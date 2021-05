Casado a Sánchez: «Hay más lealtad en esta oposición que en el Consejo de Ministros”

- Publicidad-

La crisis migratoria en Ceuta ha marcado la sesión de control al Gobierno. Pablo Casado le ha tendido la mano al Gobierno, pero con la boca pequeña, mientras con la otra le decía a Sánchez: “Hay más lealtad en esta oposición que en el Consejo de Ministros”.

Crisis anunciada

«Es la crónica de una crisis anunciada», ha dicho el líder del PP Pablo Casado, mientras criticaba la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez. «Ha demostrado que le queda grande el Gobierno, sea humilde. Hay más lealtad en esta oposición que en el Consejo de Ministros porque para nosotros lo único que importa es España», ha asegurado.

«No me queda claro: ¿apoya al Gobierno o no?

En la réplica, Sánchez le ha preguntado: «No me queda claro: ¿apoya al Gobierno o no? Porque por la mañana en una conversación privada me dice una cosa y luego otra».

“Ojalá abandonen la oposición desleal con el Gobierno», ha pedido Sánchez que ha dicho que el problema es que «la derecha no acepta que la izquierda ha ganado y gobierna de manera legítima».

Casado: «Nuestros compatriotas en Ceuta no merecen esto»

El líder de la oposición, Pablo Casado se ha dirigido al presidente del Gobierno: «España atraviesa la peor crisis diplomática con Marruecos. Le llamé ayer para exponerle que tiene nuestro apoyo, y le dije que debemos reforzar las fuerzas armadas, las relaciones con Marruecos”.

“Ceuta lleva 600 años siendo española, nuestros compatriotas en Ceuta no merecen esto. Es la crónica de una crisis anunciada, llevamos advirtiendo de errores diplomáticos del Gobierno desde hace años». Casado: «requiere la mejor diplomacia».

«Le hemos tendido la mano y eligió la radicalidad de Podemos. No puede defender la integridad nacional mientras negocia la autodeterminación de Cataluña con sus socios de ERC. Vende humo para 2050, ha demostrado que no puede resolver esto en 2020. Le queda grande el Gobierno. Hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros. Para nosotros lo único que importa es España».

“La deslealtad en política exterior es usted”

En la contra replica al presidente, Casado le ha espetado: «La deslealtad en política exterior es usted. Tiene que reaccionar y defender a España».