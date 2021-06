Carmen Calvo desmonta las mentiras del PP y Vox

- Publicidad-

Sesión de control al gobierno sin presidente del Gobierno. Este era el escenario en el que se ha desarrollado la actividad de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Mientras Pedro Sánchez se encontraba en Latinoamérica en viaje oficial, dejó la papeleta de defender la acción del Ejecutivo a Carmen Calvo en un momento en el que tanto el PP como sus aliados de la extrema derecha han lanzado una ofensiva patriótica por el tema de los indultos a los líderes del procés.

Calvo ha demostrado, como ya lo hizo ayer en el Senado, que la verdad se impone siempre a la mentira y la falsa propaganda de los de Casado y Abascal.

Por el Partido Popular ha intervenido la portavoz Cuca Gamarra, quien ha afirmado, siguiendo la línea del argumentario de Génova, que «sus indultos a los condenados por malversación y sedición nada tienen que ver con la convivencia en España […] Qué es eso de comparar la justicia con la venganza. Usted ha llegado a afirmar que van a conceder los indultos para enfrentarse al Tribunal Supremo. Quieren pasar de un referéndum ilegal a un referéndum pactado con ellos». ¿Se pueden decir más mentiras en tan pocas palabras? Esperen a leer lo que dijo Iván Espinosa de los Monteros y verán que sí, que se puede.

Ante la posición de presentar a los españoles como consumado un hecho que aún no se ha dado, Carmen Calvo ha sido contundente en su primera respuesta a la diputada del PP: «No voy a contestar a nada que no ha ocurrido, ¿o es que van a inventar el control preventivo en esta cámara?».

Sin embargo, la portavoz popular ha seguido sin soltar su hueso y ha insistido en un argumento falaz y falso: «El referéndum pactado no es ninguna novedad. La decisión la tienen ya tomada y están esperando al momento perfecto. Los españoles no quieren una justicia pisoteada por un Gobierno. No quieren a un presidente del Gobierno que iguala justicia con venganza». Ahí Gamarra ha tenido un lapsus de sinceridad espontánea y ha aplicado el pensamiento del PP y la extrema derecha sobre que el papel de la Justicia con los líderes del procés debe ser vengativo.

Ahí es donde Calvo ha demostrado un nivel político muy superior a todo lo que le rodea: «La mejor justicia no es siempre la mejor la política. No se preocupen de los militantes de mi partido. Preocúpense de los suyos que no acompañarán a Casado en la foto de Colón. España no necesita a Vox, a la ultraderecha, ya les tenemos a ustedes. No tienen ningún proyecto, nada en lo alto de la mesa. Por eso van a la plaza de Colón en Madrid. Este Gobierno es el resultado del desastre de su partido. No nos ayudan, pero déjennos en esa responsabilidad. Recojan firmas en Cataluña y díganle a la cara que tienen una alternativa».

Calvo desmonta los bulos de Vox con la verdad

Iván Espinosa de los Monteros ha intentado seguir con el trabajo en equipo que realizan con el Partido Popular y ha intentado acorralar nuevamente a Calvo con el tema de los indultos. Todo ello, evidentemente, aderezado con su mensaje populista y lleno de mentiras.

«El Gobierno de España no defiende el interés general de los españoles», ha dicho el portavoz ultra, a lo que la vicepresidenta primera ha respondido con contundencia: «El interés general del que usted habla no coincide con el de este Gobierno. Para usted el interés general son varias frases que nada tienen que ver en España. Casi 20 millones de españoles vacunados con, al menos, una dosis y la recuperación laboral. Para nosotros eso es el interés general».

Espinosa de los Monteros ha seguido con su mensaje populista y ha cogido el argumento de las víctimas de ETA que, nuevamente, vuelven a ser utilizadas políticamente por la extrema derecha: «el Gobierno ha insultado a las víctimas de ETA. Es un insulto a las víctimas de ETA la visita de Pedro Sánchez al zulo de Ortega Lara. El interés de Sánchez bien vale una mesa o un referéndum. No me extraña que Felipe González diga que se siente huérfano». Además, el portavoz ultra no ha dudado en afirmar que el actual Gobierno ha indultado a terroristas de ETA.

A esta afirmación Calvo ha respondido que le diga un nombre de un etarra que haya sido indultado. Esto ha desmontado el bulo de Vox.

Sin embargo, la vicepresidenta ha ido más allá y le ha dejado las cosas muy claras a Espinosa de los Monteros: «Vox ha traído la mentira a granel a la política española. Acaban de decir que hemos indultado a asesinos. Qué pasa con esas familias que les han asesinado a sus hijas y ¿de eso no se sienten ustedes patriotas?», ha espetado Calvo en referencia a las víctimas del terrorismo machista que Vox niega su existencia.