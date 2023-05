Carlos Alcaraz: nadie ha tenido nunca un cumpleaños así

- Publicidad-

Son las seis de la tarde. Las seis de la tarde del día 5 de mayo, un día que pasará también a la historia por ser el cumpleaños de una persona, un adulto ya pero todavía muy joven, un chico que es fan de Ibai y que adora los videojuegos. Un cumpleaños normalmente es sólo eso, un cumpleaños, pero si en la fiesta de celebración hay alrededor del homenajeado doce mil personas que corean su nombre y le cantan el cumpleaños feliz, ya se convierte en algo mucho más grande y excepcional. Y si a lo anterior añadimos que hay cámaras de televisión filmando lo que está sucediendo y retransmitiéndolo a todos los países del mundo, literalmente a todos los países del mundo, entonces es evidente que estamos ante algo único.

Carlos Alcaraz es algo único. Un fenómeno nuevo. Casi podría decirse que un mesías; y me atrevo a añadir que casi a su pesar, porque él solo aspira a ser un chico normal, como repite siempre en las ruedas de prensa. Estuve en la rueda de prensa después del partido en el que derrotó a Khachanov (¡ese Oso!) y una vez más lo dijo. SÓLO SOY UN CHICO NORMAL. Y hacía Carlos Alcaraz todo lo posible para creer en sus propias palabras; pero no se puede ser un chico normal cuando antes de cumplir los veinte años (aún no los había cumplido) ya has ganado millones de dólares (auténticos millones) y hay gente que vive de ti, una pequeña legión que revolotea a tu alrededor y que come y paga el alquiler y la ropa y se va de vacaciones gracias a que tú juegas al tenis de forma excepcional, “casi incomparable” según afirman los muy expertos.

Un chico normal, un chico que quiere ser un chico normal, que cumplía los veinte años y le felicitaba el mundo entero, le cantaba el mundo entero EL CUMPLEAÑOS FELIZ después de derrotar a otro tenista, también excelente pero que ni siquiera es lo bastante importante como para que aquí estemos obligados ahora a escribir su nombre (Borna Çoriç), porque quien pasaba a la final de un Master 1000, del magnífico Master Mil de la Mutua de Madrid, el Open de Madrid, una vez más, era Alcaraz, el chico que cumplía veinte años…

Y la tarta especial. Y las bellísimas azafatas recogepelotas con velas en las manos… Ojalá le dure mucho tiempo el talento para jugar, pero AÚN MÁS OJALÁ le dure mucho tiempo la calma, la alegría de vivir y el poder creerse que es un chico normal. Ojalá le cuiden muy bien tanto sus padres, que tienen un aspecto espléndido, como el inteligentísimo –un genio en muchos sentidos– Juan Carlos Ferrero.

Ojalá, Carlos, que seas capaz de mantener durante muchísimos años vivo y lleno de alegría de vivir a tu Carlitos. Ojalá. Y feliz cumpleaños (con una pizca de retraso).

Tigre tigre.