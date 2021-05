Carta abierta a la vicepresidenta Carmen Calvo

- Publicidad-

Observo que tiene el mismo talante que Pedro Sánchez, su presidente y por desgracia el de mucha gente. Me fijé en su intervención en el Senado causándome una desagradable impresión. En primer lugar, dirigiéndose al senador Cleries, le hace unas declaraciones que pretenden ser una lección de democracia. Primero lo riñe diciéndole que bajo la apariencia de una pregunta vuelve a la cámara por segunda vez, que lo puede hacer porque la democracia y el estado de derecho se lo permiten.

Le dice que su planteamiento figura que es querer huir de la justicia, cuando se refiere a la amnistía le dice que no se puede plantear en un estado constitucional y democrático porque esto sería suprimir, literalmente, uno de los poderes del estado en referencia al poder judicial, que intenta romper la Constitución (?) y que se han cometido delitos y no quiere que se repitan pero que se pueden repetir porque la plenitud de la democracia española se lo permite.

Igual que Pedro Sánchez ignora la parte de la Constitución que no le conviene. Los artículos 10 y 96 no deben de figurar en su agenda, igual que los tratados internacionales que España subscribió y está obligada a cumplir pero que ignora olímpicamente.

Como era de esperar, el senador Cleries le respondió correctamente y sin pretender darle lecciones, entre otras cosas por el poco tiempo que disponía de réplica. Aun así tuvo el suficiente para enumerar las ventajas de la gran “democracia plena” de la que disfrutamos, entre otras enumeró la ley mordaza, las cloacas del estado, la policía patriótica, la prohibición de hablar de amnistía, tanto en el Congreso como el Senado o la total imposibilidad de abrir una investigación al emérito Juan Carlos I.

Y no se confunda, los catalanes no queremos destruir la constitución, lo que queremos es que se nos permita acceder a un derecho fundamental, reconocido por las Naciones Unidas pero no así en España, que es el derecho de autodeterminación de los pueblos. ¿Le suena quizás? ¿Lo ha oído alguna vez? Teniendo el cargo que tiene lo ha de conocer sin duda, otra cosa es hacerse la sorda e ignorarlo, por lo tanto, olvidese de darnos lecciones.

Por si no lo sabe, le haré mención de las noticias que, quizá ignora y que ya le dije a su presidente.

1/ – Europa determina que el 50% de los miembros del CGPJ tiene que corresponder a los jueces.

2/ – Más de 250 diputados europeos y americanos te reclaman la amnistía de los presos catalanes.

3/ – Un magistrado del TSJC dice que Torra tenía derecho a colgar la pancarta sobre los presos políticos.

4/ – El Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo de Torra contra su inhabilitación.

Por si la memoria le falla, cosa que les pasa a menudo a todos los gobiernos, sean del color que sean, no se quede solo en la cifra final que le ha dicho el senador Cleries, añada al déficit fiscal catalán desde que se estableció “el café para todos” y sume el importe, no satisfecho, de la cláusula adicional tercera del Estatuto y verá que estamos hablando de 300.000 millones de euros que Cataluña ha aportado en España y, a mí me gustaría preguntarle, ¿Que hemos recibido los catalanes a cambio?

Usted es vicepresidenta del gobierno, seguro que sabe la respuesta pero estoy seguro que no la responderá.

No soy un cínico, por tanto no me puedo despedir educadamente, así que simplemente, hasta la vista.