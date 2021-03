Crear un sitio web personal, para un emprendimiento o corporativo es una de las prioridades de la actualidad. Todo gira en torno a internet y tener presencia dentro de la gran red es elemental para lograr los objetivos y el éxito a nivel profesional o comercial. Encontrar el hosting WordPress ideal es igual de importante.

El hosting es el punto inicial de todas las personas o negocios que quieren tener presencia en internet. Y precisamente se hace la salvedad de que sea un hosting WordPress porque es el CMS más utilizado en la actualidad y, por ende, el que mejor soporte técnico ofrece, el que más rápido se actualiza y corrige fallos, y también es muy intuitivo y dinámico para su administración, sin distinguir si su finalidad sea personal o de ocio, o bien se trate de una tienda online o de un sitio web corporativo.

A pesar de que lo anterior ya sea importante y deja entrever lo adecuada que es la elección de WordPress por encima de cualquier otro sistema de administración de contenidos, es prudente comprender que no todos los proveedores de hosting WordPress son idénticos y algunos logran diferenciarse y ofrecer un servicio de mayor calidad y una experiencia de usuario más lograda. Es justo en ellos -como el caso de Hostinet– en los que cualquier emprendedor o empresa debe fijarse al momento de contratar un hosting. Algunas características son determinantes para encontrar y escoger al proveedor.

Ofertas integrales y completas

Aunque atendiendo a otras variables, siempre es importante elegir a las empresas que ofrezcan más, por menos. Dicho de otra manera, que no sea necesario contratar un sinfín de servicios adicionales y por separado cuando es posible encontrarlos todos dentro de un mismo paquete, en otro proveedor.

Allí podrían hacerse diferentes salvedades, pero las más destacadas serían las siguientes:

Alojamiento y dominio: una de las promociones más interesantes es la que posibilita contratar el hosting y dominio en el mismo lugar, o mejor, aquellas empresas que por la contratación anual de un hosting dejan el dominio por cuenta del proveedor, totalmente gratis durante los primeros 12 meses, para el cliente.

una de las promociones más interesantes es la que posibilita contratar el hosting y dominio en el mismo lugar, o mejor, aquellas empresas que por la contratación anual de un hosting dejan el dominio por cuenta del proveedor, totalmente gratis durante los primeros 12 meses, para el cliente. Certificado SSL: el famoso candadito verde que aparece en la barra de búsqueda se ha convertido hoy en un estándar para la seguridad del sitio y al momento de transmitir confianza para los visitantes. Los certificados SSL básicos suelen ser gratuitos y cortesía de los proveedores de alojamiento. Por eso, es importante buscar uno que lo ofrezca, ya que su contratación por separado suele ser costosa -y su configuración, también-.

el famoso candadito verde que aparece en la barra de búsqueda se ha convertido hoy en un estándar para la seguridad del sitio y al momento de transmitir confianza para los visitantes. Los certificados SSL básicos suelen ser gratuitos y cortesía de los proveedores de alojamiento. Por eso, es importante buscar uno que lo ofrezca, ya que su contratación por separado suele ser costosa -y su configuración, también-. Migración gratuita: algo que es importante para empresas que ya tienen su sitio web en otro proveedor de alojamiento. La migración de todos los contenidos, bases de datos e informaciones sensibles es algo que debe ser realizado por manos expertas. Nada mejor que una empresa de hosting se haga cargo y lo incluya como parte de sus servicios.

La tecnología más avanzada

Una característica elemental de las empresas de hosting de excelencia es el hecho de contar con verdaderos especialistas en todos los departamentos, lo que posibilita la resolución de problemas a sus clientes con una eficacia sin precedentes.

Pero además de la capacidad técnica, se hace necesaria la capacidad tecnológica y mantenerse a la vanguardia del sector, por lo que contratar proveedores que tengan la tecnología más avanzada es garantía de que se está en el camino correcto.

Discos SSD para el alojamiento, últimas versiones de cPanel, PHP, MySQL; software especializado para la administración del hosting -por parte del proveedor- como CloudLinux; comunicaciones eficientes entre servidores gracias a programas específicos como LiteSpeed, además de un compromiso por la mejora continua son maneras de entender que se está ante un proveedor adecuado.

Capacidades y precios competitivos

Considerando todo lo anterior, es momento de revisar los números. La capacidad de alojamiento debe ser suficiente como para satisfacer las necesidades de quien la contrata -es allí donde se almacenarán los datos e informaciones del sitio web del cliente- y la capacidad de transferencia de datos debe ser, como mínimo, 5 veces la capacidad de alojamiento, puesto que de esa manera se podría asegurar que durante picos de visitas al sitio web, este seguirá estando disponible.

Pero todo ello también guarda relación con los costes. Los costes deben ser competitivos y dentro de la realidad global del sector de hosting WordPress, aunque todas las amenidades descritas anteriormente podrían bien justificar un ligero incremento en estos, y aun así sentir que la decisión que se está tomando es la adecuada.

Servidores dentro del país

Aunque gracias a los avances tecnológicos, al incremento general del ancho de banda y a tecnologías de gestión de servidores que facilitan la comunicación y reducen el tiempo de respuesta; lo mejor es contratar empresas cuyos servidores se encuentren en España, en caso de que sea ese el país al que el usuario se dedicará comercial o profesionalmente, porque es allí donde estará su audiencia o el grueso de su comunidad de usuarios.

Una empresa con trayectoria

Hay proveedores de hosting WordPress muy económicos. La mayoría de las veces ocurre con proveedores nuevos o totalmente desconocidos en el mercado local. La recomendación lógica es no confiar en servicios en los que otras personas no han confiado antes o, por el contrario, determinantemente no contratar servicios en proveedores de alojamiento web que no tengan una trayectoria verificable.

La trayectoria es, además, una combinación de servicios integrales, de profesionales capacitados, de clientes satisfechos, de lo último en tecnología y de mejora continua. Si un proveedor es capaz de ofrecer todo eso, y destacar en todo lo que se ha detallado en párrafos anteriores, posiblemente se esté ante el adecuado para satisfacer todas las necesidades de sus clientes, y no es un detalle menor, ya que lo ideal tras la contratación de un proveedor de hosting WordPress es no tener que migrar nunca más, sino que se convierta en un aliado estratégico a largo plazo. Hay empresas en España, como el caso citado de Hostinet, que cumplen cabalmente con lo dicho.