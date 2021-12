Catalunya/España ¿Cuál es el “problema”?

¿Conocen la leyenda tibetana sobre “el problema?” Como consultor la he aplicado muchas veces. Monasterio budista. Se elige al sucesor para un importante puesto. Se selecciona al mejor. Reunión de monjes. Un valioso jarrón en una mesa. El Superior: “he aquí el problema. Asumirá el honroso puesto quien lo resuelva”. Diferentes preguntas y respuestas. Nadie acertaba. Uno se dirigió decidido a la mesa. Con un fuerte golpe destrozó el jarrón. Todos quedaron atónitos. El Gran maestro dijo: “Aquí tenemos a alguien que no solo ha adivinado el problema, sino que, además, lo ha resuelto y terminado con él”

¿Qué poner sobre la mesa en el conflicto Catalunya/España?

Problema: “Tema discutible que hay que resolver o al que se busca explicación”. El País: (agosto/2021) “La crisis enquistada desde hace años en Cataluña es el principal problema político de España”.

¿Cuál es “el problema”? Catalunya diría: expolio fiscal, incumplimiento de Constitución, Estatutos, presupuestos; invasión de competencias, persecución de la historia, cultura, lengua, valores, catalanofobia; castellanización crónica, etc. España: ruptura del país, desobediencia, etc. Estos no son los “problemas”. Son “indicadores” del mismo. El tema es mucho más profundo.

No existiría conflicto si se hubieran respetado Constitución, Estatutos, inversiones, transferencias; no se invadieran competencias. Si el Constitucional no hubiera anulado artículos y modificado otros que, exactamente igual, están vigentes en Estatutos españoles. El independentismo es “reacción”. Catalunya no ha creado el “problema”. Cronológica, objetivamente, lo ha generado el Estado español.

Einstein: “Los problemas que tienes hoy, NO los puedes solucionar pensando igual que cuando los creaste”. ¿Cuándo se creó? Quizá Felipe IV (1605): “hay que imponer a Catalunya los usos y costumbres castellanos”. Siguieron Felipe V, Carlos III, etc. La presión continuó siglos. Conocida la actuación de Franco. Felipe VI lo confirmó en su famoso discurso del 3.0. Durante estos siglos, años, ¿ha cambiado de pensamiento de Castilla, de España tras crear “el problema”? ¿Han cambiado el Estado profundo, sus instrumentos? No se percibe. ¿Solución? Ortega: “españoles y catalanes sólo pueden conllevarse”. Pero unos, imponen. Otros, subordinados. ¿Quién genera la tensión? ¿Quién se defiende ante la misma?

¿Cuál es el “problema” para España? Se dirá: ¡Catalunya, el independentismo! ¿Cómo intenta resolverlo? Como el monje: ¡por la fuerza! Continúa la represión y violencia policial, judicial, política, económica. Tácito 155. Intenta que Catalunya sea progresivamente dependiente. Anular su identidad, conciencia de nación. ¡Incluso aunque perjudique su economía y lo que aporta a España! ¿Problema resuelto? Persiste. Catalunya no es un jarrón de porcelana. La mayoría de su sociedad tiene dignidad democrática. El conflicto no sólo no desaparece. Se agrava. Crece en la sociedad, superado por incumplimientos de España. Ahí están hechos, amenazas, en todo. Quizá el problema grave de España es la “bárbara mentalidad castellana” que definió Unamuno. También, “su dependencia económica de Catalunya”. ¡Quizá el problema es la propia España para ella misma!

¿Cuál es el “problema” para Catalunya? ¡España! Trato colonizador, expoliador, excluyente, autoritario, menospreciador. Así lo padece el independentismo, demuestran los hechos objetivos. Cifras oficiales, contundentes en lo económico. Políticamente: leyes del Parlamento catalán anuladas por el TC. Sentencias judiciales, políticas. Temas identitarios, lingüísticos, invadidos por disposiciones judiciales, legales. “Dependencia” creciente. Autogestión claramente decreciente. Catalunya está fuera de la Constitución, no tiene Estatuto. Está “intervenida”. ¡Es dependiente! ¿Cómo intenta eliminar el problema Catalunya? No a lo “budista” sino pacífica, democráticamente. ¿Hay líderes españoles que lo intenten? No. Que juzgue el lector. Ahí están declaraciones, decisiones de voto, apoyos a presupuestos, sentencias, leyes, etc. de unos y otros.

Drucker: “La excelencia de los líderes se mide por su capacidad de transformar los problemas en oportunidades”. España podría aprovechar el “problema” como oportunidad para transformarse. Einstein exige cambiar. España no cambia ni en su propio beneficio. Menos en, con, Catalunya. ¿Qué líder lo intenta en España? No se detecta. Al contrario. Luego no hay líderes que solucionen problemas creados por el propio Estado. Los agravan. España se mantiene, retrocede. No se transforma al futuro.

Para el independentismo, el “problema” es oportunidad de situarse entre las modernas repúblicas europeas, con un importante aumento de nivel de vida, de democracia, de libertad, de justicia social. Defensa de su identidad. Para Catalunya, el problema no es financiación, ejecución de infraestructuras, puerto o aeropuerto, eje mediterráneo, pensiones, lengua… “Son sólo indicadores, efectos, síntomas”. Su “problema” es “su dependencia” de España. Sólo eliminando ese “problema” podrá dar lo mejor a sus gentes. El problema de Catalunya es España. Dependiendo, nunca será lo que, por su historia, potencial, recursos, gente, puede ser.

Lenin: “si no formas parte de la solución, formas parte del problema”. ¿Qué demuestran los hechos, las decisiones, de los políticos españoles; de grandes patronales y sindicatos? ¿De qué forman parte? Han creado el problema. ¿Solución democrática, política, para que el independentismo “libre, voluntaria, satisfactoriamente” quiera seguir con España? No hay. Luego, los dirigentes españoles forman parte del “problema”. “Son” el problema. ¿Y los votantes…?

¿Qué es lo coherente…? ¿Seguir con violencia que no resuelve, que agrava…, o solucionarlo pacífica, democráticamente? Es posible. Hay soluciones. Faltan “líderes” que transformen el problema en oportunidad.

Catalunya/España, ¿Cuál es el “problema”? El diagnóstico es claro…