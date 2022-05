Caso Banco Popular: El instructor da motivo a pensar a los afectados que no tiene interés en investigar lo que es un secreto a voces

- Publicidad-

Después de seguir el juez instructor del caso Popular una parte de la instrucción en secreto, según se deduce, para que no molesten las defensas con preguntas incómodas a los testigos, al parecer elegidos por su señoría o no sabemos como, incurriendo posiblemente en causa de nulidad, que ya ha sido alegado por varios investigados, se descuelga ahora diciendo, que la investigación de como se desarrolló el Consejo, que declaró la inviabilidad del banco, no tiene interés y que la petición de diligencias, que aclaren las graves afirmaciones que se hacen en el acta que aportó a la Audiencia Nacional el mejicano Ruiz Sacristán, sobre la que el juez hasta ahora nada ha dicho nada, son “florituras interpretativas” de quien pidió como diligencia llamar a declarar a los abogados del despacho Uría, que redactaron una nota y participaron directamente en la declaración de inviabilidad del banco, gestionaron la liquidez de la entidad, según consta documentado en los autos, y controlaron la comunicación, como declararon varios testigos.

Viene a la memoria lo que recientemente ha dicho un tribunal en un caso mediático, “la complacencia indisimulada con el acusado, rechazando infundada e irreflexivamente las cuestiones suscitadas por la acusación, con apariencia de complicidad o sintonía con posturas defensivas, son causas de recusación que deben ser examinadas, como también los son, los interrogatorios con sesgos inquisitivos o de búsqueda de pruebas incriminatorias suplantando a la acusación”.

Florituras, son las que empieza a hacer el instructor para no investigar, lo que es un secreto a voces en el mundo económico y financiero español, que lo del Popular fue un expolio y que la única y verdadera causa del perjuicio a más de 40000 accionistas fue la resolución, propiciada por Saracho ya desde marzo de 2017 y durante los cuatro meses que estuvo al frente del banco, que el instructor personalmente no considera investigar.

Ayer, algunos afectados, a la vista de este Auto, comentaban preocupados la posible querencia de este juez por el Banco Santander, recordándome la vinculación familiar de este instructor, con uno de los protegidos por el grupo Santander (Banesto) y el gobierno de Zapatero, don Miguel Ángel Calama, condenado junto con Alfredo Sáez, por denunciar falsamente a un cliente moroso ante el corrupto juez Estevill, que con base en la falsa denuncia llevó injustamente a prisión a estas personas. Entiendo la preocupación de los afectados, en aquel caso se llegó muy lejos, ambos personajes, con el acuerdo del Ministerio Fiscal, fueron indultados por Zapatero, revocando luego dicho indulto el Tribunal Supremo, por lo que dichos sujetos debieron cumplir la ridícula pena (inhabilitación y poco mas) a la que fueron condenados.

Califica el instructor de “decisión genuina” del Consejo la declaración de inviabilidad del Banco Popular, un banco a todas luces solvente, pues como dijo el gobernador del Banco de España, la solvencia no es poesía y el banco era solvente y tenía un valor patrimonial de 11.000 millones. ¿Cómo puede calificar el instructor de decisión genuina la declaración de inviabilidad, cuando quien asistió al Consejo le presenta un acta de manifestaciones y se le dicen que hay 5 más, que incorpora unos escandalosos correos electrónicos, que llamarían la atención del menos avezado conocedor de lo que es la decisión libre de un consejo?

Nada de esto importa al instructor, que parece que lo único que busca es cerrar y dar patada para arriba el asunto. Habrá que recordarle a su señoría, que si está cansado y no desea seguir investigando puede optar por retirarse e irse a descansar, pero dejar que se acuse o condene a miles de inocentes o impedirle su defensa, es lo más grave que se puede aceptar en justicia.

Efectivamente, como dice el instructor, los consejeros que declararon ante este instructor, debería examinar, por ejemplo, las declaraciones de la Sra, Calderón, del sr. Arias, del mismo Ruíz Sacristán, sobre la declaración de inviabilidad, que no parece haber revisado el instructor.

¿Acaso es inútil o perjudicial sr. Instructor, averiguar si verdaderamente existen las actas que se le indican?; ¿acaso es inútil o perjudicial señor instructor, averiguar quién, cómo y con qué finalidad se contrató por Saracho al despacho Uria, que gestionó el banco Popular durante los 4 meses que estuvo este señor como presidente?; ¿Tampoco le importa cuánto cobró el Sr. Saracho y de quien recibió los cerca de 90 millones que recibió en los pocos meses que estuvo vinculado al Banco Popular? Parece que el Sr. Juez acaba de rechazar otras diligencias en ese sentido.

Por cierto, sorprende que de por buena Su Señoría un acta que nadie ha visto (un acta parcial no es un acta, ni siquiera es un certificado del acuerdo supuestamente adoptado) y no la de , en cambio, el informe pericial de los peritos del banco de España, de más de 440 páginas, que el fiscal califica como “avance” y para el que estuvieron trabajando 18 meses y ratificaron, sometidos a contradicción y aclaraciones por el fiscal, acusaciones y defensas. Sorprende, que tampoco de valor al hecho de que la junta de accionistas, aún después de la salida de Ron y producida la famosa “re expresión de cuentas de Saracho y su inaudita intervención en la junta del 10 de abril de 2017, aprobase la gestión de Ron y sus cuentas, presentadas a la aprobación de la junta por Saracho, con más de un 90 % de los votos y si lo dé a un consejo sin acta.

¿Acaso comparte, ya que dice que suscribe “ad integrum” La opinión del fiscal, que aquí no se investiga la resolución del banco? Efectivamente, el fiscal no lo ha investigado, ni nunca ha querido hacerlo, pero hay que recordarle al magistrado, que todas las querellas que han dado lugar a estas diligencias hacen referencia, como causa directa del perjuicio que denuncian, a la resolución del banco. ¿No es eso suficiente para investigarla?

El fiscal nunca fue presuntamente imparcial, por eso las defensas de algún investigado presumen en los pasillos, a buen seguro, porque seguimos creyendo en la justicia, injustificadamente, que el fiscal es suyo, porque fue subordinado de su abogado defensor.

En todo caso, ¿Qué le preocupa al Sr. instructor?, si Saracho engañó al Consejo, coaccionándoles para que declarasen la inviabilidad de un banco solvente, solo él responderá por ello, como responderá, si engañó a las autoridades y a quienes lo trajeron y pensaron, que trabajaba para ellos. Podria ser, que crea el Sr. Instructor, que de resultar Saracho culpable, caerían torres más altas y que es mejor dirigir el asunto y alambicar una propuesta, apuntando a los débiles, a simples empleados, que mejor o peor pagados, se limitaron a cumplir con su trabajo y ahora se ven, durante casi 5 años de instrucción prácticamente inútil, sometidos a una investigación prospectiva, a la búsqueda de un chivo espiatorio, con el fin de salvar al soldado ryan .