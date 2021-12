Carta pública de la Asociación para la Defensa del Estudiante a la pediatra Elisa Garrote Llanos por sus comentarios sobre vacunación infantil

- Publicidad-

Desde IDE-ADE Ikaslearen Defentsarako Elkartea / Asociación para la Defensa del Estudiante han dirigido una carta pública a la atención de la pediatra e infectóloga de la Sanidad Vasca (Osakidetza) Elisa Garrote Llanos. La carta surge a razí de la entrevista realizada por El Correo a esta profesional sanitaria, publicada en la edición digital el pasado día 12 de diciembre y que puede consultar aquí.

En diario16.com hemos tenido acceso a la carta pública que ha redactado esta asociación y, por su interés para nuestros lectores, la hemos transcrito a continuación.

CARTA A ELISA GARROTE LLANOS, INFECTOLOGA PEDIATRA DE OSAKIDETZA



Desde IDE-ADE Ikaslearen Defentsarako Elkartea / Asociación para la Defensa del Estudiante nos dirigimos a usted para hacerle llegar nuestra más profunda indignación y asombro tras leer, la entrevista realizada por El Correo a su persona (“La del covid para niños es la vacuna más probada de la historia” (El Correo, edición digital, 12-12-2021), en la que usted afirma que:

“Los niños necesitan vacunarse para recuperar su vida normal”

“Inmunizarles permitirá a los más pequeños tener una relación normal con su familia y abuelos”

“La del covid para niños es la vacuna más probada de la historia, especialmente en pediatría”

“Los efectos adversos presentados hasta ahora y los resultados riesgo/beneficio van a favor de la vacunación”

“La mayor parte de los casos se da ahora en ellos”

“Hay niños, dos de cada cien que presentan covid persistente”

“Si vacunamos a los niños podemos liberalizar medidas de contención que tenemos ahora mismo. Protegerles les permitirá recuperar una vida social y de relación imprescindible para el buen desarrollo de la infancia”.

“Los niños han soportado una enorme carga emocional con la pandemia”

Como Asociación para la Defensa del Estudiante, nos hemos tomado la molestia de hacer una pequeña retrospectiva desde que comenzó la crisis sanitaria en marzo de 2020 y como se ha ido gestionando desde la autoridades sanitarias y qué discurso se ha mantenido desde los medios de comunicación oficiales.

Al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, se nos dijo que eran los niños los principales vectores de contagio, lo cual no evitó que las propias autoridades condujeran a los niños a sus casas en uno de los confinamientos más estrictos de Europa con sus fases de desescalada, no lo olvidemos, para que en algunos casos los cuidaran sus abuelos ya que muchos padres y madres trabajaban.

Cuando se relajaron los confinamientos y se abrieron los colegios se

nos dijo que los niños no eran un problema. De hecho, cuando llegaron las terapias génicas se decidió dejar fuera a los niños de la campaña de inoculación, pero, de la noche a la mañana los niños volvían a ser un problema, de hecho, según la crónica oficial son el problema.

En Europa la EMA (Agencia Europea del Medicamento) ha comenzado la campaña de inoculación unos meses después que en Estados Unidos, y entre tanto los medios de comunicación han empleado todos sus instrumentos para provocar la falsa sensación de que los contagios en los menores son un gran problema.

Las pruebas en esta franja de edad se están disparando para que los positivos una vez más creen la alarma, aunque sean asintomáticos, aunque sean sometidos a cribados masivos, teniendo en cuenta que ya no se diagnostican cuadros de gripe o catarros.



Si tomamos en cuenta los últimos datos del Ministerio de Salud Pública, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en su informe número 107 (tabla 20), situación del Covid en España a fecha 1 de diciembre, la línea azul correspondiente a la franja de edad infantil apenas se ve, pero si atendemos a los casos de covid-19 por nivel de gravedad notificados desde el comienzo de la Pandemia no llegan a 200 niños los que han sido hospitalizados en UCI, y que no tienen por qué ser enfermos de covid sino positivos con algún síntoma, de los cuales, 8 han fallecido de menos de 5 años y 9 niños de 5 a 9 años, pero no se dice cuántos de estos niños podrían haber tenido patologías previas o eran enfermos terminales.

