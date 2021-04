“Las mujeres de este país exigimos la calidad de nuestros derechos, el ejercicio de nuestras libertades y la respuesta a muchos problemas que tenemos por el hecho de ser mujeres” y la Comunidad de Madrid no puede ser una excepción. La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo ha animado a las madrileñas “a arropar” al Partido Socialista después de “26 años” de gobiernos del PP que “miran para otro lado” ante los problemas y reivindicaciones de las mujeres. Y ha puesto como ejemplo reciente lo sucedido durante la pandemia: “la única política que le hemos conocido” al gobierno madrileño ha sido “el no por el no sin sentido” al Gobierno de España.

Calvo ha asegurado este mediodía en Ferraz que, “quienes vivimos en Madrid, estamos gobernadas por una mujer a la que le preocupa más lo que piensa y cómo puede ayudarla Vox y la ultraderecha que lo que pensamos y necesitamos las mujeres que vivimos en Madrid”. “Díaz Ayuso está más preocupada por sostener un gobierno vicario milímetro a milímetro con lo que piense y decida Vox”, pero enfrente está “el dique de contención” de la lista y las propuestas del Partido Socialista.

“Nosotros nos tomamos en serio la política” con la apuesta “por la diversidad”, por la “igualdad bien entendida para llegar a la libertad de todos”. “El binomio que incluye socialismo y feminismo es imparable”. Con las leyes de igualdad desarrolladas por los socialistas, “estamos desarrollando la democracia, estamos aplicando la Constitución de este país”.

La dirigente socialista ha recriminado al Partido Popular que siempre recurra los avances, “por si suena la flauta” y “a las primeras de cambio que les toca contener a la ultraderecha que ellos crearon, hacen todo lo contrario”. Ha puesto como ejemplo lo que sucede en Murcia y el pin parental. ”En todos los territorios donde gobiernan, han frenado políticas para frenar los derechos de las mujeres”, ha lanzado.

Frente a todo esto, el proyecto socialista y su candidato, Ángel Gabilondo, que, “como otros demócratas socialistas sin carnet de este partido” no pueden entender “ni la vida personal ni la vida política sin las mujeres y valoráis las aportaciones de las mujeres”. Un candidato “empeñado” en que la política madrileña de la “política enfangada”.

La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, intervienen en un acto sobre feminismo. Participan también la número dos de la candidatura a la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, y la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Extremadura, además de responsable del área de Feminismo en la Ponencia del 40 Congreso del PSOE, Isabel Gil Rosiña, foto: J.L. Recio

ÁNGEL GABILONDO



Por su parte, el candidato a la presidencia a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha trazado las líneas maestras, en materia de igualdad, de su gobierno. Si gana las elecciones, su Ejecutivo será el primer gobierno “paritario” de la comunidad, aprobará la ley de Igualdad en Madrid entre hombres y mujeres (la mayoría de las comunidades autónomas ya la tienen desde hace años) y aprobará “prioritariamente” un Plan urgente “para víctimas de violencia de género y mujeres en situación de especial vulnerabilidad que garantice su incorporación sociolaboral y una vivienda”.

Ha defendido que el feminismo “no es ningún extremo”, como pretende hacer creer la candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso, porque el feminismo es “simplemente justicia”. Gabilondo ha calificado como “el colmo del desatino y la banalización” que Díaz Ayuso diga que los hombres sufren más agresiones. “Dijo que, a causa del feminismo, había mujeres que ahora buscaban sacar ventaja por el hecho de ser mujer. Creo que no hace falta que os explique lo que esto significa. Y el dolor y repulsa que esas palabras nos producen. Lo sintetizaré en una frase que vengo repitiendo en esta campaña: lisa y llanamente, esto no es presentable, hay que parar este modo de plantear las cosas y esta concepción de la sociedad. Como venimos diciendo, paremos el Gobierno de Colón”.

“El feminismo no se puede concebir sin la igualdad de trato y oportunidades, sin la condena y la lucha frente a cualquier forma de violencia contra la mujer”, ha recalcado el candidato socialista. Y advierte de que “el Gobierno de Colón es quien podría entregar la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a VOX, como acaba de ocurrir en Murcia. Y hemos de evitarlo”.

Gabilondo ha pedido a Díaz Ayuso “seriedad y responsabilidad” con la violencia de género y el feminismo y “seriedad y responsabilidad con la gestión sanitaria.”. El candidato socialista ha denunciado que “las medidas adoptadas por el Gobierno de Madrid no logran el resultado necesario para frenar los contagios, ni el ascenso de ingresos en las UCIS, ni logra contener los ingresos hospitalarios. Y en vacunación hemos vivido un cierto desorden”. “Se acabó el confrontar por confrontar. Tenemos uno de los mayores porcentajes de ocupación de camas UCI por pacientes covid: 39,3%, frente al 20,5% de la media nacional”, ha sentenciado Gabilondo. “Y tenemos además una de las tasas de positividad más elevadas del país: 10,3%, frente al 7,8% de la media nacional. Concentrando en los últimos 7 días, Madrid cuenta con el 25% del total de fallecidos del país con 76 personas fallecidas, Cataluña por ejemplo, 18”. Y ha vuelto a insistir en que, en la estrategia de vacunación, se cuente con los centros de salud.

HANA JALLOUL

La número dos de la candidatura socialista a la Comunidad de Madrid, Hana Jalloul, ha animado a las madrileñas a defender sus derechos. “Paremos el Gobierno de Colón. Repito: paremos el Gobierno de Colón. Si no nos movilizamos vendrán a por nosotras. Se quieren quedar con Madrid. Y sólo la máxima movilización del PSOE es capaz parar el Gobierno de Colón”. Y ha puesto como ejemplo que, hace unos días, “en Madrid los extremistas borraron las caras del mural feminista de tantas y tantas mujeres que hicieron Historia por la igualdad”.

“Igualdad es todo lo que la foto de Colón no representa. Es lo opuesto a lo que evoca el Gobierno de Colón frente a la violencia de género y frente al machismo”, ha asegurado Jalloul, que ha defendido “las políticas inclusivas” que emprenderá el gobierno encabezado por Ángel Gabilondo, como la protección a las mujeres desempleadas o favorecer la conciliación. Sobre todo, “un gobierno de Madrid que no pacte con quienes ponen en duda la palabra de las mujeres. Un gobierno que no las criminalice por decir alto y claro que feminismo es igualdad”.

la número dos de la candidatura a la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, en el acto feminista, Foto: J.L. Recio

También ha participado en el acto Isabel Gil Rosiña, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Extremadura, además de responsable del área de Feminismo en la Ponencia del 40 Congreso del PSOE. Ha garantizado que dicha ponencia recogerá la “necesaria mirada de género” de la agenda pública y ha denunciado que el Partido Popular, cuando gobierna, “usa los derechos de las mujeres para la ultraderecha y permanecer en el poder”.

