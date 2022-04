Catalan Gate: Rueda de prensa en el Parlamento Europeo para denunciar el espionaje del Estado español contra independentistas catalanes

- Publicidad-

Tras conocerse el resultado de la investigación sobre el espionaje que han sufrido distintos activistas, políticos, representantes de la ciudadanía, abogados y periodistas del soberanismo e independentismo catalán, se ha dado una rueda de prensa en el Parlamento Europeo para denunciar lo sucedido ante las instituciones europeas.

Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana: «Estamos aquí para denunciar que más de sesenta personas vinculadas al movimiento independentista catalán, movimiento democrático y pro europeo han sido víctimas del caso de espionaje más grande en Europa y en el mundo por el programa Pegasus. Esto ha tenido lugar en España, un Estado Miembro de la UE, que se autodenomina un país democrático.

65 personas han sido víctimas de este programa espía entre 2017 y 2021, habiendo casos que se remotan al 2015. Esto representa un ataque permanente y estructural contra el movimiento catalán de autodeterminación, precisamente durante el pico del conflicto contra el Estado español.

Para denunciarlo estamos hoy aquí, como activistas, como representantes de la sociedad civil, líderes políticos, representantes políticos, activistas, abogados y periodistas. Estamos aquí en nombre de las dos organizaciones de la sociedad civil catalana más importantes: ANC y Omnium, responsables de las movilizaciones civiles pacíficas más grandes de Europa. Hemos sufrido la prisión de nuestros presidentes por haber organizado manifestaciones pacíficas y hemos sufrido el espionaje de Pegasus.

Antes del referéndum, con el Gobierno del Partido Popular, y después, con el Gobierno socialistas y de Podemos. Estos hechos son una violación flagrante del derecho a la libertad de expresión, de reunión y asociación.

Tenemos a ERC, al partido más grande de Cataluña a día de hoy, a JxCAT, y al Consell per la República, a la candidatura de Unidad Popular, con ideologías diferentes pero con el objetivo compartido de que Cataluña sea un estado independiente. Representan más del 50% de los votos y escaños en el Parlamento Catalán. Y hemos visto que diversos de sus representantes elegidos democráticamente han sido llevados a prisión o obligados al exilio.

Los que no son miembros de ninguna asociación también han sido víctimas de Pegasus por el compromiso con la democracia y la independencia catalanas. Todos hemos sido víctimas de este programa que se supone que tenía que vigilar a criminales y terroristas.»

Xavier Antich, presidente de Ominum, ha señalado que Omnium Cultural es la organización cultural más gran de Europa. Es una de las víctimas del Catalan Gate. El caso más grande de ciber espionaje ilegal en Europa y en el Mundo.

Durante la dictadura de Franco se cerró la actividad de Omnium. En 2017 su presidente, Jordi Cuixart, fue llevado a prisión por organizar una manifestación.

Hoy sabemos que hemos sido espiados con una herramienta a la que solamente tienen acceso los gobiernos. Cuatro miembros de la directiva de Omnium han sido espiados. No se trata de un ataque contra una persona, sino que se está atacando al entorno de Omnium: a todo tipo de organizaciones, ONG de defensa de los Derechos Humanos, ciudadanos anónimos, voluntarios…

¿Un Estado de la Unión Europea espía a personas que trabajan voluntariamente para la defensa de valores democráticos, de la cultura y de los principios europeos?

Gracias al trabajo de investigación de Citizen Lab se ha podido confirmar que se ha estado espiando a personas que trabajan por el derecho de autodeterminación de cataluña, una cuestión compartida por el 80% de la población de Cataluña, que ha quedado confirmada en las mayorías parlamentarias desde el año 2015.

Hemos venido a Bruselas, al corazón de la UE, para denunciar que España, un Estado Miembro, ha utilizado de manera ilegal Pegasus para atacar a su disidencia interna. No solamente se trata de un ataque contra el sistema democrático en Cataluña y en España, sino de un ataque directo contra los valores de la fundación Europea. Se trata de hechos inadmisibles, una violación de nuestros derechos fundamentales, un ataque contra algunas ideas. La criminalización de los movimientos democráticos que buscan cambiar el estatus quo en Cataluña.

Han encarcelado a líderes políticos y sociales por sus ideas y por haber defendido derechos fundamentales. Tenemos exiliados y ahora tenemos ante nosotros el caso más grande de ciber espionaje ilegal en el mundo y en Europa. ¿España no tiene límites? Queremos dejarlo bien claro: nunca pondrán fin a un movimiento pacífico y democrático como el movimiento favorable a la autodeterminación de Cataluña.

