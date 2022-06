Carta de amor a alguna buena persona

- Publicidad-

Te amo, ¡sí!, por lo que has dignificado amando (pero de verdad) a la Naturaleza, a los niños, a las madres, a los ancianos, a los inocentes animales, a los derechos humanos de quien sea, a la difusión de la razón-ética, a los muy débiles (porque ellos están en desigualdad de condiciones frente a los demás).

Te amo por la comprensión que siempre intentas a tu entorno, por ese pan-agua que no niegas al necesitado, por dar a alguien lo que ya a ti te hacía falta, por quitarles problemas a los demás, por vencer con coraje las duras injusticias.

Te amo como el que valora siempre a la verdad (por encima de cualquier mentira por muy disimulada o soterrada que esté), como el que no ha defraudado o no ha fallado aún a sus propios principios (siempre de fondo buenos), como el que no se ha vendido a nadie ni a nada, ¡eso es!, a costa de su propia dignidad o a costa de la dignidad de los demás.

Te amo porque sabes dónde están siempre “los límites”, esos entre el bien y el mal, entre merecerte algo o usurparlo, entre evitar dolor o repartir dolor, entre aclarar decentemente las cosas o manipular (o aprovecharte en indecencia), entre ver por responsabilidad-conciencia y no querer ver por encerrarte en tu ego.

Te amo porque siempre quieres ser SEGUIDOR (en Twitter, en Facebook, en tu pueblo, etc) de quien aporta luz y no confusiones o estupideces o irrelevancias; porque quieres SEGUIR el camino tuyo y no el que te marcan intereses o presiones (de poder) sociales; porque estás SIGUIENDO los buenos consejos que te dijo tu padre o tu madre en cuanto a no meter la pata en muchos sitios.

Te amo porque sabes el valor de cada acción o hecho, de cada día que pasa, de cada recuerdo que retomas, de cada amigo que pierdes, de cada lágrima que te motiva, de cada perdón que decides, de cada companía que satisfaces y de cada palabra que necesitas.

Te amo porque no vas a demandar odio ni prostitución ni droga ni bulos ni telebasura ni deseos de envidiosos-avariciosos-liantes-explotadores-reventados (en cuanto a esto, aclaro que “reventados” son los que únicamente quieren repartir dolor o te meten hasta el cuello en su egotoxicidad).

Te amo porque no vas a demandar aplausos para los que hacen campaña contra los derechos humanos o contra la digna-real igualdad entre hombres y mujeres o contra los inmigrantes o contra los homosexuales o contra esos que tienen otra profesión u otra religión o sentimiento vital.

Te amo con ninguna hipocresía o con ningún cinismo o con ninguna falsedad; solo con una “mirada buena” de que tú te asemejas a mí en todo aquello que es compatible (sin doblez y sin desapego) con una “mirada buena”.

Nadie ama si no ayuda de verdad a la vida o al mundo.

¡Por un valorar de humanidad!