Ni que decir tiene que no nos sorprenden tampoco las declaraciones del director de planificación del Departamento de Salud del Gobierno Vasco explicando cómo se atribuían a la casuística covid enfermos ingresados por otras enfermedades que daban positivo en una PCR. Así mismo, desde la misma fuente si nos atenemos a los casos de Covid-19 (tabla 4) por nivel de gravedad notificados, desde el 14 de octubre, no ha fallecido ni una sola persona por debajo de los 40 años en España y la presencia de niños en UCI por debajo de los 5 años ha sido de 4 niños y de 2 niños entre 5 y 9 años. ¿Estos datos justifican incorporar a los niños a este experimento génico?, ¿Los datos justifican las inoculaciones masivas?, ¿Los datos justifican el pasaporte sanitario y el resto de medidas de carácter restrictivo que toman las autoridades?.

Si nos fijamos a nivel autonómico, es justo recordar que según el Centro

Nacional de Epidemiología, la incidencia covid-19 en la CAPV en el grupo de 0 a 19 años entre enero de 2020 y mayo de 2021, fue de 91 ingresos en planta (0,23% de los casos), 6 ingresos en UCI (0,015% de los casos) y 1 defunción con patologías previas (0,0025% de los casos). Las preguntas que nos surgen son las mismas que con los datos reflejados anteriormente a nivel estatal.



En el plano internacional, si tenemos en cuenta a una de las instituciones académicas

más importantes del mundo en investigación como es la Universidad Johns Hopkins, en un estudio con fecha 2 de abril de 2021, reveló que ningún niño había fallecido por covid en Estados Unidos, dato que se ocultó, pero gracias a una publicación sanitaria cuyo editor defiende la vacunación que hace referencia a este estudio, solicita que no se inocule de manera indiscriminada a los niños, esta información pudo ver la luz. De hecho, en países como Reino Unido, el 23 de julio de 2021, su comité de Vacunación e Inmunización reconoció que no recomendaban la vacunación universal a menores de 18 años y que los beneficios no superaban los riesgos potenciales.



Por causas como esta, en algunos países como en Taiwan, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia o Islandia se detuvo la inoculación de menores con terapias de ARN mensajero. Pero además, hace escasamente 10 días el Diario ABC publicó en un gran titular que “los jóvenes se recuperan rápidamente de la miocarditis asociada a la vacuna del Covid” relacionando directamente la patología con las inoculaciones. La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco (miocardio) que puede reducir la capacidad de bombeo del corazón y causar ritmos cardíacos rápidos o anormales, que da dolor de pecho, fatiga o falta de aire y que en sus casos más graves provoca infartos e ictus cerebrales y en sus casos leves deja secuelas de por vida y de carácter irreversible. Pero es que, la Agencia Española del Medicamento que es la que ha autorizado la vacunación en España tras la

autorización de la EMA, en su último informe tan sólo publicado hace unos días afirma que mantiene bajo vigilancia los casos de miocarditis y pericarditis relacionados con las vacunas de ARN mensajero y si esto es así debería suspender la vacunación en jóvenes y niños de manera inmediata. Pero si esto fuera poco, el departamento de salud de Reino Unido ha admitido oficialmente que hay muchos niños que acuden a los hospitales con patología de pericarditis y miocarditis y que no puede descartar que la causa sea la inoculación de esta terapia génica a pesar de lo cual las autoridades sanitarias británicas recomiendan la vacunación a fecha 7 de diciembre contradiciendo curiosamente las recomendaciones del 23 de julio. En la misma línea, El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón el 5 de diciembre ha incluido la inflamación del músculo cardiaco y del revestimiento exterior del corazón en varones jóvenes (20-30 años) en la lista de posibles efectos secundarios graves de las vacunas de ARN mensajero contra la COVID-19.



Pero es que además, la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) anunció el 24 de junio que añadiría una advertencia sobre inflamación cardíaca en los dos fármacos de ARN mensajero hasta entonces no declarados.

