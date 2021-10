Carmen Calvo levanta la mayor ovación del Congreso del PSOE

- Publicidad-

Cuando se «sufre el maltrato» y la deslealtad a quien le ha sido fiel y recibe el cariño de los suyos, de los que siente su familia política, entonces es humano emocionarse. Eso ha pasado hoy con Carmen Calvo en el 40 Congreso del PSOE. En una mesa redonda en la que participaron la ministra de Justicia, Pilar Llop, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón y Carmen Calvo, la exvicepresidenta primera del Gobierno y actual secretaria de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE.

Todos los participantes en la mesa, al igual que Laura Berja, encargada de moderar, recibieron una fuerte ovación y una cálida bienvenida por parte de los delegados y delegadas allí presentes. Sin embargo, en el momento en que Carmen Calvo fue anunciada, los vítores y los aplausos que encerraban admiración, respeto y cariño de la militancia socialista hacia la política cordobesa resonaron en toda la Feria de Valencia. Todos se pusieron de pie mostrando a todo el PSOE y en ese instante Carmen Calvo se emocionó. No era para menos. Estaba recibiendo el cariño de quienes son sus compañeros y compañeras y nadie, insisto, nadie, ha recibido una ovación de este calibre.

Su intervención fue una verdadera lección de socialismo, de progresismo, de feminismo, de ética, de moral y de ilustración, aspectos que tanta falta hacen en la política actual.

En primer lugar, Calvo ha agradecido el cariño «de los míos y las mías en un partido que somos una familia. Tenemos que querernos mucho, tenemos que apoyarnos muchos porque tenemos enfrente al fascismo español organizado. Ahí tenemos que estar los socialistas».

Por otro lado, la secretaria de Igualdad del PSOE ha defendido que las mujeres son «la gran posibilidad de transformación de las sociedades. El movimiento feminista ha sido progresista siempre. No se puede ser demócrata sin ser feminista porque hablamos de la calidad de los derechos de más de la mitad de la población del mundo».

Calvo ha hecho un análisis profundo sobre lo que el feminismo le aporta al socialismo al hacer referencia a que supone más del 50% de la agenda que tendrá que desplegar en el siglo XXI para, a continuación, hacer referencia al papel de los hombres socialistas que «son la punta de lanza de los hombres progresistas de este país. ¡Que no os gane nadie ese terreno! Se trata de las viejas estrategias para confrontar a los verdaderos demócratas que somos los que pensamos que la mitad de la humanidad tiene que levantar cabeza de la mano del socialismo».

A continuación, la secretaria de Igualdad del PSOE ha hecho referencia a los puntos más importantes de las reivindicaciones feministas que se tratarán en el 40 Congreso. «En este congreso hay que hablar de abolir la prostitución, acabar con el crimen organizado de la trata para explotación sexual. No podemos dar por buena la venta de los vientres de las mujeres más pobres del mundo. Somos socialistas y debemos de defender los valores éticos de la política», ha dicho.

En otro orden, Calvo no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar una crítica a quienes, desde la izquierda, pretenden hacerse con la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres a través de teorías que, en realidad, enmascaran otras cosas, además de lanzar un aviso a navegantes que priorizan otros factores antes que las esencias del socialismo de Pablo Iglesias Posse. «Hay batallas que son difíciles porque están enmascaradas de falsa libertad y falsa modernidad. Por eso estamos nosotros, que no somos trileros, que sabemos lo que jugamos cuando gobernamos. Tenemos en las manos una España que tiene que hacer valer antes los derechos de las personas frente a lo económico. El socialismo es una propuesta igualitaria. El socialismo es patrimonio de muchas mujeres. Este partido es el único que puede sacar esa bandera. Los demás andan perdidos. Hablan de feminismo liberal porque no saben qué hacer. Saben que esta batalla la tienen perdida. Las mujeres somos el único grupo humano que no somos un colectivo. Si no se da respuesta a nuestros problemas, ¿de qué va la democracia, de qué va a ir el socialismo del siglo XXI?».

Para finalizar, Carmen Calvo ha insistido en la idea de que el feminismo y el socialismo «son las perchas de las que cuelgan nuestras ideas. Somos el partido de las clases medias y trabajadoras. Somos el partido de las expectativas de las mujeres. Ahí está la economía, la digitalización, el sostenimiento verde, pero el esqueleto de esta organización es el feminismo y el socialismo. El poder de las mujeres del partido es mucho. Somos la voz de las que están fuera de la militancia pero que cuando nos ven saben que somos portavoces de ellas».