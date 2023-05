Carlos Alcaraz pierde su primer set

- Publicidad-

Está solo en la pista. Jugando. Él solo. Ahora en un lado y a continuación en el otro.

Carlos Alcaraz está solo en la pista jugando consigo mismo. Carlos contra Carlitos. A Emil Ruusuvuori ni le ve. Emil Ruusuvuori es como la pared de un frontón y solo Carlos juega, y sólo Carlos gana de vez en cuando y sólo Carlos pierde la mayoría de los puntos. Él solo.

El público que casi abarrota la pista Manolo Santana en la Caja Mágica no puede creérselo. Somos todos uno. Aguantando la respiración, incrédulos… Digamoslo claro: acojonados. Somos todos un corazón en un puño, que sin piedad está apretando.

Pierde el primer set por 6-2 el NÚMERO 1 MÁS JOVEN DE LA HISTORIA. Nadie puede creérselo. Probablemente tampoco él mismo.

Tira la raqueta, desesperado. Necesita volver, tomar conciencia de donde realmente está, dejar de jugar contra sí mismo. Pero en el segundo set todo sigue igual y Emil Ruusuvuori está a punto de ganar el partido. Si vuelve a romperle el servicio al tenista español el camino está despejado.

Yus, ventaja Alcaraz, yus, ventaja el finlandés, yus, ventaja el finlandés, ventaja Alcaraz…

Al final aguanta. Aguanta y se da cuenta que no está solo, ya no tiene por qué pelearse consigo mismo, que tiene a alguien enfrente. Alguien que ahora es pequeño para él pero que le ganó la primera vez que se enfrentaron. Aunque eso ya no tiene importancia. Alcaraz está en la pista por completo, sin fisuras, y va a ganarlo todo. El segundo set con facilidad. Y el tercero casi sin esfuerzo, con el dominio y el poderío acostumbrados.

Qué terrible presión. Cuánta gente mirándolo. Esperando verle ganar. Exigiendo verle ganar. Gritando Carlos y Carlitos y tú puedes y dale y aguanta y machácalo.

Macháaaaacalo….

Es enorme la pista central de la Caja Mágica. Tanta gente…

Cuando acaba el partido consulto las planillas a ver si llego a ver a Davidovich. En teoría sí.

Sorteo gente y más gente en dirección a las pistas al aire libre… pero enseguida desisto. Mejor me voy ya. El Corvette está esperándome en el parking para prensa e invitados.

Un poco de soledad. De estar conmigo mismo. Lo hemos pasado todos -durante largos minutos- bastante mal hoy en la Caja Mágica: todos los que mirábamos y también «los dos Carlos».

Tigre Tigre