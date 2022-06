Casi 49.000 plazas en el ámbito de la administración de las CC.AA apuntan a una estabilización del empleo público

- Publicidad-

El sindicato CC.OO valora positivamente la publicación del número de plazas en los procesos de estabilización de empleo público tal y como marca la ley. Un total de 48 846 plazas en el ámbito de la administración general de las comunidades autónomas, excluyendo de esta cifra las plazas de sanidad y educación.

En la mayoría de territorios se han alcanzado acuerdos para cumplir lo marcado por la norma. En Canarias, Castilla y León, Euskadi, Extremadura y Navarra no ha sido posible llegar a ningún acuerdo por diversos motivos. Entre otros, porque no se informó a los representantes de los trabajadores y las trabajadoras de las plazas que se convocaban, o porque se dejaban fuera plazas que podían estar incluidas según esta ley, o porque finalmente, estas convocatorias no cumplen con el objetivo primordial de situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8%.

Para CCOO las ofertas públicas de estos territorios comprometen la adecuada prestación y calidad de los servicios públicos. No obstante, en donde sí se ha llegado a acuerdos, no se contempla, en muchos casos, al personal del sector público empresarial, hecho que venimos denunciando como en el caso de Andalucía.

El sindicato apuesta porque esta Ley sea el inicio para acabar con las altas tasas de temporalidad en el conjunto de las Administraciones Públicas, un problema que afecta al funcionamiento de los servicios prestados, y al personal interino o temporal que lleva mucho tiempo desempeñando el trabajo y demanda estabilidad en el empleo. Ahora bien, CCOO no cejará en el empeño de acabar con la Tasa de Reposición, una losa que pesa demasiado, y que tanto daño está haciendo a la prestación de los servicios públicos.

Desde el sindicato aseguran que es necesario establecer acciones para no volver a tener tasas de temporalidad inaceptables y poner solución al problema de la media de edad de los trabajadores y trabajadoras públicos que llevará irremediablemente en pocos años a un porcentaje altísimo de jubilaciones, y que volverán a provocar altas tasas de temporalidad.

En cuanto a los datos de las plazas publicadas que se van a convocar, cabe destacar que de las casi 49.000, algo más de 26.000 corresponden a personal funcionario, y casi 23.000 a personal laboral. Reservadas a concurso de méritos se convocarán algo más de 32.000, de las cuales unas 17.500 serán de personal funcionario y casi 14.600 serán de personal laboral. Reservadas para procesos de concurso-oposición se van a convocar 6.782 plazas (4.710 de personal funcionario y 2072 de personal laboral).

La Ley 20/2021 establece tres fechas para culminar estos procesos: 1 de junio de 2022, fecha para aprobar y publicar oficialmente las correspondientes ofertas de empleo; 31 de diciembre de este mismo año, para publicar las convocatorias; y 31 de diciembre de 2024 para culminar todos los procesos de estabilización. CCOO celebra el hecho de que antes del pasado 1 de junio se hayan publicado las ofertas de empleo público.

Así las cosas, el sindicato insiste en la necesidad e importancia de estabilizar unas plantillas de empleados y empleadas públicas muy castigadas por la alta temporalidad, al tiempo que se compatibilicen estos derechos con los de promoción interna y movilidad del resto del personal público tal y como establece la ley 20/2021. Desde CCOO, el primer sindicato en representación en las administraciones públicas, vamos a seguir negociando y aportando soluciones para acabar con la temporalidad y vigilando el fiel cumplimiento en su totalidad de la Ley 20 /2021.