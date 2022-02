Catalunya, ¿condenada a “caverna” perpetua?

- Publicidad-

Aristóteles: “La esclavitud nunca tiene tanto éxito como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien”.

España: “nada de referéndum de autodeterminación”. Es “sentencia” colectiva del Estado, de todos sus Estamentos, su sociedad. Platón presentó su alegoría de “la caverna”. Como consultor la utilizo mucho.

“Una cueva. Personas encerradas que nunca han salido de allí. Al fondo, sombras en movimiento. Son efectos de una hoguera y de figuras movidas por sus carceleros. Escuchan sonidos. Creen firmemente que lo que ven y oyen es “la realidad”. Ignoran que son sólo “reflejos”.

Uno logra salir. Ve en otro espacio a las personas y objetos que provocan las sombras. Ve las llamas. Llega al exterior. Descubre luz natural, el sol, espacio azul, horizontes, aire puro. Sócrates dice que “conciencia” tres niveles: el del fondo de la cueva; el de quienes, en zona intermedia provocan las sombras y el exterior: un mundo infinito. Ha llegado al “conocimiento”.

Regresa a sus compañeros. Dice que estaban engañados. Las imágenes son “apariencias” que provocan otras personas. ¡No son reales! Fuera existe un mundo muy superior. No le creen. Lo califican de visionario por considerar falso lo que *ellos mismos ven y oyen desde siempre en su estancia*. Anima a salir. Se niegan”.

Platón sugiere que los encadenados serían capaces de agredir, matar, a quien quisiera sacarlos de allí; que las personas convierten en “real” lo que son “sombras”. Consideran “realidad” verdadera, lo que no es.

¿Está Catalunya al fondo de una caverna? ¿Es aplicable la alegoría…?

Dependerá del lector. Tres niveles:

“Fondo de la caverna: Desde Felipe V, (1714) Catalunya perdió su condición de sujeto político. Se inició el proceso de castellanización que perdura. Hoy, objetivamente: de “nación” a “región”, territorio intervenido. Colonia. Sin Estatuto. Parlamento, mayoría independentista, sin capacidad. Expoliada según The Wall Street Journal. España incumple sus propias obligaciones, invade competencias. Asfixia económica, crecen los déficits; lo presupuestado no ejecutado en infraestructuras vitales. Anulación de leyes sociales. Larga lista. Perjudica, a “todos por igual”: dependentistas que no quieren salir, a independentistas que desean ser libres.

Cavidad intermedia: Quienes, en España, Catalunya, “mueven objetos, emiten sonidos”; “engañan” a los presos; Estamentos, medios de comunicación, sociedad con sus paradigmas, modelos, que hacen creer que se vive en total libertad, estado de derecho, democracia auténtica, prosperidad, respeto, etc. No es así.

Exterior: Donde está la posibilidad de una Catalunya verdaderamente libre, próspera, democrática, mejor nivel de vida: educación, sanidad, trabajo, infraestructuras. Así lo sugieren grandes indicadores macroeconómicos, organismos internacionales. También, donde está la dignidad objetiva y subjetiva, la defensa de los propios valores, lengua, historia. Es donde quieren vivir los independentistas e invitan a disfrutar, compartiendo sus beneficios, “todos” los habitantes de Cataluña».

¿Dentro de la caverna…? Dos grupos:

Dependentistas: Se sienten bien en la caverna. Creen que la “dependencia” es lo mejor, lo real, lo seguro, cómodo. Dicen vivir en verdadera democracia, libertad; con suficiente nivel de vida. Consideran muy peligroso “salir”. Rechazan que vivan en un mundo falso, que haya una “realidad” mejor.

Independentistas: Mentalmente, han “salido” de la “caverna”. Se han “rebelado” según Platón. Saben que “fuera” hay una “realidad” muy superior en democracia, nivel de vida, servicios sociales, libertad, identidad. Aspiran a ella. Animan a sus compañeros a “salir del error”, para disfrutar de los beneficios a su alcance.

¿Cómo generan las “sombras?

Interpretando a Platón, mintiendo, encarcelando. Hoy, con violencia según demuestran los hechos. Mediante:

Información distorsionada, falsa, manipulada. Leyes, premisas, paradigmas, principios, muy reiterados que “programan” la mente de quienes reciben, no cuestionan. Éstos quedan “prisioneros” de mentiras convertidas en “verdades absolutas, irrefutables”. Se sienten seguros en ella.

Leyes, premisas, paradigmas, principios, muy reiterados que “programan” la mente de quienes reciben, no cuestionan. Éstos quedan “prisioneros” de mentiras convertidas en “verdades absolutas, irrefutables”. Se sienten seguros en ella. Impidiendo la rebeldía, la liberación, por vía democrática. Quieren un referéndum. Se les niega por España. Lo sabe, padece, el independentismo. Hay soluciones políticas, pero sólo se utiliza la represión judicial, policial, económica, cultural. Eso, apoyados por dirigentes elegidos por los propios encarcelados. Fácil poner nombres en Catalunya. No es alegoría.

¿Es posible la “liberación” hacia la “realidad verdadera”? ¿Qué exige…?

¿Dónde está Catalunya? ¿En la profundidad de la “caverna” …o en el mejor espacio exterior, “libre”, disfrutando de los muchos, beneficios posibles? Dependentistas: Aceptando como “reales” “valores” (sombras) que “dicen” tiene la sociedad catalana. En la “caverna” hay seguridad. “Salir de la zona de confort”, riesgo. Exige cuestionar premisas, paradigmas, principios, condicionantes, determinantes, en la conducta, para sustituirlas por otras “verdaderas” o más próximas a la verdad

Independentistas: intentando conseguir, vía pacífica y democrática, la “realidad objetiva”: democracia auténtica, prosperidad merecida por lo que generan, servicios sociales avanzados, preservando sus propios, verdaderos, valores históricos. Hoy se les niega.

¿Dónde y cómo quiere estar? Los mejores, más ambiciosos objetivos. República, democracia, bienestar, libertad, dignidad…

República, democracia, bienestar, libertad, dignidad… Cómo materializarlos. Indispensable: Platón diría: “la elevación”. Perseverancia, “Valentía”, decisión, para salir del engaño para alcanzar “la verdad, lo mejor”. No hay liberación social sin rebelión personal, individual, que “sume”. El independentismo es “reacción”. Lo intentan democráticamente.

¿Qué deben hacer los votantes en Catalunya con dignidad democrática? ¿Seguir, “dependientes” en el fondo de la caverna, engañados, “presos”, padeciendo carencias…? ¿Sometidos a quienes les expolian, colonizan, menosprecian, como demuestran los hechos objetivos? O… ¿salir a un exterior posible y con claros beneficios para “ellos”?

“Quien sacrifica libertad para tener seguridad, no la merece” (Franklin)

“Catalunya no se va. Ya se ha ido, La echamos nosotros”. (Gabilondo)

¿Qué es lo coherente…? ¿”Caverna perpetua…” o libertad, prosperidad?