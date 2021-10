Caso Popular: La inmunidad impide a la Justicia española encarcelar a la presidenta de la JUR

- Publicidad-

Decepcionante, exasperante, desesperante y humillante. Esas palabras podrían definir a la perfección la declaración de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, en la Audiencia Nacional. Ayer, la directiva del Banco Central Europeo humilló y vejó a 1,2 millones de personas, además de reírse de las instituciones democráticas españolas.

En cualquier situación, este comportamiento hubiera sido causa para que se tomaran duras medidas judiciales, incluso llegando al encarcelamiento preventivo. Sin embargo, a König la ampara la inmunidad que no se cansó de dejar claro cuando intentó evitar por todos los medios tener que comparecer ante la Justicia en calidad de testigo.

No se puede olvidar jamás que el hecho de que testificar ante un tribunal implica la obligación de decir la verdad, so pena de cometer un delito de falso testimonio que está castigado con penas de cárcel. Lo mismo ocurre en las comisiones del Congreso de los Diputados, donde la presidenta de la JUR ya dio otro espectáculo lamentable.

En aquella ocasión, junto a Jaime Ponce, entonces presidente del FROB, la presidenta de la Comisión, la diputada canaria Ana Oramas, le dijo a König lo siguiente: «Le tengo que manifestar que prácticamente ninguna de las cuestiones ha sido respondida. La información que ha dado en su réplica no es la información que le han solicitado los portavoces. Ha desperdiciado una ocasión única para dar tranquilidad a 300.000 accionistas del Popular y también a la ciudadanía española». Ese día 11 de diciembre de 2018 Oramas también le afeó a König que la JUR hubiera denegado el acceso al informe de Deloitte, actitud que el organismo europeo ha mantenido con la Audiencia Nacional.

Sin embargo, ayer König sobrepasó todas las rayas posibles y dio respuestas, cuando las dio, tan increíbles que ni siquiera los menos versados en temas financieros descubrirían al minuto que se estaba mintiendo a un juez de la Unión Europea.

Los abogados de las partes centraron sus preguntas sobre aspectos que Diario16 ha publicado a lo largo de estos años en exclusiva. En primer lugar, se ha cuestionado a la presidenta de la JUR sobre la razón por la que el BCE no dio liquidez a un banco solvente como era el Popular. La respuesta fue que ella no sabía nada de esos temas porque no los llevaba.

Por otro lado, esto es muy importante, König fue cuestionada por la razón por la que no se aplicó el detalladísimo plan de recuperación que contemplaba más de 30 medidas de generación de liquidez y de capital. Ella respondió que desconocía el documento. ¿Alguien se puede creer que la directora de la JUR desconociera la existencia de un documento clave para la resolución de entidades financieras de la Eurozona?

Otra de las cuestiones a las que la presidenta de JUR se ha negado a dar una respuesta clara y concluyente ha sido en referencia a la línea de liquidez de emergencia. También ha afirmado que no conocía nada de ese asunto. Según fuentes consultadas por Diario16, ha sido desesperante.

Realmente, según las mismas fuentes, lo más interesante de la declaración de Elke König han sido las preguntas, no la falta de respuestas o la actitud evasiva.

Sin embargo, esto puede ser muy positivo para los afectados, puesto que han quedado en evidencia los incumplimientos de procedimiento por parte de la JUR, la inaceptable resolución de un banco solvente, lo viciado del informe de Deloitte y las evasivas y falta de respuesta a todas ellas de quien ha mostrado, bien un increíble desconocimiento y desidia en el puesto que desempeña, asi como una gran frivolidad; bien que oculta mucha información y teme que le perjudique y pueda anular todo el procedimiento de resolución, como se reclama en los tribunales europeos.

Nadie se puede creer que la presidenta de un organismo del Banco Central Europeo no recuerde haber visto los documentos y los sí que conocía decía que ignoraba su contenido. Tampoco recordó la contratación de Deloitte, de la que Diario16 tiene los contratos, como tampoco respondió a por qué se admitió la oferta del Santander fuera de plazo, y su respuesta fue que no había hablado con nadie del Santander.

Finalmente, fue, cuanto menos sorprendente, que la señora Elke König afirmara que no tuvo conocimiento del impacto en el mercado que tuvieron sus declaraciones y la filtración a Reuters. Esta afirmación requerirá un análisis más profundo porque tiene demasiadas implicaciones que abordaremos próximamente.