Usted es una persona que me defrauda cada vez más. Sepa que es presidente por qué no hay ninguno de mejor entre los que se dedican a la política, en otras palabras y a fin de que quede claro, creo que es el menos malo entre los diferentes líderes políticos de ámbito estatal.

Seguí su trayectoria cuando le hicieron cesar y su lucha personal hasta recuperar el cargo de secretario del PSOE. El argumentario que usted utilizaba por entonces, moderación, negociación, compromiso, parece que de golpe y porrazo, líder de nuevo en el partido y, después presidente del gobierno, los haya abandonado. Sus compromisos electorales no los ha llevado a término, la ley mordaza sigue vigente y el código penal sin modificar también.

Habiéndose excluido Albert Rivera se ha encontrado usted sin contrincantes, puesto que ni Inés Arrimadas ni Pablo Casado han demostrado tener dotes suficientes para hacerle sombra, puesto que solo se dedican a ejercer la oposición y encima lo hacen mal. Uno que le podía restar votos y que ignoró inicialmente, Pablo Iglesias, lo cogió como socio en unas segundas elecciones a fin de obtener la presidencia.

Bildu, PNV y ERC le dieron sus votos (todavía no sé a cambio de qué) y como presidente ha ido haciendo pero sin cumplir sus promesas electorales. Dijo algunas majaderías como que la fiscalía dependía de usted y otras referentes a la justicia. El conflicto catalán sigue vive y no he visto ningún detalle, por su parte, que me inspire confianza para intentar resolverlo.

Le supongo enterado del ingreso a prisión de Pablo Hasél, ha visto las manifestaciones de protesta y disturbios que, cuatro infiltrados aprovechan para que en TV se vea que Cataluña es un caos. ¿Ha visto que en Madrid, Valencia y Euskadi también hay manifestaciones? ¿Es consciente que por no modificar el código penal es usted quien tiene la culpa? ¿A que esperan usted y el gobierno para indultarlo?

Ahora se han celebrado elecciones en Cataluña, usted ha prescindido de un ministro para mirar de ganarlas; la justicia (cosa rarísima) es la que ha impuesto la fecha de los comicios y, gracias al PP y Cs, que le ha traspasado los votos que no le habían servido para nada, su candidato ha ganado las elecciones obteniendo una victoria pírrica, supongo que conoce la historia del rey Pirro y sus victorias sobre los romanos.

De cara en Cataluña, apuesta por un gobierno «diferente y progresista» liderato por el PSC y los Comunes, puesto que es lo que pide la sociedad catalana, una salida «de izquierdas» y con un reencuentro con el diálogo dentro de la legalidad. Ignoro cuáles fueron sus notas de matemáticas cuando era estudiante, pero ¿se ha fijado que ambas formaciones solo suman 41 escaños?

Y, para terminar, quiero mandarlo a hacer puñetas, hoy usted me ha insultado, me ha comparado por querer la independencia de Cataluña, con un ultraderechista. Comparar JxCat con Vox no solo es denigrante sino que me da una muestra de su calidad como persona y político, podía esperar muchas cosas de usted, pero esta sobrepasa todas las líneas rojas que pudiera imaginar.