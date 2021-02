Fruto de cómo se crea la unidad política y administrativa de España, allá por el siglo XVIII fruto de una rebelión impositiva valenciana ante Felipe V, en el que se plantea que no se niega nadie a pagarle impuestos a su rey, pero que no lo harán si esos impuestos son llevados de forma directa a un estado extranjero, Castilla, para su gestión y reparto, por mucho que el también fuera rey también de aquel estado extranjero, generando así una cruenta guerra, la guerra de los fueros, en la que la parte aragonesa pierde la contienda militar frente a Castilla y su propio rey, en parte también por la negativa de los nobles del condado Catalán , que temerosos como bueyes de Castilla y el Borbón, en una política de no intervención, se negaron a prestar ayuda militar a sus compatriotas valencianos del reino de Aragón; derrota militar que da paso a los decretos de nueva planta, y el proyecto de creación de “un estado moderno” ideado por Conde Duque de Olivares, y guardo en el cajón durante décadas, generando una etapa de represión a la singularidad, a la autonomía de un estado independiente, e incluso de ataque brutal cultural a la lengua, haciendo del castellano una lengua imperialista en la península, pasando de ser hablada prácticamente en la tierra entre los comerciantes, a ser impuesta como lengua oficial en muy poco tiempo, se genera en estas tierras con más o menos potencia una cultura anti castellana, que con el tiempo ha llevado hoy a convertirse en los “movimientos independentistas” haciendo caer el tiempo en el olivado, que estos no son otra cosa que los herederos de los vencidos de una guerra que destruyo su soberanía , a manos de su propio soberano, y no un movimiento nacido de la nada que renuncie al estado del que formo siempre de forma natural, ya que España, jamás , como quieren hacer creer algunos, fue producto de una unión pacifica en matrimonio de los reyes católicos, ya que los hederos de estos, nunca fueron reyes de España, ya que España no existía, sino la misma persona física el monarca del reino castellano, y el monarca del reino Aragonés.

Habiendo hecho esta referencia histórica, la cual me parece importantísima para comprender el punto de partida de estos movimientos, también, siendo consciente de la época, cabe una pregunta, ¿ qué estado no se ha ido anexionando mayoritariamente a base de conquistas militares, o de pactos de rendiciones para evitar una derrota militar segura y sus consecuencias? .

Pegando un salto enorme en el tiempo, pasando por los primeros intentos de pacificación del conflicto, pasando por el acuerdo de la mancomunidad de 1914 o con el primer intento de Estatut durante la II republica (legislatura 1931-1933), su represión, el franquismo, los movimientos autonomistas de 1977,…. Creo entender el punto del conflicto principal que recrudece el conflicto en la actualidad, y este reside en lo que estaba destinado a ser la solución, la reforma del Estatut iniciada en la legislatura 2003/2007, en la que Pascual Maragall presidia la Generalitat siendo su vicepresident y incluso más mano derecha que los propios de su partido Josep Lluís Carod Rovira de ERC.

Aquella reforma de amplísimo consenso, que supero todas las fases, el acuerdo político en Cataluña de amplísimo consenso, la tramitación y aprobación parlamentaria en las cortes generales españolas `por amplia mayoría absoluta, y la aprobación del pueblo catalán en referéndum por más del 76% de votos afirmativos ; un acuerdo que firmaba la paz entre los frentes nacionalistas, con esfuerzo de todos, en hacer un encaje constitucional y de estirar al máximo el respeto de la singularidad, incluso en la aceptación del término de nación, haciendo uso tanto del artículo segundo de la constitución “…nacionalidades y regiones que la integran…”, así como su amplio conceptos de acepciones , pero que fue truncado por una campaña agresiva de la derecha a nivel político, social y judicial, que llego a anular una parte mínima de dicho estatuto, pero que era suficiente para romper la esencia del esfuerzo que había llevado a la aceptación de todos y esa “firma de paz de frentes nacionalistas”, con el agravante, de que muchos de esos artículos anulados eran aceptados en otros estatutos como el valenciano o el andaluz, votado incluso por aquellos, que lo atacaban en Cataluña , generando el recelo, reproduciendo el conflicto en el lado independentista y radicalizando la sociedad catalana haciendo crecer con un salto enorme las filas independentistas.

Llegados a este punto, creo que es esencial en la actividad política, buscar soluciones, y no señalarse con el dedo, y creo que en esta búsqueda de soluciones, lo primero que hay que tener claro , es que con una división de frentes nacionalistas, que con independencia de cuál sea mayoritario es una división inferior incluso al 60/40, con lo que es al mismo nivel de locura pensar que la tensión social puede finalizar si se consiguiera la independencia , así como de pensar que se puede imponer la unidad nacional sin ningún cambio con represión y policía al movimiento independentista.

Lo más cerca que la historia nos muestra como una verdadera esperanza de consenso desde 1708 hasta hoy, es justamente la reforma estatuaria en la legislatura del 2003al 2007, con la dificultad añadida, que la derecha nacionalista que entro en la aventura independista con Artur Mas, como una necesidad de mirar hacia delante, ante escándalos de corrupción y políticas de recortes vergonzosas de ataques brutales a las clases trabajadoras , dudo que tenga la misma disposición que aquel entonces, de otra que no sea el enfrentamiento de bloques nacionalistas, de la misma forma que la derecha españolista se sitúa en las mismas posiciones desde el extremo contrario, por tanto la solución debe residir en un entendimiento entre la izquierda independentista y la izquierda federalista, el cual requiere la valentía de los socialistas, en apostar por las reformas constitucionales pertinentes para dejar sin argumento jurídico alguno a los jueces del constitucional que ya una vez frustraron la paz de frentes , así como la valentía de ERC, en el reconocimiento de la enorme división de la sociedad en dos frentes, y la necesidad por el bien de su propia tierra y de sus gentes, en firmar una paz social, y encarar desde la mayor efectividad posible, los problemas sociales de hoy, y esto no se puede llevar a cabo, más que con un pacto valiente de gobierno, en el que con indecencia del resultado el PSC tenga la valentía de investir un president de ERC con consejeros socialistas, que ERC tenga la valentía de apostar por su esfera de izquierdas como lo hizo Carod, y de un PSOE, que se ponga en disposición ideológica territorial que recupere sus estatutos anteriores a su XXVIII Congreso bis, donde incluso sin ser independentista, reconocía el derecho de autodeterminación, capaz de comprometerse con las reformas constitucionales que sean necesarias, pero con un PSOE y un ERC conscientes de la necesidad de un acuerdo amplio que no enfrente independentismo o no , sino si el acuerdo alcanzado entre posturas diferentes es suficiente o no para desactivar la tensión.