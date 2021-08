Caos y desconcierto entre los madrileños por los Certificados Covid emitidos desde la Consejería de Sanidad

- Publicidad-

Madrid, primera semana de Julio. Manuel acude al hospital Fundación Jiménez Díaz a recibir su único pinchazo tras contraer el virus en octubre del año pasado. No obstante, como Manuel tiene un viaje programado fuera de la Unión Europea, no duda en preguntar si será necesaria una segunda dosis pero expresamente le confirman que no, por haber generado anticuerpos tras padecer la Covid.

A principios de agosto, Manuel parte rumbo a Turquía con su certificado Covid donde se indica claramente “1/1” “Pauta Completa”. Sin embargo, tras 40 días de la primera dosis y ya en el extranjero, Manuel recibe un SMS con la cita al día siguiente para el segundo pinchazo. Al encontrase fuera de España, Manuel la rechaza pero al verificar los datos registrados en la APP de Salud Madrid, confirma que el estado de su certificado cambió a “1/2″ por lo que en caso de querer volver a España en ese momento, Manuel debía hacerse un test PCR.

Desconcertado, desde Turquía contacta telefónicamente con la Consejería de Sanidad obteniendo información contradictoria en las tres llamadas realizadas: Admiten ser conocedores de casos similares al suyo pero sin especificarle si se trata de un fallo informático, de gestión de las historias clínicas de los pacientes o de información del plan de vacunación en Madrid, externalizado, en gran parte, a empresas del sector privado.

Sin solución a la vista. Manuel pone una reclamación en la web de la Consejería sin recibir contacto ni respuesta alguna. Sin embargo, días más tarde, tras entrar nuevamente a la app, Manuel detecta que en su Certificado Covid vuelve a aparecer “1/1- Pauta Completa”.

En un marco de incertidumbre y de falta de explicaciones, Manuel y tantos miles de madrileños esperan poder volver de sus vacaciones en las próximas semanas sin sobresaltos en la información de sus certificados Covid.