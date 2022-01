Calviño dice que Ómicron no tiene un impacto «tan significativo» en la economía como otras variantes a pesar de los datos

- Publicidad-

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra para Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que Ómicron no está teniendo un impacto sobre la economía «tan significativo» como otras variantes del Covid a pesar de los datos.

Lo cierto es que en muchas Comunidades se están planteando el reducir los días de baja por Covid, de 7 a 4, por las consecuencias económicas que supone este absentismo laboral que se materializa en importantes pérdidas para las empresas.

La ministra Calviño ha explicado en Antena3 que España arranca el 2022 de manera positiva que supone un impulso para la recuperación económica.

Calviño ha recordado que el Gobierno puso en marcha desde el inicio de la pandemia medidas de apoyo a los sectores más afectados por la crisis, a los que, ha dicho, «seguirá acompañando» en esta nueva fase de recuperación.

Autónomos



En lo que respecta a los autónomos y la reforma en la que trabaja el Gobierno para establecer un sistema de cotización en función de sus ingresos reales, Calviño ha asegurado que esta modificación sigue la línea de mucho países europeos.

Sobre las ayudas directas por valor de 7.000 millones de euros a empresas y autónomos que no se han terminado de ejecutar en su totalidad, Calviño ha recordado que su ejecución dependía de las comunidades autónomas y que algunas, como Baleares y Canarias, las han concedido casi al 100%. «Otras comunidades, porque la economía no se vio tan afectada, o porque ya se habían dado ayudas, no han tenido una ejecución tan importante. Pero en conjunto han servido para reforzar el resto de mecanismos y apoyar la transición hacia el Plan de Recuperación», ha destacado.

En su opinión, «no es productivo» estar pensando por qué algunas comunidades no han ejecutado todas las ayudas, sino que lo que hay que pensar es «qué bien» que se ha podido apoyar a los sectores más afectados por la crisis. «Ahora vamos a mirar hacia el futuro y ver cómo vamos a apoyar la solvencia empresarial para que aprovechen plenamente la recuperación«, ha asegurado.

Reforma Laboral y Fiscal

Respecto a la reforma laboral y la dificultad con algunas formaciones políticas que adelantan un «no» para sacarla adelante en el Congreso, Calviño ha asegurado que el Gobierno está hablando con todos los grupos con el objetivo de alcanzar el máximo número de apoyos y ha afirmado que no puede entender «que haya grupos políticos que no la apoyen» al responder la reforma a las recomendaciones de las organizaciones internacionales, que aborda problemas estructurales del mercado laboral como la temporalidad, y que mejorará los salarios de miles de trabajadores.