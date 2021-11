Cataluña no quiere privilegios señor Illa , quiere justicia

El ex-ministro de sanidad, Salvador Illa, ha sido entrevistado en Madrid por diario Expansión y diciendo lo siguiente. «Nadie tiene que tener privilegios en la financiación, tampoco los catalanes». No podía dar crédito a sus palabras. Él, que es catalán, ¿no sabe el déficit fiscal que sufre Cataluña? ¿Hemos pedido privilegios o reclamado lo el que es justo? ¿Reclamar lo que por derecho a ley nos corresponde lo llama privilegio?

Ser la tercera comunidad en aportación de impuestos por persona y la decena en recursos recibidos por habitante, ¿no demuestra claramente cuál es la situación? ¿No sabe el ex-ministro Illa que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social durante el año de la pandemia (2020) nos ha subido casi de tres puntos, hasta el 26,3% de la población? ¿No es conocedor de estos datos?

El consejero de economía, Jaume Giró, en la presentación de los presupuestos de la Generalitat dijo: «El país nos cae a trozos porque hace muchos de años que en Cataluña no se invierte aquello que se merece» Una exclamación que confirmaba lo que unos días antes el Ministerio de Hacienda había publicado el informe que constataba que Cataluña continuaba, en la cola de las inversiones del estado español en las comunidades autónomas.

Durante el primer semestre se materializó el 13% de las inversiones estatales previstas para todo el año, y muy lejos de las realizadas a Madrid, el 41%. En concreto, el consejero Giró exigió del gobierno español que Cataluña recibiera el 19% de las inversiones estatales, porque equivale a su contribución al PIB español. ¿Esto considera que es pedir un privilegio señor Illa?

¿Que se ejecute lo que se ha prometido en inversiones es un privilegio? El presidente del Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, decía días atrás, que es primordial evitar que, como cada año, la inversión que se ejecuta en Cataluña sea de las más bajas del estado. El gran déficit de inversiones en infraestructuras en Cataluña, según estimaciones de la patronal catalana, sube a 28.000 millones de euros durante los últimos diez años.

En relación con la inversión liquidada en Cataluña, la serie histórica muestra que el porcentaje de ejecución de la inversión prevista es muy lejos del total previsto. Sobre el total «racionalitzable» de los últimos seis años (2015-2020), ha estado del 11% en media anual y ha fluctuado entre el 8,4% del 2015 y el 13,2% del 2017. Estas cifras son muy inferiores al peso económico de Cataluña dentro del estado español. ¿Mirar de reparar esta injusticia que afecta directamente la productividad de nuestra economía también es un privilegio?

Ayer se presentó en el parlamento el presupuesto de la Generalitat, sin futuro asegurado. Según Giró, es lo más alto y expansivo de la historia, con un crecimiento del gasto de 5.600 millones de euros, un 17% más, y unas cuentas que permitirán la reactivación social y económica del país, porque reducirá la ratio de deuda sobre el PIB. Habrá gustado más porque un presupuesto nunca puede ser grato a todo el mundo. Pero la realidad es que hay más inversión, proveniente de los Fondos Europeos. La reacción de los empresarios ha de ir dirigida hacia la fiscalidad, en un año de dificultades extremas a la mayoría de empresas.

El sistema de financiación caducó en 2014 y, hoy por hoy, no tengo confianza de que se pueda modificar en un futuro próximo y, Cataluña seguirá manteniendo un déficit fiscal que, según los cálculos a día de hoy suponen la cifra de veinte mil millones € al año. ¿Lo considera normal señor Illa? ¿Reclamar que se acabe este maltrato que tanto perjudica los ciudadanos de Cataluña es un privilegio?

Ignoro si con todo lo que he expuesto alguien pueda ver que pedir más financiación sea un privilegio. Cómo he dicho de buen principio, me parece insultante que alguien que dice esto sobro el tratamiento financiero que nos aplican en Cataluña pueda aspirar a ser presidente de su país, a no ser que no recuerde su historia.

Por último, recomendarle al señor Illa que consulte al diccionario las palabras justicia y privilegio, a ver si lo entiende antes de hacer determinadas manifestaciones.