Casado afirma que son el centro pero utiliza un lenguaje propio de la extrema derecha

La plaza de toros de Valencia es uno de los símbolos del Partido Popular, pero también lo es de la corrupción y, sobre todo, del Caso Gürtel. Ese, precisamente eso, ha sido el lugar elegido por Pablo Casado para clausurar la Convención Nacional del PP. Allí estaban exdirigentes que han sido juzgados por casos de corrupción como Francisco Camps, en el mismo lugar en el que se daban baños de masas junto a la fallecida Rita Barberá.

Más de 9.000 personas han llenado los tendidos y han ondeando banderas de España como en la Feria de Fallas se mueven los pañuelos para pedir orejas.

Casado ha iniciado su faena con unos pases de respeto afirmando que «hemos sostenido a España a pulso y a pulmón, cuando la izquierda la dejaba a su suerte. Los españoles no recuperaremos el empleo hasta que el presidente del Gobierno no pierda el suyo».

El presidente del PP, en medio de un público enfervorizado, ha pasado a las verónicas cuando ha dicho que en el PP no quieren «el voto del rechazo, sino el de la esperanza, del reformismo, de los que quieren volver a construir y dejar atrás este tiempo sin horizonte. Se acabó esa prepotencia insensible que ofende a la inteligencia y a la ética».

A continuación, Casado ha iniciado su particular tercio de varas con un puyazo en todo lo alto a Sánchez: «Hoy no he venido aquí a hablar del aún inquilino de la Moncloa: él ya es el pasado, aunque aún no lo sepa. He venido a hablar de lo que somos, de lo que tenemos que hacer y de cómo podemos ayudar a los españoles a salir adelante».

El quite tampoco ha defraudado a un tendido entregado a la faena de Casado: «Los que vinieron a sustituirnos se han ido quedando por el camino. El PP es mucho PP y hemos hecho lo correcto: primero ofreciendo unidad y cuando la rechazaron, haciéndola por la base. Nosotros no perdemos tiempo en propaganda, ni despilfarramos el dinero del contribuyente en marketing; nos gusta la España real que paga el sueldo a los políticos para que les resuelvan las cosas, no para que les creen problemas».

Las banderillas han sido crueles, porque Casado ha atacado a Sánchez a costa de las víctimas del franquismo: «Nunca antes un Gobierno había despreciado el legado de nuestros padres y abuelos, su abrazo y su esfuerzo para construir un país en paz. Han preferido reabrir cicatrices, desenterrar rencores y enfrentarnos para sacar un rédito inmoral«.

En ese momento, Pablo Casado ha tirado de artillería y sólo le faltó ir al centro del ruedo a dedicar la faena al público para tirar la montera y esperar a que caiga boca abajo, aunque, en realidad, su gestión política dé la sensación de que haya caído al revés: «Queremos que vuelvan todos los liberales y conservadores, que confíen los socialdemócratas defraudados por el sanchismo que pacta con los amigos de los asesinos de concejales socialistas y con los nacionalistas radicales. Ni una lección de democracia, ni una lección de dignidad».

Casado ha cogido la muleta y con la mano derecha ha comenzado con una serie de pases circulares exponiendo todas las reivindicaciones históricas del PP, finalizando con un pase de pecho que ha levantado al tendido: «Financiación justa, reforma fiscal, reforma energética, regeneración pública, transparencia y rendición de cuentas, Plan Nacional del Agua, estrategia frente a la despoblación, política social, agraria, exterior, plan de refuerzo legal».

Para la serie de naturales, Pablo Casado ha tirado del conflicto catalán y ha finalizado con un pase de trinchera prometiendo que Carles Puigdemont será encarcelado. «Cataluña es libre porque es española y lo seguirá siendo pese a los indultos y mesas de la vergüenza. Traeremos a Puigdemont al Tribunal Supremo, aunque tengamos que viajar hasta el último país de Europa para exigir respeto a nuestra Justicia. Ya está bien».

Y llegó la hora de la suerte suprema. El estoconazo final, hasta la bola para el enfervorecido público allí presente, lo ha dado Casado al afirmar que «hagamos política sin complejos y con corazón, y también con cabeza y con sensatez. Hay que tomarse España en serio. Somos el centro fuerte, la fuerza tranquila que devuelva la esperanza a España. Cuando ganemos, España la vamos a gobernar entre todos. Cambiaremos España juntos. El tiempo es ahora».

Vuelta al ruedo, dos orejas y puerta grande. Casado ha obtenido el triunfo que quería con esta Convención Nacional. Ahora llega el tiempo en el que los militantes se quedan de lado para ofrecer a los votantes soluciones a los problemas reales. Eso, lo tendrá más complicado, sobre todo cuando Casado tenga que pasar de toros afeitados a los Victorino o los Miura.