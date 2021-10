Carta abierta a Salvador Illa

- Publicidad-

Señor Salvador Illa, me ahorro decirle «querido», como acostumbro a hacer siempre, porque creo que no se lo merece. He visto que es licenciado en filosofía y tiene un máster en Economía y Dirección de Empresas en el IESE – Universidad de Navarra.

Por esta razón, observo que de historia usted no es un experto precisamente. Por tal motivo me he tomado la libertad de hacerle llegar algunos detalles que ignora y que, dedicándose a la política, no se lo puede permitir.

– El 1714, Durante la guerra de Sucesión, varias poblaciones de los Países Catalanes fueron incendiadas por las tropas borbónicas. Uno de los casos más sonados es el de Xàtiva, al País Valenciano, que aún hoy sus habitantes recuerdan aquella salvajada tomando el mote de «socarrats» y manteniendo boca abajo un cuadro del salvaje monarca. En Barcelona, después de la caída de la ciudad, los habitantes del barrio de la Ribera fueron obligados a derrocar sus hogares. Como culminación de un conflicto que provocó más de un millón de muertes en toda Europa. Cataluña y otros territorios de la Corona de Aragón perdían sus propias leyes y se iniciaba una persecución contra la cultura catalana.

– El 1768 se prohibía oficialmente el uso del catalán en la escuela y a los juzgados y el 1799 se hacía el mismo con las representaciones teatrales. El año 1789, estallaban en Barcelona y otras ciudades los «alborotos del pan», unas revueltas ocasionadas por una crisis de subsistencias y el aumento de los precios de los alimentos más básicos. El episodio acabó con deportaciones, ejecuciones y descuartizamientos de gente humilde que había osado protestar reivindicando poder cubrir sus necesidades básicas.

– El siglo XIX se estrenó con un nuevo conflicto bélico, la Guerra del Francés, que se alargó entre 1808 y 1814 entre asedios, guerra de guerrillas, abusos y saqueos. La centuria sería prolífica en guerras. Tres Guerras Carlistas, la segunda, se desarrolló casi exclusivamente en Cataluña. El 1842 la ciudad de Barcelona fue bombardeada desde el Castillo de Montjuic bajo regencia de Espartero con la intención de sofocar una revuelta contra su política librecambista. Más de 400 edificios quedaron destruidos y centenares de personas murieron.

– En 1854 Cataluña sufría una epidemia de cólera, una enfermedad que entró por el puerto de Barcelona y se extendió hacia otras poblaciones del país, matando miles y miles de personas. Todavía más estragos: la filoxera llega al Penedés alrededor de 1883, matando en poco tiempo la totalidad de la viña catalana y abocando a la miseria muchas familias campesinas. Todo esto acompañado de altas tasas de analfabetismo, problemas higiénicos fruto del hacinamiento a causa del proceso de urbanización y una creciente conflictividad social a causa de la industrialización, con sueldos de miseria y trabajo infantil como prácticas habituales. Los obreros caían como moscas.

– En 1902 una huelga general, iniciada en Barcelona y en otras ciudades del país como Sabadell, tenía por voluntad exigir la jornada laboral de 9 horas. La respuesta del gobierno fue decretar el estado de guerra y reprimirla severamente provocando 12 muertos, decenas de heridos y centenares de encarcelados. El 1905 un grupo de militares asaltó la redacción del «¡Cu-Cut después de ver publicada una viñeta que hacía befa de las derrotas del ejército español. El 1909 estalló la Semana Trágica, después de que el gobierno español intentara embarcar reservistas hacia la Guerra melillense. El sentimiento de injusticia de tener que ir a perder la vida en un absurdo conflicto colonial llevó a unos disturbios que se extendieron en varias ciudades catalanas.

– La represión no se hizo esperar y los enfrentamientos acabaron con más de 100 muertos y más de 400 heridos. Después se dictaron 17 penas de muerte, de las cuales se aplicaron 5, entre ellas la del pedagogo Francesc Ferrer y Guardia que no había tenido nada a ver. El 1923 el general Miguel Primo de Rivera, con la connivencia del rey Alfonso XIII, aprovechó su cargo de Capitán General de Cataluña para impulsar un golpe de estado que llevaría a una dictadura militar que duró hasta el 1930. Supuso el desmantelamiento de la Mancomunidad de Cataluña, primer intento de autogobierno del país después de la derrota de 1714, y una represión continua contra la cultura catalana y los derechos sociales y políticos.

– En 1936 con un levantamiento golpista de militares fascistas empieza la Guerra Civil que supondría la pérdida de más de 150.000 personas en Cataluña, entre muertos y exiliados, además unos niveles de destrucción nunca vistos hasta el momento. Los bombardeos de la aviación italiana contra varias ciudades catalanas.

Después el ensañamiento contra los perdedores, con fusilamientos, encarcelamientos y campos de concentración son algunas de las lamentables estampas de un conflicto crudo y despiadado. Todavía hoy más de dos miles de personas son consideradas desaparecidas en Cataluña, sin haber tenido derecho ni a una sepultura digna. Con la victoria franquista, se instauró una dictadura de carácter fascista que duró casi cuarenta años, en la cual se suprimieron los derechos de manera sistemática y se persiguió la cultura catalana buscando recluirla en un espacio estrictamente folclórico. La posguerra supuso la miseria, el hambre y la corrupción generalizada.

Usted, expresó en el Diario de Girona que «es muy importante pasar página a diez años que, no exagero, han sido los peores de los últimos trescientos de la historia de Cataluña». Cómo usted mismo dice que no exagera, interpreto que lo piensa sinceramente. Se tiene que estar muy imbuido por el fanatismo para pensar que el independentismo democrático y pacífico es peor que el hambre, las bombas, los saqueos, los fusilamientos, las epidemias o las guerras y la muerte.

Se tiene que ser muy malintencionado para ningunear el sufrimiento de millones de personas o… usted es un mentiroso convulsivo que no respeta ni siquiera la memoria de los compañeros socialistas, que ya no están entre nosotros, y que dieron la vida por la libertad de Cataluña.