Hoy advertimos al conjunto de la sociedad europea: No se trata de un asunto interno de España. Hoy somos nosotros los que somos víctimas de este Estado, el Estado español, pero mañana podrían ser ustedes. Si estas prácticas quedan autorizadas en la Europa democrática no habrá freno. Los derechos como la libertad de expresión de asociación y de reunión se pueden ver también afectados en el caso de la lucha contra el cambio climático, en movimientos por la paz, o por los derechos LGTBI. El Catalán Gate es un ataque de un Estado miembro de la UE contra la disidencia política y civil y crea un precedente muy peligroso para todos los ciudadanos y la sociedad europea en general. No tiene cabida en un Estado que se autodenomina democrático.

Carles Riera: «no se puede confirmar quién está detrás de estos ataques, pero sabemos que este programa espía solamente pueden utilizarlo los Estados. No tenemos ninguna duda de que el estado español, ya sea a través de sus servicios secretos o de su policía está detrás de este espionaje, que ha coincidido en el tiempo con la escalada de represión más elevada de las últimas décadas.

Un antiguo trabajador de la empresa propietaria de Pegasus ha reconocido que ha habido una actividad y relación con el Estado Español. Por lo tanto, responsabilizamos al Estado español de este atentado contra la democracia y exigimos responsabilidades a todos ellos.

No podemos olvidar que el Estado español, sobre lo que respecta al referendum del 2017, va a optar por la represión y no por el diálogo. España es el mismo estado que va autorizar la violencia policial contra la población civil con la consecuencia de más de mil heridos. Se trata del mismo Estado que ha encarcelado a nueve lideres políticos y activistas, como el anterior presidente de Omnium, Jordi Cuixart, o el anterior presidente de ANC, Jordi Sánchez, a Oriol Junqueras o al president Puigdemont.

Es el mismo Estado que reprime con la violencia policial, procesos judiciales y sanciones millonarias a más de tres mil personas en Cataluña.

Es cierto que PEgasus se ha utilizado también en Polonia y Hungría, pero en unestra opinión, el Catalán Gate ha ido más lejos, ya que ha espiado a representantes electos y a toda la disicendia política catalana. Hablamos de fuerzas políticas democráticas, como ERC, JxCAT, actualmente en el gobierno catalán, y la CUP.

Las tres organizaciones y movimientos políticos mayoritarios en nuestro territorio y verdaderamente democráticos, incluyendo al presidente actual de la Generalitat, PEre Aragonés.

Sabemos que el espionaje contra el movimiento de autodeterminación catalana se ha hecho para reprimir el derecho a la autodeterminación.

Como siempre, hoy aquí también en el Parlamento Europeo nos comprometemos a ejercer la autodeterminación como la mejor vía para contar con una democracia plena y real en nuestra casa.

Oriol Junqueras, ERC: durante años el espionaje se ha llevado a cabo sin salir a la luz. El uso de estos programas se ha dirigido contra periodistas, abogados, políticos, activistas por los Derechos Humanos entre otros. Este uso ilegal se ha de combatir porque pone en peligro los derecho fundamentales de toda la ciudadanía.

Es necesario establecer una regulación estricta contra este uso abusivo por parte de los poderes públicos.

Antes de nada, hay que evitar la deriva de este régimen represivo y autoritario. Vemos que esto ha pasado también el Europa occidental, en un país como España, que se considera un estado democrático y liberal.

Este espionaje ilegal ha tenido lugar más allá de sus fronteras: para perseguir el movimiento de autodeterminación ha tenido lugar en países como Bélgica, Suiza, Alemana, Francia y es por ello que lanzamos una ofensiva internacional para garantizar que estos hechos no queden sin castigo.

A nivel institucional se anunciarán medidas en el Senado, en el Congreso y se pedirá que en el Parlamento Europeo se aborde de manera urgente en el próximo plenario esta cuestión.

Carles Puigdemont: A nivel político europeo, instamos a la presidenta de la la Comisión Europea y al comisario de justicia para que actúen urgentemente y que hagan que España rinda cuentas sobre el uso ilegal de Pegasus. Nos dirigimos también a la presidenta del Parlamento Europeo, como europarlamentarios y también uno de nuestros asistentes hemos sido espiados mientras tratabajábamos en esta casa. Esto es un crímen contra nosotros y contra todos los ciudadanos europeos por lo que representa.

A nivel internacional enviaremos el informe y notificaremos el caso a diversos órganos de Derechos Humanos.

A nivel jurídico presentaremos una querella a distintos niveles y en distintos países por espionaje masivo.

El Estado español ha llevado a cabo una trama criminal. Han acumulado datos personales, han violado la privacidad, han violado derechos fundamentales mientras decían que querían dialogar. Es evidente que no hay diálogo y hay evidencia de una violación masiva de derechos fundamentales.