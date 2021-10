Cake Minuesa se ve obligado a retirar demanda contra Beatriz Talegón y se excusa en un mal asesoramiento de Marcos García Montes

- Publicidad-

Juan Ramón Martínez Minuesa, más conocido como «Cake Minuesa» se vio obligado a llegar in extremis a un acuerdo con la directora de Opinión de Diario16, Beatriz Talegón antes de que se celebrase la vista del juicio que estaba señalado para ayer, 20 de octubre, en un juzgado de primera instancia en Madrid.

La razón del acuerdo se encuentra en que la demanda que había interpuesto carecía de todo rigor, tanto en el fondo como en la forma. Haber dado traslado de sus asuntos legales a un nuevo abogado, le ha servido a Minuesa para entender la gravedad de los hechos que podría estar cometiendo con semejantes demandas. Motivo por el cual, el nuevo letrado le habría recomendado actuar con responsabilidad y retirar una demanda que no tendría el recorrido esperado por Minuesa.

El origen del supuesto conflicto deviene de las manifestaciones producidas en Barcelona el 21 de diciembre de 2018. En el contexto de las manifestaciones, Cake Minuesa sufrió una agresión mientras estaba entrevistando a personas en las calles.

La agresión fue grabada por el propio cámara que acompañaba a Minuesa, pero también se difundió en redes sociales un video grabado desde un balcón, de un edificio que respondería a un organismo público, desde el que se veía la escena completa.

En ese vídeo grabado desde el balcón y publicado en redes por un periodista colaborador de OkDiario (medio donde Cake colaboraba también), podía verse cómo el agresor de Minuesa se dirigía a hablar con un cámara, que estaba a unos metros de Minuesa. Tras intercambiar unas palabras, se ve cómo el cámara comienza a grabar y el agresor se lanza a agredir a Minuesa.

Este video fue compartido por Beatriz Talegón para señalar que se había producido un montaje por parte del agresor y el cámara, que nada tenía que ver con Minuesa. La directora de Opinión de Diario16, que también estaba en Barcelona cubriendo las manifestaciones para este medio, se puso en contacto inmediatamente con Minuesa al conocer que había sido agredido para preguntarle por su estado de salud y ayudarle a encontrar al agresor.

Meses después, Minuesa presentó una demanda contra Talegón señalando que ella había publicado un video donde le acusaba de hacer un montaje. Algo falso puesto que el video no era de ella, ni acusaba a Minuesa en ningún momento de montaje. La demanda, técnicamente mal redactada según nos aseguran los letrados consultados por Diario16, estaba repleta de acusaciones del todo falsas contra Talegón, sin prueba alguna.

Desde la presentación de la demanda se publicaron noticias en medios de comunicación señalando a Talegón y afirmando que tendría que pagar y sentarse «en el banquillo». La demanda que Minuesa pedía en concepto de indemnización por daños a su honor e imagen ascendía a 60.000 euros, una cifra clave para determinar las costas judiciales del procedimiento legal.

Acto de conciliación

Antes de la demanda se produjo un intento de conciliación -obligado por la ley-, al que Talegón acudió y donde también acudió Minuesa acompañado de su abogado Marcos García Montes. Una circunstancia que Minuesa no desaprovechó para llevar a un cámara que grabase la salida de Talegón del edificio y para publicar información en al respecto.

En aquel acto de conciliación Beatriz Talegón se negó a llegar a ningún tipo de acuerdo, y apuntó en el escrito que recogía el acta, que se reservaba el derecho a emprender acciones legales contra Minuesa. Algo que García Montes dijo no entender en aquel momento.

Posteriormente, durante estos dos años, Minuesa ha continuado anunciando en distintos canales informaciones en este sentido. Asegurando que haría pagar a Talegón y que la sentaría en el banquillo.

Talegón en ningún momento ha contestado públicamente a estas provocaciones, ni a los comentarios que han propiciado las publicaciones de Minuesa. «No he querido darle publicidad, que he creído que era lo que pretendía desde el principio. He esperado discretamente a que la Justicia y el tiempo hicieran su trabajo», ha señalado la directora de Opinión.

Hace un mes se produjo un cambio de letrado en los asuntos de Minuesa. Motivo por el cual, se procede a asumir los casos pendientes.

Es un día antes de la celebración de la vista en el juzgado, donde Talegón expondría ante la juez todos los hechos, cuando el despacho de abogados que la representaba, el de Jaume Alonso Cuevillas, conocido Catedrático de Derecho Procesal, abogado defensor de Carles Puigdemont y actual diputado en el Parlamento de Cataluña, recibieron la llamada para proponer un acuerdo.

Los términos del acuerdo consistían en que Minuesa retiraría la demanda, consciente de que no tenía recorrido y supondría seguramente perder el asunto, tal y como nos han confirmado distintos letrados consultados. Además, podía incurrir en una sanción por temeridad, según nos apuntan. «La demanda no tenía ni pies ni cabeza. Ni en el fondo, porque no aportaba ni una sola prueba para las graves acusaciones que se hacían contra Talegón, ni técnicamente. De hecho, era incomprensible porque las pruebas que decía presentar demostraban que precisamente Talegón no tenía nada que ver con el asunto», nos afirma uno de los letrados consultados.

Términos del acuerdo

Mediante el acuerdo, Minuesa se comprometía a retirar la demanda, a solicitar disculpas públicas a Bea Talegón en 48 horas, así como al pago de 3.000 euros en un margen de 5 días en concepto de costas para los letrados. De lo contrario, deberá abonar más de 9.000 euros, que era el montante correspondiente a las costas del letrado de Talegón, aplicables por el petitum solicitado por Minuesa.

Por su parte, Talegón renuncia a interponer denuncia o demanda contra Minuesa por este asunto.

Preguntada al respecto, Talegón considera que «la justicia no debería usarse de esta manera. No sólo por la falsedad de la demanda, sino por todo lo que conlleva tener que hacer a la Administración de Justicia para esto. No tiene sentido y por ética, creo que queda retratado. Espero que no sólo él sino que sirva para que la gente no utilice mal la justicia, que debe estar para cuestiones importantes y ciertas».