Casado obtiene el mayor galardón del año

Todo el mundo da por cierto el bulo donde la madre de Pablo Casado habría realizado una ingesta de piedras para que el niño no naciese. Menos mal que es un bulo porque, de ser cierto, la madre hubiese tenido una epifanía respecto al estulto que iba a dar a luz. De hecho, el mayor galardón que ha obtenido su hijo durante el año, ese que se otorga como reconocimiento a una labor constante, no le gustará. Y eso que ha estado reñido, pero en el último momento el presidente del PP ha sido capaz de vencer a todos sus rivales.

El condenas y sus mentiras

¿Qué ha hecho vencer a Casado en el premio del año? Todo el mundo conoce la mitomanía del pepero; es incapaz de abrir la boca sin decir una mentira. Todo el mundo conoce la nulidad cultural que es el hombre: tan pronto olvida Canarias que incluye Málaga en África. Todo el mundo es perfectamente consciente que sus títulos universitarios han sido regalo por los favores prestados al aznarismo y el aguirrismo. Los datos de las encuestas no mienten, incluso entre sus votantes, se piensa que es un mastuerzo que no debería gobernar. De hecho no debería ni cruzar la calle sin ayuda.

Pues todo esto lo ha superado con creces en una sola mañana. Javier Negre, más conocido como El condenas –se anuncia que va a cumplir la centena el año que viene-, y creador de una cosa que llama televisión pero que no es más que él y algún mangurrián con un móvil en la mano, dice que el fotógrafo oficial de Pedro Sánchez le ha dejado poco menos que paralítico… Esperen, por favor, que hay más.

Es tan negado que muestra la mentira

El condenas subió a las redes sociales una imagen postrado en silla de ruedas y el brazo dislocado cuando menos por dos supuestos puñetazos que le habría dado el fotógrafo. Nadie con dos dedos de frente se lo ha creído y ha comenzado el cachondeo típico con memes y suponiendo que el fotógrafo debería ser poco menos que Hulk para dejar en tal estado al condenas. Como veía que no se creía nadie la agresión, Negre ha tenido a bien subir las imágenes donde aparecería la agresión… y ya el cachondeo ha sido superior.

En las imágenes (que pueden ver) se observa cómo el fotógrafo da un empujoncito a Negre, éste sigue grabando y le dice que no le grabe a él directamente. Sánchez, como es normal, ni le había escuchado, ni quería contestarle porque ¿para qué? Las risas y las comparaciones con el “ataque” sufrido por Eduardo Inda han sido comentadas. Negre quedando retratado una vez más –incluso dice que ha puesto una denuncia- y faltaba la aparición del más tonto de España.

Casado la hace

Sí, como suponen, sabiéndose todo eso ha aparecido Casado para mostrar su solidaridad con Negre y calificando la no-agresión de ataque a la libertad informativa. El “TOOOOONNNTOOOOO” ha sido escuchado hasta por un buque pesquero en las costas argentinas, en el cual pensaban que estaba por aparecer el Kraken. Todas las personas se han olvidado del condenas y se han comenzado a mofar del presidente del PP. Y tonto es lo más suave que se ha escrito y leído.

¿No hay alguien en el PP que le diga a este hombre que se cuide un poco? ¿No hay nadie que le quite el Twitter del teléfono para que no haga el ridículo constantemente? ¿No hay nadie que le haga ver que juntarse con seres como Negre lo único que le puede traer son más desgracias, además de una reputación de idiota que se cree todos los bulos? Y si no es él quien lleva la cuenta ¿no hay nadie en el PP que tenga dos dedos de frente, así, en general? Porque hay que ser tonto para creer cualquier cosa que diga el condenas, alpiste y demás sujetos mononeuronales.

La verdad es que ganar el premio en el último momento ha sido la recompensa a una dedicación casi exclusiva. Seguramente durante la Navidad aprovechará para entrenar con fe y dedicación para conseguir renovar el título el año que viene. Competencia tiene porque la clase política está empeñada en hacerse con el preciado galardón año tras año. Entre los de la república del minuto y medio; el naranjito y demás está la cosa reñida.