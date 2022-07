CARLOS SAINZ: era la VOLUNTAD DE LOS DIOSES

- Publicidad-

Por fin se alinearon los planetas. Carlos lleva muchos años haciéndolo todo bien. Ha llegado a ser el mejor del resto, el campeón mundial moral de la clase media, y ha batido a compañeros de equipo extraordinarios.

Pero no llegaba. La victoria no llegaba y Carlos Sainz hijo estaba perdiendo la alegría. Se le veía serio y reconcentrado en las fotos y en las entrevistas. La victoria ya había estado cerca varias veces, pero no llegaba.

Hasta Silverstone.

Hizo la pole sin darse cuenta.

La arrebataron la pole en la salida… y volvió a repetirse la salida. Algo bastante insólito. LA VOLUNTAD DE LOS DIOSES??

Su compañero de equipo, que le saca muchos puntos en el campeonato y que en un principio es el piloto número uno de Ferrari aunque se diga lo contrario, le quitó -apoyándose en las órdenes de equipo- la cabeza de carrera en Silverstone.

Parecía que la victoria se iba a seguir retrasando.

Pero los dioses estaban a favor de Carlos Sainz. NUNCA SE SABE CON LOS DIOSES, puede ser que quisieran premiar su esfuerzo y mejora constante o que se deba a un simple capricho.

El caso es que ahí estuvo la voluntad de los dioses. EL SAFETY CAR .

Y luego fue él. Era ahora o quizá no sería nunca.

Le tiró de la rienda a los más bien torpes estrategas de Ferrari.

Y ganó. Felicidades Carlos. Los dioses han estado de tu parte pero TE LO MERECÍAS.

Maravilla que hayas vivido un momento tan grande e inolvidable. Otra vez felicidades. Ojalá sea la primera de muchas.

Tigre Tigre