Casado, la oposición zafia y adolescente

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado vuelve a caer en los tópicos y a convertirse en el eterno adolescente. Ayer durante el Congreso de su formación en Castilla-La Mancha, criticó la política energética del Gobierno de Sánchez, afirmando que “a la izquierda solo le gusta la energía solar”, al mismo tiempo que mostraba su falsa ignorancia, como si yéndose a una zona rural como es Puertollano, se tenga que convertir en un zafio ignorante, al vincular el pico del precio de la electricidad de ayer por la tarde con el hecho de que fuera de noche y no hubiera luz.

La energía solar es de izquierda

Casado dijo: “Aquí a la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón y no le gusta el gas y no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje. Claro, sólo les gusta la solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera. Básicamente, porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica”.

El mix energético

Estas palabras del líder del PP se le ha vuelto en su contra debido a la explicación tan burda que ha dado para relacionar la subida del precio de la electricidad que se produjo en la tarde del sábado con el hecho de que fuera de noche y no hubiera luz natural. Casado terminó pidiendo “un mix energético que no arruine” a los ciudadanos.

En cuestión de minutos, un gran revuelo recorrió Twitter, donde muchos usuarios han recordado al líder de los populares que la energía solar es acumulable a lo largo del día para hacer uso de ella durante la noche o en las horas que no hay sol.

Pues el PP, para querer energía barata y no contaminante, puso todas las trabas posibles a la expansión de las energías renovables en España, y hasta implantó el impuesto al sol, un impuesto dirigido directamente a las energías renovables y limpias…https://t.co/urN5Bp9NKk — Alberto Romero🇪🇦 (@The_Romer_Crazy) November 14, 2021

España podría tener un Presidente,que dice que por la noche la energía solar no funciona.

Vosotros mismos!!. — Manuel 💜💯 (@Manuel21439566) November 15, 2021

Estáis haciendo un ridículo brutal. Deberías volver hacer la EGB y explicar cómo almacenais la energía solar. Piensa que todas las baterías fabricadas en el mundo, no tienen la capacidad para almacenar la demanda eléctrica en España de una hora. Una hora. — Alaporta💚 (@AlvaroLaporta) November 15, 2021

Con lo dicho ayer con respecto a la energía solar, Pablo Casado ha dejado claro que le regalaron el máster, la carrera y me atrevería a decir que hasta el graduado escolar. Como diría el gran Chiquito de la Calzada " en vez del graduado le dieron una etiqueta de anís del mono". — ENRIQUE PONS (@WIKIFLU) November 15, 2021

Su falsa ignorancia la remató acudiendo a los gráficos de OMIE, el operador de mercado eléctrico o de red eléctrica para intentar justificar su comentario.

“Según REE [la Red Eléctrica de España] ahora mismo la generación solar es del 0,33%. Tal y como dije hoy, el viernes a las 20h el mix energético era de 5000MW nuclear, 14.000MW gas y 32MW solar. Como quiero energía barata y no contaminante propongo renovables con nuclear de refuerzo, como pide [el presidente francés, Emmanuel] Macron y [el estadounidense, Joe] Biden”, ha escrito junto a un gráfico de la energía acumulada en el periodo.

Según REE ahora mismo la generación solar es del 0,33%.

Tal y como dije hoy, el viernes a las 20h el mix energético era de 5000MW nuclear, 14.000MW gas y 32MW solar.

Como quiero energía barata y no contaminante propongo renovables con nuclear de refuerzo, como pide Macron y Biden pic.twitter.com/ylpt7EAUEv — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 14, 2021

Una explicación que no ha bastado para calmar los ánimos en la red social, donde los memes y las bromas hacia el presidente del Partido Popular no han cesado.

Energía nuclear

El líder del PP ha insistido en su apuesta por la energía nuclear, y ha pedido al Gobierno mirar hacia Francia y a Estados Unidos en sus políticas energéticas. “¿Por qué Macron pide que se pueda aplazar la moratoria de la nuclear, y Biden dice que la nuclear puede ser una energía también verde, y aquí en España decimos que no, que no se pueden alargar las centrales nucleares?”, se ha preguntado Casado.

Y dime, @pablocasado_ , ¿por qué hace más frío en lo alto de las montañas, si están más cerca del sol? https://t.co/qySOCujxvk — Cronopia (@LaCrono__) November 14, 2021