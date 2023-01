Casi la mitad de los estadounidenses considera que las vacunas Covid-10 podrían estar tras el exceso de muertes inexplicables según una encuesta

- Publicidad-

Según una encuesta realizada el pasado mes de diciembre por el Rasmussen Reports, «casi la mitad de los estadounidenses piensa que las vacunas Covid-19 pueden ser las culpables de muchas muertes inexplicables». Más de una cuarta parte dice que entre sus personas conocidas se habrían dado casos.

El 49% de los adultos estadounidenses, según esta encuesta, realizada telefónicamente a nivel nacional, piensa que es probable que los efectos secundarios de las vacunas contra el Covid-19 hayan causado una cantidad significativa de muertes sin explicación. De este grupo, un 28% lo considera muy probable.

El 37% no piensa de esa manera y de este grupo, el 17% está seguro de que las vacunas no tienen nada que ver.

Hay un 14% que reconoce no estar seguro.

El 28% ha dicho conocer personalmente a alguien cuya muerte considera que está posiblemente asociada por los efectos secundarios de las vacunas contra el Covid-19, mientras que el 61% reconoce no saberlo y un 10% no estar seguro.

Son 15 millones de personas las que ya han visto el documental «Murió de repente», generando un intenso debate en la sociedad norteamericana.

De la encuesta se desprende que el 48% de los estadounidenses cree que existen razones legítimas para preocuparse por la seguridad de las vacunas contra el Covid-19, mientras queel 37% considera que las personas que se preocupan por la seguridad de las vacunas están, en realidad, fomentando teorías de la conspiración.

Para consultar en detalle la encuesta, pulse aquí.

La mayoría de la ciudadanía estadounidense piensa que las vacunas son efectivas, pero cada vez más, se preocupan por sus efectos adversos.

Análisis en el Wall Street Journal: «Los expertos son responsables del escepticismo sobre las vacunas porque no son honestos sobre los riesgos potenciales«

Precisamente el estudio sirve de base para el artículo publicado por el WSJ, firmado por Allysa Finley, donde la autora analiza el problema emergente ante la desconfianza en las vacunas. Finley señala a los «expertos» de los que se han servido los medios de comunicación para comunicar a la población.

«Casi la mitad de los estadounidenses cree que las vacunas contra el covid probablemente hayan causado una cantidad significativa de muertes inexplicables, según una encuesta de Rasmussen Reports la semana pasada. En diciembre, Rasmussen informó que una proporción casi igual se preocupa de que las vacunas contra el covid puedan tener efectos secundarios importantes (57 %) y cree que son efectivas (56 %).

Las personas pueden tener ambas vistas al mismo tiempo. Pero la clase de expertos autoproclamados y muchos que se hacen llamar periodistas señalan a cualquiera que cuestione su ortodoxia de la vacuna contra el covid como un «antivaxxer», una etiqueta tan burlona como «negador del clima».

Pero las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses, incluidos aquellos que no se vacunaron contra el covid, no desconfían de las vacunas en general. Las opiniones públicas sobre las vacunas contra el covid son más complicadas porque son nuevas y no se han estudiado a fondo. Los expertos son responsables del escepticismo sobre las vacunas porque no son honestos sobre los riesgos potenciales.»

El análisis, continúa explicando que: «Las vacunas de ARNm utilizan una tecnología novedosa para combatir un virus nuevo que está evolucionando. Fueron autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos en caso de emergencia después de solo 10 meses de pruebas. Los ensayos de vacunas suelen durar unos 10 años.»

«Con miles de personas muriendo cada día, la FDA en diciembre de 2020 decidió que no podía esperar a que se realizara un estudio exhaustivo y autorizó las vacunas de Pfizer y Moderna después de que dos grandes ensayos controlados aleatorios demostraran que tenían una eficacia de casi el 95 % contra la infección sintomática. Pero los pacientes habían sido rastreados durante solo unos meses. Los ensayos incluyeron muy pocos participantes para identificar efectos adversos relativamente raros, especialmente entre los de diferentes grupos de edad o con condiciones médicas particulares. Los funcionarios de salud pública no pudieron concluir con certeza si las vacunas causan, por ejemplo, síntomas neurológicos en 1 de cada 100 000 receptores o problemas cardíacos en 1 de cada 10 000 hombres jóvenes.»

«Si bien la FDA luego otorgó la aprobación completa a ambas vacunas, los refuerzos nunca se probaron en grandes ensayos clínicos. Tampoco lo ha hecho el régimen de vacunas recomendado por el gobierno, que para las personas mayores ha sido de cinco dosis en menos de dos años. Las recomendaciones de refuerzo se hicieron sobre la marcha asumiendo que los beneficios superaban los riesgos de la vacuna. El otoño pasado, dos altos funcionarios de vacunas de la FDA renunciaron, supuestamente porque los designados políticos estaban adelantando a los científicos de la agencia y apresurando los refuerzos para todos los adultos sin suficiente evidencia de que fueran necesarios o seguros.«

“Dado que los refuerzos tienen efectos secundarios potenciales, aunque sean raros, es importante dirigirlos a las personas que obtendrán un beneficio claro”, escribieron en el Washington Post en noviembre de 2021. “Una persona joven sana con dos dosis de vacuna de ARNm es extremadamente poco probable que sea hospitalizado con covid, por lo que el riesgo de sufrir efectos secundarios, como la miocarditis, disminuye sustancialmente”.

«También plantearon la preocupación de que los refuerzos podrían conducir a una impronta inmunológica, en la que «entrenar» repetidamente al sistema inmunitario para combatir el virus original podría reducir la eficacia de un refuerzo específico de la variante».

La autora, señala distintos estudios y concluye apuntando que «Todo esto merece más estudio. Decir que el organismo humano y sus sistemas son complicados es quedarse corto. Es necesario un poco más de humildad por parte de aquellos que pretenden ser expertos. Por lo general, es imposible probar que una vacuna causó una muerte o un evento adverso. Pero cuando un amigo muere inesperadamente poco después de haber sido vacunado, no es irracional preguntarse si una vacuna ha contribuido.» «Internet está lleno de historias de muertes inexplicables que siguen a las vacunas, muchas de las cuales pueden ser coincidencias, pero otras no. Cuanto más nieguen o ignoren los expertos lo que la gente ve con sus propios ojos, o lo que muestran las nuevas pruebas y la experiencia, más personas ignorarán su consejo y estarán abiertas a los charlatanes que socavan toda vacunación.»