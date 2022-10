Cada vez se le pone más fácil a la derecha extrema del PP y extrema derecha de Vox

- Publicidad-

Según la mayoría de las encuestas después de las próximas elecciones generales, el PP y Vox, tendrán el respaldo suficiente y podrán conjuntamente formar gobierno. ¡Es lo que nos faltaba!. Hasta ahora aunque no han venido gobernando, pero siempre han tenido el poder, sustentado en los poderes fácticos: militar, eclesial, judicial y económico sobre todo, el representado por el Ibex 35 y dentro de éste, el de la mayoría de los principales medios de comunicación. Ya solo les falta disponer del BOE (Boletín Oficial del Estado), para completar la doble vertiente ostentando el poder y el gobierno imponiendo sus ultraconservadoras leyes.

¿Y como puede ser esto, si la mayoría social es mucho más amplia y debería estar representada por los partidos políticos de izquierda?. Sencillamente porque éstos no han venido haciendo bien sus deberes. Aparte de no haber presionado Unidas Podemos, al menos lo suficiente a su socio mayoritario en el Gobierno el PSOE, para que hiciera políticas con mucho más calado de libertad y justicia social, como por ejemplo la insuficiente reforma laboral, falta de efectividad en la percepción del IMV (Ingreso Mínimo Vital), de la gran mayoría que tienen derecho al mismo, debido a la lentitud de los trámites administrativos y burocráticos, lo que ha venido originando gran malestar a las familias (850.000) y personas (2.300.000), con derechos a percibirlos. Habiéndoles creado frustración e indignación, al no ser atendidos en sus graves carencias y necesidades.

Todo esto, ha venido jugando a favor del populismo y fascismo del PP y de Vox, que ante tantas personas tan humildes, se ofrecen a “sacarles de esa situación” y en gran medida, ese discurso falso y reaccionario suele calar en la gente más pobre y vulnerable, que es también a la que más le afecta la inflación y carestía de la vida, problema muy grave y que realmente esta condenando a cada vez más familias, tener que depender de la caridad, tal y como se contempla en las estadísticas del INE e informes de las Ongs.

Por si fuera poco todo esto, seguimos sin tener una banca publica que nos evite las arbitrariedades y extorsiones a las que nos somete la privada. Lo mismo, disponer de una empresa energética pública, para poder combatir el oligopolio de las privadas. No digamos nada, seguir soportando a la reaccionaria Iglesia Católica, con todos sus privilegios que los viene manteniendo desde la época franquista, entre otros, el de las inmatriculaciones de mas de 35.000 bienes públicos y privados, de los que se ha apoderado en la mayoría de los casos ilegalmente. ¿Por que no se les expropia y pasan a ser del Estado?. La enseñanza privada concertada, otra herencia que le viene del franquismo sigue siendo una de sus principales referencias y fuente de financiación, continuando con el ideario religioso.

- Publicidad-

Ya en el plano estrictamente político, se ha podido comprobar por mediación de los resultados en las elecciones autonómicas de Andalucía y Castilla León, que el tan deseado proyecto de Susana Díaz que en principio, parecía se iba a denominar Frente Amplio como el de Uruguay encabezado por Pepe Mujica y el más recientemente de Chile, estando al frente Gabriel Boric , según parece ahora para mayor confusión, lo piensa denominar Sumar.

Con el tiempo se ha podido comprobar que, el fracaso de Podemos y de las tantas expectativas que causó, fue como consecuencia, de los tantos cambios experimentados, e incluso, las contradicciones y depuraciones llevadas a cabo a muchos de sus dirigentes fundadores. La creación de siglas por territorios y las nefastas dispersiones causadas, igualmente crearon grandes confusiones, reflejadas en los malos resultados electorales.

Es evidente que a la izquierda del PSOE, se necesita la configuración de otra fuerza política que, le obligue a desarrollar cambios muy significativos a favor de una sociedad con más libertad y justicia social. Ojalá eso ocurra, de lo contrario sufriremos las consecuencias.