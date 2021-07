Casado ya no se acuerda de cuando Fraga jugaba al dominó con Fidel

- Publicidad-

El Partido Popular y sus dirigentes llevan días insistiendo en que Pedro Sánchez es «cobarde» y no habla de «la dictadura cubana» porque está atado por sus socios de Gobierno. Sin embargo, lo cierto es que los principales líderes populares han contemporizado con los revolucionarios cubanos, y hasta se han ido de francachelas con ellos por La Habana. Pablo Casado, hombre de memoria frágil y siempre selectiva, ya no se acuerda de aquello.

En las últimas horas, el presidente Pedro Sánchez ha asegurado que «Cuba no es una democracia», pero para los populares esta declaración no es suficiente y piden que la condena vaya más allá. Sin embargo, el PP no adoptaba la misma posición política cuando Manuel Fraga o José María Aznar presidían el Ejecutivo español.

De hecho, a Fraga se le vio jugar al dominó con Fidel Castro en una visita de este a Galicia, mientras que Aznar paseó con los reyes y el dirigente cubano por La Habana.

«Me resulta muy difícil desear para Cuba algo que no desee para mi país. Lo que deseo para mi país lo deseo para Cuba. Para mí, Cuba es España y España es Cuba», decía entonces José María Aznar.

Casado y Fidel

Pablo Casado recibía en la tarde de ayer, arropado por destacadas personalidades de la sociedad civil y política, la distinción que le han concedido la Fundación Mariano Ospina Pérez, la Fundación Comunidad Iberoamericana y la Fundación Independiente.

El líder de la oposición aprovechó para denunciar que la nueva portavoz del Gobierno no haya contestado si Cuba es una dictadura, tras ser preguntada hasta en cuatro ocasiones. Críticas que también hizo extensivas para la vicepresidenta segunda del Gobierno, la «supuestamente moderada» Yolanda Díaz, quien ensalza la figura de Fidel Castro, o Alberto Garzón, a quien le afeó que defienda «el régimen dictatorial de Cuba», y por ello aprovechaba el acto para exigir a la «izquierda caviar española que permita y pida lo mismo que exigen en España para todos los ciudadanos del mundo».

En cuanto a la postura tibia de Pedro Sánchez respecto a los últimos acontecimientos sociales en Cuba o Venezuela, Casado afirma que todo esto «no es casual» sino que responde a que «Sánchez es presidente gracias a los socios de Maduro y los Castro». «Es una cuestión de interés y es inmoral y deleznable». Algún día, cuando lo necesite, Casado se tomará unas copas con los castristas y hasta se fumará un puro sin importarle si el pueblo cubano pasa hambre o no.