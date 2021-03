Pablo Casado ha demostrado desde que fue elegido presidente del Partido Popular que es especialista en aplicar una estrategia de oposición basada en la carencia absoluta de escrúpulos. En todo este tiempo, el PP no ha hecho más que perder elecciones.

Hoy ha vuelto a dar un nuevo ejemplo de que se supera a sí mismo y que sólo sabe hacer política revolcándose en la estulticia. En un mensaje en su cuenta de Twitter ha utilizado a las personas con Síndrome de Down como un elemento más para hacer oposición. En cualquier otro líder político se podría decir que no puede caer más bajo, pero Casado es capaz de eso y de mucho más. ¿Qué será lo próximo? Sólo él y su mente lo saben.

En dicho mensaje, Pablo Casado ha afirmado que «en este año difícil han sufrido el confinamiento y el ataque a la educación especial, pero en cuanto lleguemos al Gobierno derogaremos la injusta Ley Celaá».

Además, su mensaje muestra una hipocresía de dimensiones bíblicas porque, cuando afirma que «las personas con Síndrome de Down son extraordinarias y tienen nuestro apoyo para que no les falte de nada», Casado se olvida de los recortes brutales que desde las comunidades autónomas gobernadas del PP o desde el Gobierno de Mariano Rajoy se aplicaron unos recortes tan grandes a las personas con discapacidad, entre las que están incluidos todos y todas las Down, que afectaron de manera cruel a las familias.

Las personas con síndrome de Down son extraordinarias y tienen nuestro apoyo para que no les falte de nada.



En este año difícil han sufrido el confinamiento y el ataque a la educación especial, pero en cuanto lleguemos al Gobierno derogaremos la injusta Ley Celaá.#SoisGrandes pic.twitter.com/itO8HuES6R — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) March 21, 2021

Casado se olvida de que las personas con Síndrome de Down no necesitan que venga un tipo a aprovecharse de nada. Las personas con Síndrome de Down tienen lo que a él le falta: la empatía, el cariño y el darlo todo sin esperar recibir nada a cambio. Las personas con Síndrome de Down lo que necesitan es el apoyo institucional para muchas cosas, pero no como una limosna, sino porque son seres humanos que tienen los mismos derechos que el resto, los mismos derechos que el PP, el partido que preside Pablo Casado, les recortó sin piedad.