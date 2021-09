Caso Popular: El BCE, a través de König, está repitiendo en la Audiencia Nacional los juicios de Nuremberg

- Publicidad-

Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), está declarando en estos momentos ante el magistrado José Luis Calama Teixeira. Los primeros momentos de la declaración está generando mucha confusión porque, al igual que ocurrió en los juicios de Nuremberg, König está alegando su desconocimiento de los movimientos que llevaron al Banco Popular a ser resuelto, regalado al Santander, lo que provocó la ruina de más de 1,2 millones de personas. «Yo no sé nada», «yo no recuerdo nada», etc., son las respuestas que está dándole al juez Calama. Cuántas veces tuvo que escuchar estas frases el fiscal Jackson…

Tal y como ocurrió en el Congreso de los Diputados, la presidenta de la JUR está faltando al respeto a las instituciones democráticas españolas, se está riendo de España con absoluto descaro. Incluso ha llegado a afirmar que sus declaraciones no tuvieron ningún impacto ni sobre los depósitos ni sobre el valor de la acción.

La verdad, hecho que ha sido corroborado por las instituciones españolas, es que tanto las declaraciones en Bloomberg TV como la filtración de la JUR a Reuters, de la que König es la máxima responsable al ser la presidenta del organismo, provocaron una caída del valor de la acción y, sobre todo, de una fuga de depósitos que, en solo 24 horas, se tradujo en una salida de liquidez de organismos públicos españoles de 1.132 millones de euros, tal y como publicamos en Diario16.

En total, las declaraciones de König y la filtración de la JUR provocó una fuga de más de 6.000 millones de euros que derivaron en la crisis de liquidez que fue la única y exclusiva razón por la que el Popular fue resuelto.

Decir que «no recuerdo nada«, «no sé nada» o responder con evasivas no descubre la realidad de lo que ocurrió con el Banco Popular. Tanto el juez, como el fiscal o los abogados de las partes deberían lograr que la presidenta de la JUR revela las verdaderas razones por las que se resolvió un banco solvente y a por qué se benefició al Santander.

También hay que recordar cómo, tanto el Gobierno del PP, como el del PSOE y el de coalición siguen manteniendo a la Abogacía del Estado defendiendo los intereses tanto de la JUR como del Banco Santander, llegando, incluso, a justificar la vulneración de derechos fundamentales de 1,2 millones de personas porque los intereses financieros están por encima de los de las personas.