Casado, Arrimadas y Abascal darán calabazas al presidente de la Fundación Francisco Franco en la «foto de Colón II»

- Publicidad-

La Fundacion Francisco Franco llama a participar en la concentración de Colón contra los indultos a los presos del procés. Así, reclama también su espacio el presidente de la entidad franquista junto al PP y Vox en la foto de Colón II. Lo que no podrá ser es que se haga la foto con Casado, Arrimadas y Abascal, como estaba previsto. Esta misma mañana, y con el objetivo de no quemar su imagen como ocurrió en la anterior concentración de la derecha y la ultraderecha, anuncian que no asistirán.

Así las cosas, el PP y Vox ya cuentan, aunque no participen sus líderes, para esta concentración con la participación de entidades como Hazte Oír, la Asociación de Militares Españoles y el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. Todos quieren aparecer en la «Foto de Colón II».

Juan Chicharro Ortega, desde la Fundación del dictador, ha llamado a participar en la movilización del próximo domingo en Madrid.

Pedirán echar a Sánchez de Moncloa mientras llega la «Foto de Colón II»

La ultraderecha agita la convocatoria desde las redes sociales, donde habla de «traición» y llama a «expulsar» a Pedro Sánchez de La Moncloa. Una iniciativa de la que se beneficia políticamente Pablo Casado. El tiempo dirá si esto es lo que quieren los españoles.

El domingo 13 de mayo, la derecha y la extrema derecha española volverá a concentrarse en Colón. Nada se hablará en esa convocatoria sobre los indultos a torturadores, criminales de estado y golpistas.

Inés Arrimadas, desde Ciudadanos, y tras conocer que estaría Pablo Casado, no quiso perder su oportunidad de salir en la foto de Colón como en su momento lo hiciera su antecesor Albert Rivera.

Como Génova ha decidido no quemar la imagen de Casado en esta concentración de la derecha y la ultraderecha, Arrimadas ha decidido hacer lo mismo.

A pesar de esto, quiso ser clara en su respuesta ante el silencio inicial sobre su participación en la Plaza de Colón: Al final, lo anunció a última hora del lunes de la semana anterior tras reunirse con afiliados de Ciudadanos en Jerez de la Frontera (Cádiz), su localidad natal. «Todo el mundo se imagina dónde voy a estar el día 13 y por qué voy a esta ahí», dijo.

Finalmente lo que nos imaginaremos es por qué no asistirá.