Carlos Alberdi y su maravilloso libro sobre los autobuses de Madrid

- Publicidad-

Iba caminando por la calle con Federico Mañas en dirección a casa de Fermín Cabal para una reunión del mítico Grupo de Brooklyn cuando me habló por primera vez del libro de Alberdi: CIENTO UN AUTOBUSES DE MADRID. Me entusiasmó la idea y en ese mismo momento Federico llamó a Carlos, a quien conocía de Nueva York, y le pidió que me mandara un ejemplar.

Maravilla. El libro es una maravilla. Es el regalo perfecto para esta navidad o para cualquier momento.

Lo que hace Alberdi es convertir un viaje en autobús en cualquiera de las 101 líneas que dibuja, en una aventura, en literatura, y en un poderoso evocador de ecos.

Cualquiera que viva o haya vivido en Madrid ha tenido un autobús, sino favorito sí de uso muy habitual: el que le llevaba al colegio, el que unía su casa con la de su novio o novia, aquel en que se quedó dormido una mañana en la que había madrugado demasiado y no podía más…

El origen del libro es una conferencia que le encargaron a Carlos Alberdi cuando trabajaba en LA CASA ENCENDIDA, y ahí se le ocurrió la idea de utilizar un autobús como pretexto para siluetear el alma de la ciudad.

Y más tarde, a raíz de esa primera conferencia, le fueron encargando artículos para EL ESTADO MENTAL y otras revistas y medios. A ello se añadió que el autor, conocido y poderoso gestor cultural, empezó a tener tiempo libre gracias a una temprana jubilación.

El resultado, como decía más arriba, es una maravilla. Se lo recomiendo a cualquiera: todo el tiempo y al menor pretexto. Fui a casa de mi madre, se lo enseñé y no tuve más remedio que dejarle mi ejemplar. Se asombraba mi progenitora de la erudición increíble del autor, de cómo manejaba los nombres de los arquitectos, la historia de las calles…y le fascinó la historia de cómo se había ido desplazando el instituto Ramón y Cajal y un autobús, el 19, lo iba persiguiendo y manteniendo unidos los tres lugares donde había tenido su sede.

Hay frases magníficas, poesía, información deliciosa… Pero sobre todo es un medio de despertar viejos y dormidos recuerdos para cualquiera que haya vivido en Madrid: real o imaginariamente, muchos años o solo unos pocos días.

Y, por supuesto, para un turista curioso también puede servir de guía impagable. No sé hasta que punto la Empresa Municipal de Transportes, EMT, conoce la existencia del libro, pero pienso debería festejarse a sí misma y encargar una edición exclusiva para sus empleados y admiradores.

A veces pequeñas cosas hacen que el mundo sea un lugar un poco mejor, y en mi opinión eso consigue Carlos Alberdi con este originalísimo y muy inspirador libro.

https://abadaeditores.com/prosa/ciento-un-autobuses-de-madrid.html

(Mecanografía: MDFM)