y están todavía enterrados en las cuentas, y en las tapias de los cementerios o en las paredes exteriores de las cárceles, otros estuvieron en cárceles e inhabilitados para la función pública por 30 años.

En fin, Sr Tamames que le voy a decir que Usted no sepa. Pero una cosa es saber y otra hoy negarlo y hablar de reconciliación mientras media España pasaba hambre y represión.

Su vida política ha sido errática. No ha sabido estar en ningún sitio o siempre estuvo en su moción de censura. O ha sido un <<culo de mal asiento>>.

De sus últimas palabras de hoy se desprende, probablemente, que siempre ha sido un ultraderechista camuflado.

A partir de 1989 dejó la política para dedicarse a los negocios.

Con el paso del tiempo ha evolucionado hacia posiciones más conservadoras en materia económica, según declaró el propio Tamames en una entrevista.​ A este respecto señalaría que «[…] he descubierto que el capitalismo es un gato de siete vidas que parece aguantarlo todo».

Con el respeto que me merecen todas las personas, y Usted también Sr. Tamames, ¿cómo puede comparar la España del 36 con la España actual? ¿Es que ha pedido el N? O su borrador se lo han dictado los hijos o nietos de los franquistas.

Su libro histórico sobre “La Guerra Civil. La era de Franco» lo escribió con un sentido antifranquista, pero no entendemos que los datos que aportaba eran reales y ahora echa humo cuando se habla de Memoria histórica y Memoria Democrática. Incongruencia total.

He observado que está años luz de la actualidad y que habló con nostalgia de espíritu trasnochado de la transición y de lo Pactos de la Moncloa; por otro lado, no ha aportado ninguna solución ni política ni economía, no llevaba programa, puesto que quienes le han engatusado tampoco lo tienen, solo buscan volver a la España, Una, Grande y Libre del dictador Franco. Vamos, la del Aguilucho.

La Moción de Censura contra el Gobierno de Coalición se ha convertido en la Moción de Censura contra Tamames. Y sí su amigo, le ha animado a aceptar presentar la Moción de Censura, Sr. Tamames le ha engañado, le ha hecho un flaco favor.

Según Miriam Martinez-Bascuñan, el 21 de marzo del presente año, señala que «bromeaba Sánchez Dragó sobre su íntimo amigo, el señor Tamames, diciendo que estaba pletórico, que su sueño era el de llegar a ser presidente del Gobierno. Esa derecha de siempre, la del frívolo chascarrillo de marisquería que ideó esa Moción»

Según Natalia Junquera, de El País el 22 de marzo, <<el candidato de Vox a la moción de censura, Ramón Tamames, se despidió este miércoles del Congreso diciendo que, a pesar de lo que había escuchado estos días (eso de que “entraba en la caverna de la derecha”, dijo), él se había encontrado bastante a gusto” con sus padrinos políticos. Al final del debate parlamentario, que se prolongó durante 14 horas y media, ya no parecían tantas las diferencias entre Tamames y Abascal>>.

¿Quién no ha oído hablar de este señor?

Tal vez la gente joven no le conozca, pero las personas de una cierta edad, le conocíamos todos, o al menos lo creíamos.

El Sr.Tamames militó en cuatro partidos políticos; desde el partido comunista(en aquellos años muchos hijos de papá se afiliaron al PCE clandestino no por ser comunistas sino por, según ellos, ser antifranquistas, él lo dijo, como fue su caso al igual que el soriano Sánchez Drago o el también soriano Ridruejo de derechas), fue derivando hacía la derecha, pero jamás podríamos imaginar que terminara siendo el candidato de VOX en una moción de censura, contra un Gobierno de Coalición progresista de izquierdas que ha tenido que gobernar en los peores momentos de la Democracia; contra una pandemia, una guerra, una crisis económica y con la peor de las oposiciones que ha tenido un Gobierno en Democracia.

¿Cómo han convencido a un señor de casi 90 años para presentar una moción de censura a un Gobierno que tanto bien ha hecho por los españoles?

¿Por qué han hecho esto ,en estos momentos y sin presentar ningún programa político?

¿Por desacreditar al Gobierno de Coalición?

Por motivo electoralista.

Pues han conseguido el efecto contrario.

En estos momentos, para muchas personas Tamames es una incógnita; tal vez haya sido manipulado, tal vez nunca encontró su sitio en ningún partido político en los que militó o tal vez no mostró su verdadera personalidad(esto último es lo que ha mostrado). Y le hubiese apetecido, a estas alturas, ser Presidente de España o Ministro de Economía como barruntaba Santiago Carrillo en cierto momento.

Sea lo que fuere, el antiguo profesor ha dejado de ser admirado, y debería sentarse en su butaca a descansar y olvidarse de su ego.

Para ser un historiador desconoce hoy, ayer no decía semejante disparate: Largo Caballero, las neuronas le fallan, no fue responsable del Golpe de Estado de Franco.

Por qué no ha citado a la Iglesia, a Falange, a los poderes fácticos, a la banca March, por qué no cita a los terratenientes, a los latifundistas, en fin Sr Tamames Usted no se acuerda ni de lo que escribió. Todos ellos fueron los que provocaron el Golpe de Estado de Franco.

Sr. Tamames, la Historia le va a recordar por la Censura a Ramón Tamames, por haber participado en el intento de derrocar a un Gobierno de Coalición legalmente constituido.

Después de esta bufonada a más de la mitad de los españoles se les ha caído la venda que tenían en los ojos.

Y por último, según Rodrigo Carretero en HUFFPOST el 22/03/23 un prestigioso historiador desmonta a Tamames: «Empiezas con el tópico, sigues con la mentira y…»

«Se ha equivocado de hispanista».

El prestigioso historiador Julián Casanova ha corregido una parte del discurso de Ramón Tamames, candidato de Vox en la moción de censura contra Pedro Sánchez.

En concreto, Tamames afirmó en su discurso que el hispanista Raymond Carr dijo que «en realidad 1934 fue el comienzo de la Guerra Civil«. «Eso no se cuenta en esta nueva Historia de España, solo se cuentan bondades extraordinarias y muchos jóvenes ya piensan que ganó la guerra la propia República», dijo.

Tras escucharlo, Casanova ha hecho una importante corrección en Julia en la Onda: «Voy a decir una cosa que me interesa. Las referencias que ha hecho Tamames a Raymond Carr como una persona que había interpretado la revolución de Asturias del 34 como origen de la guerra civil son absolutamente falsas«.

«Se ha equivocado de hispanista, sé que se estaba refiriendo a otro hispanista, no a Carr»

«Y esto creo que hay que destacar porque empiezas con el tópico, sigues con las mentiras, sacas el nombre como Raymond Carr era una persona ilustre…», ha señalado Casanova, que ha remarcado que la ultraderecha siempre ha maltratado precisamente a Carr.

Tú epitafio rezará:

EL QUE QUISO SER PRESIDENTE O MINISTRO DE ECONOMÍA EN OTROS TIEMPOS Y NO FUE NI UNO NI OTRO.