Si atendemos a las observaciones de personalidades dentro del mundo de la investigación como es Karina Acevedo Whitehouse, doctora en Inmunogenética y postdoctorado en Epidemiología y que conduce al grupo de laboratorio de epidemiología Molecular e Inmunología Ecoevolutiva de la Universidad Autónoma de Querétaro, “las células cardiacas en seres humanos no regeneran y cuando se necrosan se forma tejido fibrótico y eso queda para toda la vida y corazón deja de tener el movimiento que tenía antes especialmente cuando hay un ejercicio físico aeróbico y anaeróbico con demanda de energía”, transformando un corazón natural en un corazón fibrótico, de ahí, que las consecuencias a corto, medio y largo plazo sean impredecibles.

Retomando sus declaraciones Doña Elisa, usted sostiene que “es necesario inmunizar a los más pequeños para que les permita tener una relación normal con sus familias, amigos y abuelos”, pero conviene recodarle ad hoc que los niños transmiten el virus hasta 6 veces menos que los adultos según un estudio del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona durante los campamentos infantiles del verano de 2020 con una muestra de más de 1900 niños o como publicaba La Vanguardia el 27 de noviembre de 2021 hasta 8 veces menos que un adulto.

Paradójicamente, la narrativa oficial de los medios de comunicación han culpabilizado a los niños de ser vectores virales asintomáticos, (súper) contagiadores de adultos (abuelos especialmente) responsabilizándoles incluso de su enfermedad y generando en ellos un sentimiento de culpa que pesa en ellos como una losa a nivel emocional, de ahí que la máxima de vacunar a los niños para proteger a los adultos se haya impuesto en el ideario colectivo. Es decir, que el orden de las prioridades se ve alterado y la sociedad en este caso coloca a sus niños de escudo para proteger a los adultos. Desde un punto de vista ético, es una sociedad que ha perdido el norte, es el mundo al revés.



También argumentaba en su entrevista que “la vacunación a los niños permitiría

liberalizar medidas de contención que ahora mismo siguen vigentes y que protegerles les permitiría recuperar una vida social y de relación imprescindible para el buen desarrollo de la infancia”. Nos cuesta entender estas afirmaciones tras conocer un estudio publicado en El País el 14 de diciembre que advierte que los trastornos mentales debido al estrés y miedo inducidos en de niños y adolescentes se triplican durante la pandemia incluso son posibles ideas de suicidio recurrentes, así como déficit de atención e hiperactividad.

Desde IDE-ADE nos preguntamos cómo es posible no relacionar las

medidas de restricción utilizadas y que siguen en vigor como la distancia social, mascarillas, restricción de aforos, grupos burbuja… asociado al miedo instalado en ambiente, la pérdida de ingresos, la inestabilidad laboral y financiera familiar como caldo de cultivo, con cómo ha impactado en el estado de salud mental y en la gestión de las emociones de los niños y adolescentes que usted cita de manera eufemística como medidas de contención.

Muchas personas percibimos que las medidas de contención tratándose de un colectivo que cursa la sintomatología de manera leve y que su manera de relacionarse al aire libre se hace con total naturalidad, pertenecen a una realidad paralela difícilmente reconocible. Observamos igualmente con estupefacción como las personas de estas franjas de edad (infantil y primaria) siguen con mascarillas en los patios de los colegios o en educación física cuando un gran número de personas ya no las utiliza al aire libre. Ni siquiera como posible medida complementaria se utiliza la autorregulación de los estudiantes para que puedan bajársela si permanecen a más de 1,5 metros de distancia. ¿Usted cree que los niños y adolescentes cuyos padres en consenso hayan decidido no inocular a sus hijos por un criterio de prudencia podrán realmente recuperar su vida social si no disponen de pasaporte de vacunación para poder acceder a una instalación deportiva y acudir a su curso semanal de piscina, a la competición de baloncesto, al certamen de danza , disfrutar de una comida en un restaurante junto a familiares y amigos o asistir al concierto de su cantante favorito.



¿Realmente usted cuando sonríe en la portada de la entrevista lo hace para todos los

niños o sólo para un porcentaje de los mismos?. Si como está probado que estos

fármacos experimentales no impiden la propagación de virus y tampoco contraer la

enfermedad, es consciente de que aquellos niños que finalmente se inoculen tengan

que hacerlo en años sucesivos con dosis refuerzo tal y como se está haciendo con los

adultos y han declarado las autoridades sanitarias?.



