Bulgaria amenaza con bloquear las sanciones petroleras de la UE contra Rusia

Bulgaria ha amenazado con bloquear un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia a menos que se haga una excepción para comprar petróleo ruso.

Así lo afirmó el viceprimer ministro de Bulgaria, Assen Vasiliev, el domingo.

El domingo, los gobiernos de la UE estuvieron más cerca de acordar duras sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Al mismo tiempo, hoy se llevarán a cabo conversaciones adicionales para desarrollar formas de proporcionar petróleo a los países más dependientes de la Federación Rusa.

“Las negociaciones continuarán mañana, martes también, y es posible que se requiera una reunión de líderes para completarlas. Nuestra posición es muy clara. Si hay una excepción para algunos países, también queremos obtenerla… Si no, lo haremos”. no apoyo las sanciones. Pero no espero, lo que vendrá a esto, basado en las negociaciones en curso «, dijo Vasilyev.

Hungría, Eslovaquia y la República Checa, países sin salida al mar, que dependen en gran medida del petróleo ruso entregado a través de oleoductos de la era soviética, han luchado para asegurar fuentes alternativas y están pidiendo que se les levante el embargo petrolero. Bulgaria también exige que se haga una excepción.