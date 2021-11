Celebrando las naciones desde la palabra: antología para Centroamérica

• Melissa Figueroa (puertorriqueña) es consultora educativa. Obtuvo un bachillerato y una maestría en Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Completó su doctorado en la Universidad de Cornell. Sus escritos académicos han sido publicados en Bulletin of the Comediantes, ehumanista/Conversos, Journal of Spanish Cultural Studies, MLN, Bulletin of Hispanic Studies y Journal for Early Modern Cultural Studies. Su primer libro de cuentos, Nota de duelo, fue publicado por ArtePoética Press en 2018 y obtuvo una mención honorable en la categoría de cuento en el certamen del Pen Club de Puerto Rico. En la actualidad, publica artículos relacionados a grados académicos, búsqueda de trabajo y escuela graduada en las Humanidades en su página: https://careersinspanish.com.