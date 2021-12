CCOO denuncia que 150 personas de los servicios 1002 y 1004 de Telefónica están en el limbo

Si hace dos semanas era la empresa Sitel la que dejaba en la calle a más de 200 personas del servicio de Carrefour sin indemnización ni derecho a prestación por desempleo, ahora es Comdata (Digitex) quien hace lo propio con 150 trabajadoras y trabajadores del servicio 1002 y 1004 de Telefónica.

Un cambio de la empresa proveedora del servicio de atención al cliente de Telefónica, que antes presta Comdata y ahora a manos de Atento (León y Maliaño) y Abai (Madrid y La Carolina), ha provocado el que cientos de trabajadores y trabajadoras se queden en la calle.

Reducir el servicio

Según CCOO, las nuevas empresas confirmaron su intención de contratar y respetar la antigüedad de 1100 personas aproximadamente, mientras que se trata de un servicio con más de 1300 personas. Desde el sindicato se reprocha que son Atento y Abai las que, en connivencia con Telefónica, pretenden – aprovechando la coyuntura- reducir el tamaño del servicio, contratando a menos personal del que deberían y sobrecargado con más trabajo al que queda.

CCOO denuncia además que Comdata ha hecho gala de las peores prácticas empresariales amenazando al personal para que solicitara la baja voluntaria. Como aún así no ha conseguido su objetivo, la directora ejecutiva de Comdata -y antigua directora de Sitel- ha entregado una carta informándoles que desde mañana 1 de diciembre, pasan a formar parte de la plantilla de Antento o Abai a través de una subrogación, cosa que no han reconocido dichas empresas, por lo que no es cierto que les vayan a subrogar.

Limbo laboral

Por todo esto, las personas que no han sido contratadas por Abai ni por Atento se encuentran en un limbo laboral en el que se quedan sin prestaciones de ningún tipo. CCOO va a denunciar esta situación por vía judicial y administrativa, además de exigir responsabilidades a todas las empresas – Comdata, Atento, Abai y Telefónica- involucradas en este atentado contra los derechos de los y las trabajadoras.