Por otro lado, cuando hace alusión a la “covid persistente” también conocido como long covid enumerando un cuadro de síntomas muy variado, motivo por el cual justifica la inoculación, tal vez no conozca que existen dos estudios de relevancia hechos en adultos, por un lado, uno de Lancet en el que advierte que se está atribuyendo a la covid sintomatología posterior que nada tiene ver, y por

otro lado, un estudio publicado en Nature que explica que la vacunación evite el síndrome post covid, si se produce contagio, es decir, que serían muy pocos los niños que arrastrarían síntomas y la vacuna probablemente no les protegerá de esta posibilidad y además no está clara la realidad de esos síntomas a largo plazo con su relación con el virus. Por consiguiente estos datos cuestionarían el carácter necesario de la vacuna.



Pero, lo que más nos ha sorprendido de sus declaraciones es cuando afirma con

rotundidad que “la vacuna de la covid es la más probada de la historia” en una pregunta que abordaba el riesgo en términos de seguridad. Nos sorprende una vez más que no conozca el comunicado que el fabricante de vacunas aprobadas por la vía de emergencia emitió el 26 de octubre de 2021, admitiendo que los ensayos clínicos fueron demasiado cortos para determinar los riesgos de miocarditis a largo plazo en niños.

Unido a lo anterior, déjenos recordarle el mensaje en vídeo que transmitió

hace pocos días el Dr. Robert Malone, creador de la tecnología ARN Mensajero de los fármacos que se están utilizando en nuestro territorio y con una trayectoria dedicada la investigación y desarrollo de vacunas declarando que existen 3 problemas fundamentales que los padres y madres deben entender antes de tomar esta decisión irrevocable. “Primero, es que se trata de un gen viral que se inyecta en las células en este caso de los niños y que este gen obliga al cuerpo del niño a crear proteínas espiga tóxicas. Estas proteínas normalmente causan daños permanentes en los órganos críticos del niño (cerebro, sistema nervioso, corazón y vasos sanguíneos, incluyendo coágulos de sangre, su sistema reproductivo y cambios fundamentales en el sistema inmunológico) que serán irreparables y no podrán ser revertidos, no pudiéndose reparar el reinicio genético del sistema inmune, y así mismo, puede causar daños reproductivos que pueden afectar a futuras generaciones de la familia del niño.

Segundo, que esta tecnología no ha sido probada adecuadamente, ya que según él se necesitan 5 años de pruebas en investigaciones antes de comprender los riesgos asociados a esta nueva tecnología ya que los daños y riesgos de nuevos medicamentos usualmente se conocen mucho tiempo después. Y tercero, que no existe ningún beneficio en vacunar a los niños contra los riesgos del virus dados los conocidos riesgos para la salud que entraña la vacuna y que tanto los niños como sus padres tendrán que aceptar de por vida”. Por último, no podemos olvidar tampoco el Informe preliminar a la microscopía y el informe definitivo a la espectroscopia del doctor en ciencias químicas, licenciado en biología y

profesor titular de la Universidad de Almería, Pablo Campra, en los que demuestra la existencia del tóxico óxido de grafeno en viales analizados de todos los fabricantes de vacunas y que no está declarado en la composición oficial de los fármacos. En definitiva, doctora Elisa Garrote Llanos, ¿usted cree que estos fármacos son realmente necesarios, seguros, efectivos, y fiables?.



Por todo lo expuesto anteriormente, desde IDE-ADE sugerimos a los padres y madres que estén valorando inocular a sus hijos, que se informen todo lo que puedan y que soliciten la prescripción médica a su médico pediatra, además de información de lo componentes de la vacuna y el consentimiento informado y consciente con todas las garantías, por escrito e informando de todos los riesgos constatados por el fabricante antes de recibir cualquier tratamiento experimental aprobado por la vía de emergencia, dado que los laboratorios farmacéuticos antes de sacar la vacuna al mercado firmaron una exención de responsabilidad de modo que no se hacen cargo de ninguna reclamación por efectos adversos o secundarios, de la misma forma que los Seguros de Responsabilidad Civil.



Recordamos que, la vacunación en este país NO ES OBLIGATORIA Y ES UNA DECISIÓN LIBRE PERSONAL, RESPONSABLE, CONSCIENTE, INFORMADA E INTRANSFERIBLE.



