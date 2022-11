Carta abierta a Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno de España

- Publicidad-

Como muy bien dice el periodista del ara. Antoni Bassas, cuando éramos unas criaturas nos enseñaban a hacer servir la expresión “este señor” o “esta señora” para referirnos, de forma educada, a una persona mayor y desconocida que, por la razón que sea, había entrado dentro de nuestro radio de relación social.

Después había aquel tono más irónico, en que “este señor”, masticando cada sílaba, era la manera de no decir una cosa muy fea a un individuo igualmente desconocido que, por desgracia, había irrumpido en nuestra vida.

Pero el lenguaje político, que todo lo grapea, usa “este señor”, para que quien habla no quiera pronunciar el nombre en público porque le incomoda o porque ponérselo en la boca es tanto como darle importancia, y diciendo “este señor” lo rebaja a la categoría de innumerable.

En su artículo, el periodista pone a Mariano Rajoy como ejemplo, cuando le preguntaban por compañeros de su partido condenados por corrupción, como por ejemplo el vicepresidente Rato o el tesorero Bárcenas, usaba “este señor de quién me habla”, “este señor a quién usted se refiere” y las variantes “la persona por la cual usted se se interesa” o “la persona a la cual usted acaba de citar”.

Días atrás, la ministra portavoz socialista, Isabel Rodríguez, hizo lo mismo que hacía Rajoy a fin de no tener que pronunciar Puigdemont: “Usted se refiere s las declaraciones de este señor que huyó de nuestro país”. Después, pudo poner PP y Puigdemont a la misma frase, entonces sí que lo denominó. Pero el elefante no desaparece solo para decir “este señor”. Cómo si la ministra pudiera rebajarlo de categoría.

Las palabras pronunciadas por la portavoz socialista, Isabel Rodríguez. referidas a Carles Puigdemont, eran las siguientes: «Este señor, fugado de la justicia, lo que tiene que hacer es venir a rendir cuentas»

Permítanme, queridos lectores que, les detalle la magnífica respuesta de Santiago Recasens a la ministra portavoz del gobierno español y que me ha enviado un buen amigo residente en Madrid, les garantizo que no tiene desperdicio.

Señora portavoz: soy un poco lento y me asalta una duda: ¿Se refiere usted al presidente Carles Puigdemont o a cierto “monarca emérito”, ladrón, putero, defraudador de impuestos y sinvergüenza? Porque el presidente Carles Puigdemont ha comparecido ante cuatro tribunales de tres países comunitarios diferentes y, de todos ellos, ha salido en libertad, por lo cual NO es un fugado de la justicia sino todo lo contrario.

En cambio, este otro «Campechano» no solo no ha comparecido nunca ante ningún tribunal, sino que encima se descolocó públicamente al respecto. ¿Y esto supone una gran diferencia, no lo cree así?

Vean el siguiente video. Los dos Borbones, padre e hijo, hablan en mensajes navideños de la honestidad y el comportamiento ético que han de presidir los responsables y dirigentes políticos del país, dando ejemplo y, al mismo tiempo, cortar de raíz la corrupción, en una España que quieren sana y limpia (?)

¿Conoce señora Rodríguez lo que dice Europa? Le informo con mucho gusto: “el independentismo pacífico se enmarca dentro de la libertad de expresión” y además: El informe del socialista letón Boris Cilevics que aprobó la asamblea del Consejo de Europa el junio del 2021, en el que condenaba la represión del estado español hacia los políticos independentistas, exigía la liberación de los presos, el retorno de los exiliados y una amnistía para el resto de los cargos políticos perseguidos.

Por mi parte, querría preguntarle a la portavoz del gobierno algunas dudas: ¿Cómo es que, disponiendo de tanta información del emérito, no se ha abierto ninguna comisión de investigación en el congreso? ¿Porque protegen a quién es un defraudador de impuestos? ¿Quién desde el gobierno o la Agencia Tributaría le chivó al “Campechano” los importes que debía ingresar para liquidar las deudas?

¿Qué nos está costando, de nuestro bolsillo, la estancia del emérito en el país del golfo? ¿Cuántas persones tiene a su servicio, seguridad, sanidad…? ¿Cuándo liquidó la deuda tributaria, de qué lugar, banco o país vinieron los necesarios fondos?

Ya para acabar, quiero destacar la diferencia existente entre estos dos señores. Al emérito lo colocó Franco y juró, los Principios del movimiento nacional. Hay que añadir que no ha jurado ni prometido nunca la Constitución que, por ironías del destino, es la norma que lo ha protegido siempre. A Puigdemont, en cambio, lo colocó el Parlamento de Cataluña, es decir, los representantes del pueblo surgidos de las urnas.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Sabrá apreciar las diferencias la portavoz del gobierno de España?