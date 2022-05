Celia Cánovas, abogada: «Me extraña que un Gobierno tan de izquierdas y progresista no mueva un dedo por cambiar la situación de los menores tutelados»

- Publicidad-

La letrada Celia Cánovas ha afirmado, en declaraciones a Diario16, respecto al sistema de protección a la infancia que está «en contra de todo el sistema que hace prevalecer informes anónimos hechos por personas cuya capacidad es cuestionada a posteriori por la mayor parte de los psiquiatras o forenses. Es decir, cómo es posible que esto esté ocurriendo en el año 2022. Me parece alucinante y una aberración que no se haya regulado que el bienestar de un niño pueda estar en manos de unas personas, insisto, cuya capacidad, titulación…desconocemos y sin el suficiente control judicial»

Sostiene que el control judicial es fundamental, pero se produce a posteriori, cuando el daño está hecho. «Mi afán en este y todos los casos es conseguir que esta ley se modifique, porque el problema es que han actuado conforme a la ley. Ese es el problema. Pero como nadie les controla, pues hecha la ley, hecha la trampa. Si tú le estás dando pleno poder a una institución o a unas personas concretas sobre algo como es la tutela de un niño indefenso, ¡qué no harán!¡Es que no quiero ni imaginarme lo que pueden hacer esas personas! ¿Quién controla a esas personas y su capacidad? Entonces, para mi es gravísimo».

¿El daño que se le puede infligir a un niño de 16 años no es el mismo que se le puede infligir a un niño de 6? Esto es ridículo. Es un parche para que se calle la gente, para decir que han hecho algo

También ha tenido duras palabras para el Gobierno de coalición. «Me extraña que un Gobierno tan de izquierdas y tan progresista como el que tenemos no mueva un dedo por cambiar la situación de los menores tutelados».

Preguntada por el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, según el que se han comprometido a que, en 2026, ningún menor de seis años tutelado por las administraciones viva en centros de acogida residencial y a que, antes de 2031, tampoco lo hagan los menores de diez años, su respuesta es tajante.

La Administración merece ser responsable civil. La familia tendría que pedir daños y perjuicios

Si se cumplen los planes de Gobierno y CC.AA, fuentes consultadas por Diario16 no descartan que, en los próximos tres años, pueda producirse un notable incremento en el número de adopciones. Pero Cánovas insiste en que «los políticos no se están moviendo lo más mínimo. Yo estoy en el Gobierno ahora mismo, y hago lo imposible. Aquí estamos discutiendo sobre los géneros, que si el sexo, que si este es niñe, que si la otra es niña… y, en cambio, no estamos pensando en estas barbaridades que se están cometiendo de un daño incalculable. ¿Alguien ha oído hablar de ellos? La Administración merece ser responsable civil de todo esto. Es decir, la familia tendría que pedirle daños y perjuicios. Aunque el dinero no soluciona el problema, pero sí que habría que poner una denuncia en masa y reclamar daños y perjuicios por este daño tan grande que se está causando».