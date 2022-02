Carlos Fabra sobre el bulo del Bar España: «Soy católico y no he practicado nunca un ritual satánico. Es todo una fabulación»

- Publicidad-

Carlos Fabra asegura que ha sido víctima del mayor caso de fake news después de haber sido acusado falsamente de formar parte de una red de pederastia. En el programa Equipo de Investigación, de La Sexta, el expresidente de la Diputación de Castellón contó cómo ha sido vivir “en sus propias carnes” esta serie de “embustes, calumnias y mal hacer” de los responsables.

Sobre la información y vídeos sobre el Bar España que circula por las redes sociales, lo niega todo. “No he visto nada. Por salud mental he preferido apartarme de todo, yo no sé absolutamente de nada. Por supuesto, no he conocido a ninguno de los niños», incide.

En esos vídeos, también se decía que Fabra asistía a rituales satánicos, algo a lo que, entre risas, responde: “Yo soy católico convencido y no he practicado nunca en mi vida un ritual satánico. Es todo una fabulación”, asegura en el programa de La Sexta.

Un juzgado de Castellón ha decretado abrir juicio oral en la conocida como la causa del Bar España contra nueve personas procesadas por delitos contra la integridad moral, calumnias y denuncia falsa e implicados en la difusión, durante 20 años, de bulos contra políticos por supuestos casos de pederastia.

Además, el auto contempla solicitar una indemnización, que deberán asumir los acusados de manera solidaria, de 2,4 millones de euros. Entre los perjudicados por la difusión de estos bulos se encuentran el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra; la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; el expresident de la Generalitat Francisco Camps y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que declararon como posibles perjudicados, informa EFE.

Según el auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, a los procesados se les atribuye la comisión de delitos contra la integridad moral, contra la administración de Justicia por denuncia falsa, contra el honor y delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.

Los procesados son, a juicio de la instructora, responsables de la difusión durante 20 años de “continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y otros medios de comunicación” en las que se hacían eco de una supuesta “organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia” que, según estos bulos, pudo incurrir en cientos de violaciones de menores.

“Durante años, internautas especializados en la propagación de bulos y en la difusión de teorías conspiratorias difundieron la historia y la publicaron y mantuvieron en distintos foros”, sostiene la jueza.

Y añade que “ninguno de ellos ha realizado labor alguna de contraste y verificación de sus fuentes y de lo publicado, ocultando de forma deliberada la retractación de los entonces menores –supuestos denunciantes– y la condena de los autores de tales bulos por la falta de certeza de las acusaciones mantenidas”.

El asunto parte de unas diligencias previas por delitos de injurias y calumnias y contra la Administración de Justicia, si bien posteriormente se registró una ampliación de denuncia de la Fiscalía y la titular de Instrucción 5 de Castellón acordó acumular a esta investigación otros dos procedimientos por hechos similares seguidos en juzgados de Vinaròs (Castellón) y Madrid. En esta causa inicialmente constaron veinte investigados y diecisiete perjudicados. Carlos Fabra fue condenado en 2013 a cuatro años de cárcel por cuatro delitos de fraude fiscal.