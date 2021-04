Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, ha echado en cara este martes al senador Cleries (PDeCAT) que, por segunda vez “y bajo la apariencia de una pregunta, venga a esta Cámara a hacer una exposición de sus planteamientos ideológicos y sus opiniones sobre un Estado que le otorga, mediante procedimientos legales impolutos, un escaño remunerado en los Presupuestos Generales del Estado español”.

A quien ha puesto en duda que nuestro país sea una democracia plena, Calvo le ha recordado que precisamente “en eso consiste la plenitud de la democracia española: en que puede estar aquí –en el pleno de esta Cámara- exponiendo, desde su particular y subjetiva perspectiva, lo que considera”.

Los organismos internacionales colocan a nuestra democracia entre las MEJORES del mundo.



Mi ideario es cumplir con la Constitución.



🗨️ @carmencalvo_ #SesiónDeControl#PlenoSenado pic.twitter.com/HXWCGRvEop — PSOE (@PSOE) April 27, 2021

Y le ha hecho dos puntualizaciones más. Una para decirle que “lo que usted llama exilio, para un Estado de Derecho aquí y en cualquier lugar del mundo, es huir de la justicia”. Y otra en relación a la amnistía, para recordarle que “no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir uno de los tres poderes del Estado, el judicial”. “Que no les gusta e intentan romper la Constitución y que se cometan delitos a partir de semejantes actos, es lo que hemos vivido. No lo repitan”, le pidió.

La también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha destacado en su intervención que España se sitúa, según el ranking de la Universidad de Gotemburgo, como la décimo tercera mejor democracia del mundo sobre un total de 176.

Con anterioridad, Calvo ha afirmado que “no merecía la pena” dar “ninguna respuesta” a la senadora Camins, del PP, quien ha utilizado su turno en la sesión para realizar una intervención electoralista, que nada tenía que ver con la pregunta registrada, faltando así al respeto “a esta Cámara y al Gobierno”, que -añadió- “no está en campaña”.

¿Por qué @carmencalvo_ no ha contestado al PP en el #PlenoSenado ?



👉 Faltan al respeto a esta cámara y al Gobierno.#SesiónDeControl pic.twitter.com/H2VsIOOo9Q — PSOE (@PSOE) April 27, 2021