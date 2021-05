Cataluña ya tiene Govern: la mayoría independentista logra superar los obstáculos

- Publicidad-

Ha sido la primera vez en la que un candidato a la presidencia del Govern de la Generalitat ha tenido que dar tres discursos de investidura. Pero a la tercera, como se suele decir, ha sido «la vencida» y hoy, Pere Aragonés ha sido investido como 132 President de la Generalitat al frente de un gobierno de coalición con JxCAT, contando también con el respaldo de la CUP.

También hacía tiempo que ningún presidente obtenía un respaldo tan mayoritario, 74 diputados a favor. Concretamente, desde la investidura de Pasqual Maragall-

Oriol Junqueras, presente en la investidura

A la investidura ha acudido en persona Oriol Junqueras, líder de ERC, que se encuentra en prisión condenado por haber realizado el referéndum del 1 de octubre de 2017.

En este tercer discurso de investidura, Pere Aragonés ha sido mucho más conciso y contundente que en los dos anteriores: ha dejado claro que no quiere perder el tiempo y que hay mucho trabajo por delante. Su objetivo es gobernar para todos los catalanes, refiriéndose de manera expresa a aquella parte de la ciudadanía catalana que no quiere la independencia. El objetivo, según ha subrayado, es ofrecer una vida digna para todos los habitantes de Cataluña.

Ruptura necesaria con la dinámica anterior

Del documento firmado entre las dos formaciones principales del independentismo, JxCAT y ERC, se desprende y evidencia la tensión y distanciamiento existente. Y precisamente por ello, el texto está plagado de herramientas que tienen como objetivo restablecer el diálogo, el entendimiento y la cordialidad entre las dos formaciones que, desde hoy, estarán en el mismo barco de la Generalitat.

La ruptura ha sido evidente, suponiendo para el sector independentista un problema más añadido por resolver. Y es que la manera de afrontar el reto hacia la independencia es una de las brechas más grandes entre las dos formaciones.

Mientras ERC considera que es preciso tomar un poco de distancia y tiempo, asumir el reto con prudencia y priorizando en todo momento por el diálogo con España, JxCAT ha puesto énfasis todo este tiempo en el «mandato del 1 de octubre», haciendo referencia a esa declaración de independencia que fue suspendida.

Sin embargo, la hoja de ruta que han conseguido firmar el pasado 17 de mayo, deja claro que el objetivo ahora es mantener ese espíritu del referendum, pero enfocado hacia uno que cuente con el reconocimiento del Estado español, tomando como ejemplo el de Escocia.

Las divergencias, según se han comprometido ambas formaciones, deberán aclararse con discreción y en los diferentes estadios que han sido creados expresamente para ello. La razón fundamental es no facilitar motivos para los ataques y debilitar así el movimiento independentista, que principalmente tiene su mayor fuerza en la movilización de la ciudadanía independentista y soberanista. Ambas formaciones son conscientes de que restar no es buena estrategia en estos momentos, y han apostado por hacer todos los esfuerzos necesarios para tomar las decisiones por consenso, salvo cuando no quede más remedio que imponer las mayorías en su seno.

Acuerdo Nacional por la Autodeterminación y la Aministía

El principal objetivo que señala el documento de acuerdo, que también cuenta en este caso con el respaldo de la CUP, es establecer un gran pacto nacional donde haya un compromiso expreso de trabajar por el objetivo de la autodeterminación y la amnistía, tanto de los presos políticos, como de los exiliados y de las personas que han sido represaliadas por la celebración de la consulta del 1 de octubre de 2017.

Gobierno de Coalición con repartos de carteras «prometedor»

El reparto de las Consejerías que se ha desarrollado, ha sido considerado por fuentes de los distintos partidos como «prometedor», al haber dejado espacio para que las formaciones resuelvan sus objetivos con un criterio unificado: demostrar que puede gobernarse de una manera diferente, al servicio de toda la ciudadanía, y desde una perspectiva y visión independentista y republicana.

Evidentemente, según nos indican, las limitaciones son muchas, porque no se puede olvidar que el Gobierno de Cataluña sigue siendo un gobierno autonómico circunscrito en la realidad del Estado español, por lo que son conscientes de que habrá limitaciones continuas, «como lleva ocurriendo desde hace años».

Reparto de Consejerías

Según se anunció en el documento de acuerdo firmado el pasado fin de semana, ERC gestionará la consejería de Presidencia, Feminismo e Igualdad, Educación, Políticas Digitales, Empresa y Trabajo, Agricultura, Acción Climática y Medio Ambiente, Cultura e Interior. Por su parte, JxCAT gestionará la vicepreisdencia, Economía y Hacienda, Justicia, Derechos Sociales, Acción Exterior, Investigación y Universidad.

Por el momento se desconocen los nombres de las personas que ocuparán estos cargos, aunque ya se sabe que Elsa Artadi, cuyo nombre se daba por hecho para la vicepresidencia, ha expresado ya públicamente que su compromiso en este momento es en el Ayuntamiento de Barcelona, tal y como prometió al tomar posesión de su acta y que en este sentido, quiere ser coherente y cumplir con su labor hasta que termine su tiempo en el Ayuntamiento, tal y como expresó al concurrir a las elecciones barcelonesas.

Por lo tanto, es una gran incógnita que se despejará en breve, la de saber los perfiles de las personas que deberán estar al frente del Govern «que se la juega»: es en este momento donde el independentismo ha de apostar por un discurso contundente, puesto que es la primera vez en la Historia que cuenta con un respaldo tan elevado en las elecciones, al tiempo que la tensión con el Estado español ha ido en aumento en los últimos años.

Además, es evidente la situación generada por una crisis sanitaria que ha desembocado también en una crisis económica que deberá ser resuelta por el gobierno de Aragonés.

Acercamiento de los Comunes

En la agenda de ERC no se ha dejado por el camino la necesidad de tender puentes con otras formaciones que, sin ser independentistas, estarían de acuerdo con la celebración de un referéndum y con la defensa de la autodeterminación. Por este motivo, Aragonés ha insistido en todo momento en la posibilidad de contar con los Comunes a lo largo del desarrollo de este Govern.

Sin embargo, los de Jessica Albiach han votado que no a la investidura de Aragonés, un gesto que indica que su colaboración llevará tiempo, en caso de ser posible.

La CUP, por su parte, ha manifestado que estará alerta para vigilar el cumplimiento del contenido firmado con ERC desde el primer minuto tras conocerse el resultado electoral del 14 de febrero. Un pacto sobre el que descansa el segundo, firmado con JxCAT, pero que en este último caso, no recoge todo lo señalado en aquél.

Por este motivo han querido subrayar hoy que «el apoyo a Aragonés a su investidura no es un cheque en blanco».

Desde el PSC, Salvador Illa, ha ofreciendo su mano tendida para ayudar en la gestión de la crisis generada por el COVID-19. Sin embargo, desde el PSC están cerrados en banda sobre lo que tiene que ver con el derecho de autodeterminación y amnistía se refiere. A pesar de que el propio Miquel Iceta, anterior Primer Secretario del PSC, manifestase no hace mucho tiempo, estar de acuerdo con la celebración de un referendum, y a pesar de que el posicionamiento del PSOE en tiempos de Zapatero fuera mucho más abierto y dialogante de lo que es el de Pedro Sánchez. Por no hablar de aquellas pancartas que lucían los militantes del PSOE a finales de los años setenta y principios de los ochenta donde defendían el derecho de autodeterminación de los pueblos, hoy, por lo que se ve, es solamente para los que están muy lejos de aquí.