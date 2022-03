CCOO denuncia que el Plan de Salud Mental anunciado por Ayuso tiene más propaganda que de recursos

- Publicidad-

La salud mental es vital en el bienestar individual, así como en las relaciones sociales y económicas, aún así, la incidencia de las enfermedades mentales no para de crecer. Empujada por las consecuencias del COVID-19, especialmente entre los y las jóvenes y las personas con niveles socioeconómicos más bajos. A pesar de ello el Plan de Salud Mental de Ayuso es solo pura propaganda.

La guerra y la salud mental

Además, se puede ver agravada por la invasión decidida por el presidente de Rusia, Vladimir Putin a Ucrania. Y no solo entre los cientos de miles de refugiados y refugiadas que llegarán a nuestras fronteras. También por el bombardeó informativo. Asistimos a una cruenta guerra retransmitida las 24 horas del día, los siete días de la semana, en directo.

Plan de Salud Mental de Ayuso

Sin salud mental no se puede llevar una vida saludable, productiva y plena. Vivir con un problema de salud mental, además de deteriorar la salud física, “tiene un impacto importante en la vida diaria de las personas y de sus familias. Ya que contribuye a empeorar los resultados educativos y aumentar las tasas de desempleo”, señalan desde CCOO de Madrid.

Alto índice de suicidios

En la región, según el INE, cada día una persona se quita la vida. Pero no solo es que los problemas leves, como las depresiones, esquizofrenia, brotes psicóticos, trastornos de la personalidad, etc., no cuentan con los recursos suficientes para ser tratadas de manera adecuada. La enfermedad mental tiene una repercusión directa y significativa en la vida laboral de las personas y su capacidad para integrarse en el mercado laboral.

El Informe Headway 2020 de Salud Mental España ha revelado que los problemas de salud mental, en especial los de tipo leve a moderado, afectan alguna vez a lo largo de su vida al 20% de la población en edad de trabajar. Mientras que el 70% de la población empleada refiere formas leves a moderadas de problemas de salud mental. La enfermedad mental también puede tener una repercusión significativa en la capacidad de las personas para trabajar, lo que limita su participación en el mercado laboral.

Madrid a la cola de profesionales

Según este Informe, nuestro país con 25 profesionales por cada 100.000 habitantes, está en los últimos puestos de la UE en profesionales de la Salud Mental, solo por delante de Bulgaria. Y en España, la Comunidad de Madrid está a la cola, con 14 por cada 100.000 habitantes. En camas hospitalarias psiquiátricas, mientras que la media de la UE es de 73, España cuenta solo con 36 camas por cada 100.000 habitantes.



En cuanto a inversión en Salud Mental sobre el total del gasto sanitario, España con el 5% está por debajo de la media de la UE, y la Comunidad de Madrid de nuevo a la cola en inversión en el Estado español. Según datos del Ministerio de Sanidad, España cuenta con 5,1 psicólogos en el Sistema Nacional de Salud por cada 100.000 habitantes, situándose por detrás de Grecia, Croacia, Italia o Portugal, y muy por debajo de la media europea que se sitúa en 18.

El Plan propaganda de Ayuso

Ayer lunes se anunció el Plan de Salud Mental de Ayuso 2022-2024. Una vez más sin ningún tipo de participación de la ciudadanía ni de los agentes sociales, con una raquítica aportación de 45 millones de euros y la incorporación, insuficiente, de 370 profesionales.

Para CCOO de Madrid, “es urgente acometer de forma decidida los crecientes problemas de salud mental de la ciudadanía madrileña, que tiene que soportar eternas listas de espera para una consulta de salud mental en la sanidad pública”.

El Gobierno regional, para intentar alcanzar los estándares de calidad europeos mínimos, “debería duplicar el número actual de profesionales. Para el sindicato, el anuncio del Plan de Salud Mental es un simple lavado de imagen y puro marketing propagandístico de Isabel Díaz Ayuso en un momento político complicado para ella”, señalan.